Két kölcsönben töltött szezon után visszatért, és gólt lőtt a Real Madridnak, most mégis távozhat a Fraditól Kenan Kodro. A 31 éves bosnyák válogatott labdarúgó nem kapott annyi játékpercet az új vezetőedzőtől, Borbély Balázstól, amennyit szeretett volna – elsősorban azért, mert később csatlakozott a kerethez, mint a többiek. Az elmúlt hetekben megpróbálta meggyőzni a 46 éves szakembert, hogy számíthat rá. A napokban viszont újrakezdődtek a tárgyalások a támadó klubváltásáról az FTC és a görög OFI Kréta között. Sőt, állítólag közel a megegyezés.

Kenan Kodro a Fradi után az OFI Kréta labdarúgója lehet

Fotó: Hasan Tascan / Anadolu via AFP

Kenan Kodro 2024 januárjában hagyta ott a Videotont a Fradi kedvéért, ám 14 mérkőzés után először Törökországba, majd Spanyolországba került kölcsönben. A 31 éves bosnyák válogatott labdarúgó most visszatért az Üllői útra, és bár gólt szerzett a Real Madrid ellen, egyelőre három játékpercet kapott tétmérkőzésen Borbély Balázstól. A Górnik Zabrze elleni Európa-liga-selejtezőkön és a Zalaegerszeg elleni bajnokin is mindössze egy-egy perc jutott neki.

Kenan Kodro próbálta meggyőzni Borbély Balázst

Mindig jó itt lenni. Ezért is írtam alá két és fél évvel ezelőtt. Azóta sok minden megváltozott. Néhányszor elmentem kölcsönbe, de most ismét itt vagyok. Fradi-játékos vagyok, és nagyon büszke erre. Nem tudom, mit hoz a jövő, de nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Még nem játszottam túl sokat, nem kaptam annyi játékpercet, amennyit szerettem volna. Elsősorban azért, mert később érkeztem, mint a többiek. Három héttel később, ugyanis a spanyolországi kölcsönszerződésem június 30-án járt le. Emiatt nem tudtam korábban csatlakozni a csapathoz, és az ausztriai edzőtábort is kihagytam

– napokkal ezelőtt még így fogalmazott a Fradi TV-nek Kodro.

A bosnyák válogatott labdarúgó hozzátette, az egyetlen dolog, amit tehet, hogy keményen dolgozik, és megpróbálom meggyőzni Borbély Balázs vezetőedzőt arról, hogy számíthat rá.

Úgy érzem, képes vagyok jól teljesíteni, hiszen korábban már bizonyítottam. Szerintem a következő mérkőzéseket egyre több játékpercet fogok kapni. Legalábbis ezt érzem

– mondta.