Egy 13 éves labdarúgó, Felipe Siqueira Barbosa de Barros és nővére, Beatriz vesztették életüket a brazíliai Santa Rita do Passa Quatro közelében történt kettős tragédiában. A két gyermek szüleikkel és unokatestvérükkel az SP-330-as autópályán haladtak autójukkal, amikor eddig ismeretlen körülmények közt az édesapa elvesztette uralmát a kocsi felett, szalagkorlátnak csapódott, majd felborult. A helyszínre riasztott mentők Felipe és nővére életét már nem tudták megmenteni, a család többi tagját kórházba szállították.

13 éves labdarúgó és 17 éves nővére a brazíliai kettős tragédia áldozatai

Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Kettős tragédia Brazíliában

A brazíliai kettős tragédia még augusztus 23-án, vasárnap délután történt. A család három tagját eszméletlen állapotban találták meg, köztük Felipét és Beatrizt. Egy autós, aki szemtanúja volt a balesetnek és megállt a leállósávban, azt mondta a rendőröknek, látta, ahogy a sofőr elvesztette uralmát a jármű felett. A kocsi szalagkorlátnak csapódott és felborult. A helyszínre kiérkező mentők a 13 éves és a 17 éves fiatal életét már nem tudták megmenteni, az édesapát – aki az autót vezette – könnyebb sérülésekkel szállították kórházba, 46 éves felesége súlyos sérüléseket szenvedett, míg a házaspár 14 éves unokahúgát eszméletlenül szállították kórházba. Állapotukról további információkat egyelőre nem közöltek. A szülőket a rendőrök tájékoztatták arról, hogy Felipe és Beatriz elhunytak.

Tehetséges labdarúgó az áldozat

A 13 éves fiú a brazil Mauá FC U14-es csapatának tehetséges középpályása volt, aki a tragédia előtt még kezdőként lépett pályára az állami bajnokságban. Tavaly ugyanebben a sorozatban az Esporte Clube União Suzano U13-as együttesének a csapatkapitánya volt.

A Mauá FC mély szomorúsággal értesült U14-es játékosa, Felipe Siqueira haláláról. Felipe a Mauá FC család tagja volt, és fiatal kora ellenére a pályán és azon kívül is nyomot hagyott bennünk vidámságával és tehetségével. Olyan pillanatokat osztott meg velünk, amelyek örökre az emlékezetünkben maradnak

– idézi a Daily Star a kub közleményét.

A tehetséges labdarúgót és nővérét augusztus 25-én már örök nyugalomra is helyezték. A rendőrség tovább nyomozza a kettős tragédia körülményeit.