Az Újpest korán, már az 5. percben gólt szerzett Kisvárdán: Vlijter a leshatáron kilépett és jobbról tökéletes ütemben, a kapus felett, a hosszú felső sarokba emelt. Tíz perccel később egyenlített a hazai csapat, Mesanovic jobb oldali beadást a rövid saroknál érkező Herc egyből a kapura terelte, Szappanos beleért a lövésbe, de gyakorlatilag bevédte a labdát. A háromszoros válogatott kapus az első két fordulóban olyan hibákat követett el, amelyekből az ellenfél gólt szerzett. A Nyíregyháza ellen 2–1-re elveszített idénynyitón, majd a Debrecen ellen 4–2-re megnyert találkozón is bakizott, mindkétszer gól lett a vége. A Kisvárda-Újpest meccsen nem volt jelentősége a hibájának.

Szappanos Péter a Debrecen elleni meccs után a Kisvárda-Újpest találkozón is elkerülhető gólt kapott Fotó: ujpestfc.hu

Fölényes vendégsiker született a Kisvárda-Újpest meccsen

A 32. percben ismét az Újpest vezetett, Horváth Krisztofer balról küldte be a labdát, Heitor pedig 7 méterről a bal alsó sarokba fejelt. A szünetben a vendégek 2-1-re vezettek. A 62. percben újabb gólt szerzett a lila-fehér csapat, Vlijter a leshatáron lépett ki, és okosan a bal sarokba emelt. Végül a VAR les miatt érvénytelenítette a találatot, pár centin múlt a dolog...

A 78. percben már szabályos gólt szerzett az Újpest. Matko lövése kipattant a kapusról, az ötösön álló Amenyido elé került a labda, a togói légiós egy lövőcsellel elfektette a berepülő védőt, majd a hálóba lőtt (1-3).

Amenyido három forduló után két góllal és két gólpasszal áll.

A 85. percben szépített a Kisvárda, Matanovics a jobb oldali szögletzászlónál szerzett labdát, onnan kapura tört, és 14 méterről a hosszú sarokba lőtt, Szappanos későn vetődött. A ráadás perceiben bebiztosította a sikert az Újpest, a cserekét beállt Matko a jobb oldalon lódult meg, majd éles szögből, hat méterről, laposan a hosszú sarokba küldte a labdát.