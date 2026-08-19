Egy igencsak árulkodó közösségi médiás bejegyzés indította el a találgatásokat arról, hogy a Liverpool egyik magyar válogatott labdarúgója egy méregdrága luxusautóval lephette meg magát. Egy brit autókereskedés egy fekete, több mint 900 lóerős Lamborghini Temerarióról osztott meg fotót, amelyen a Liverpool címere is feltűnik. A poszt készítői azt is elárulták, hogy az elképesztő sportautó a klub egyik játékosához kerül – az pedig különösen beszédes, ahogyan Kerkez Milos reagált a bejegyzésre.

Nem akármilyen autóval lephette meg magát Kerkez Milos Fotó: DUSTIN SATLOFF

Kerkez Milos új autót vásárolt

A Premier Sports UK a közösségi oldalán mutatta meg a fekete Lamborghini Temerariót, a fotón pedig az autó alatt a Liverpool címere látható. A kereskedés a bejegyzésben arról írt, hogy a 900 lóerős sportautó egyik kedvenc ügyfelükhöz, a Liverpool egyik játékosához indul.

A találgatásokat Kerkez Milos reakciója indította be igazán. A magyar válogatott balhátvéd ugyanis egy kacsintós és egy láng emojival kommentelte a bejegyzést. Az is tovább erősítheti a gyanút, hogy Kerkez a kereskedés két korábbi videóját is kedvelte, amelyekben éppen ezt a fekete Lamborghinit mutatták be, miközben a korábbi bejegyzéseikre nem reagált.

Kerkeztől egyébként nem lenne szokatlan egy ilyen különleges járgány. A magyar válogatott futballista korábban egy nagyjából százmillió forintos Lamborghini Urusszal is feltűnt, 2025-ben pedig egy több mint 200 millió forintot érő, sötétített Rolls-Royce Cullinan volánjánál érkezett a Liverpool edzésére.