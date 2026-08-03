A Liverpool az első félidő után még 2–0-ra vezetett a Leeds United ellen, a sarokkal látványos gólpasszt adó Kerkez Milos szerint ebben a játékrészben már sok minden visszaköszönt abból, amit az új vezetőedző, Andoni Iraola látni szeretne a pályán.

Kerkez Milos élvezi a játékot Andoni Iraola irányítása alatt

Fotó: Tim Vizer/AFP

„Szerintem jobban játszottunk, mint az előző mérkőzéseken. Az első félidőben rögtön letámadtunk, amikor elveszítettük a labdát, pontosan ezt szeretné a vezetőedző. Az első félidő jól sikerült, talán még néhány játékosnak alkalmazkodnia kell a játékstílushoz, de ez idővel meg fog történni. Többen most játszottak hosszabb időt, ezért a végére el is fáradtak, de összességében rendben volt a teljesítményünk” – mondta a vegyes zónában a magyar válogatott balhátvéd a Leedstől elszenvedett 4–2-es vereség után.

Kerkez Milos új szerepkörben

Kerkez korábban már két idényen át együtt dolgozott Iraolával a Bournemouthnál, ezért arról is kérdezték, mennyire fekszik neki a spanyol szakember játékrendszere.

„Teljesen más szerepkörben játszom, szerintem ez jól látszik. Andoni úgy használ, ahogyan én a legjobban szeretek futballozni. Csak fejlődnöm kell tovább, fizikailag is egyre jobb állapotba kell kerülnöm, hogy minél több perc legyen a lábamban. Remélem, ez nekem is és főleg a csapatnak is jó lesz. Arra van szükségünk, hogy mindenki a legjobb formáját hozza.”

Mivel a 22 esztendős futballista már jól ismeri Iraolát, több liverpooli csapattársa is kikérte a véleményét a spanyol szakemberről.

Néhány srác megkérdezte, milyen ember, milyen vele dolgozni, és mit vár el a pályán. Elmondtam nekik néhány dolgot, de szerintem ő maga is nagyon jól elmagyarázza mindenkinek, mit szeretne látni. Ez az első félidőben már jól látszott, a másodikban viszont visszaesett a játékunk.

Kerkezt természetesen Szoboszlai Dominikról is kérdezték, aki a magyar válogatott csapatkapitánya, és ilyen téren egyre fontosabb szerepet tölt be a Liverpoolnál is: a legutóbbi meccseken Virgil van Dijk távollétében ő viselte a karszalagot, és a hírek szerint jó esély van rá, hogy ő legyen a holland helyettese. Kerkez róla is markáns véleményt formált.

Szerintem nagyon jól belenő ebbe a szerepbe. Ugyanakkor ott van Virgil van Dijk is, a csapatkapitányról és a helyetteséről pedig természetesen az edző dönt. De Dominik egyértelműen jó úton jár, hogy egyre nagyobb vezéregyéniség legyen.

A Liverpool megszólalói (Kerkez 0:43-tól):