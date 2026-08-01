Kovács Bendegúz üstökösszerűen robbant be a holland futballba. A 19 éves magyar csatár tavaly nyáron igazolt az AZ Alkmaarhoz, ahol az U19-es csapatból villámgyorsan végigjárta a ranglétrát: előbb a Jong AZ-ban bizonyított, majd az első csapatban is lehetőséget kapott. A holland másodosztályban 14 mérkőzésen nyolc gólt szerzett, az ifjúsági Bajnokok Ligájában pedig hat találkozón kilencszer volt eredményes. Bemutatkozott a Konferencialigában és a holland élvonalban is, teljesítményével pedig Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette, aki a Finnország és Kazahsztán elleni júniusi felkészülési mérkőzéseken már a magyar válogatottban is bizalmat szavazott neki. Nem véletlen, hogy az Ajax, a Juventus és a Borussia Dortmund érdeklődését is felkeltette, a tehetséges támadó azonban végül az AZ-t választotta, és 2029-ig meghosszabbította a szerződését. Az Origo Sport ennek apropóján kereste meg édesapját, Kovács Ottót, aki elárulta: a klub mindenáron meg akarta tartani a fiát, de hosszú és összetett tárgyalássorozat vezetett odáig, hogy végül megszülessen a megállapodás.

Kovács Bendegúz édesapja (jobbra) is jelen volt fia szerződésaláírásakor Fotó: Kovács Ottó

Ez egy hosszadalmas folyamat volt, hiszen minden jogi és egyéb részletet egyeztetni kellett. Ez nagy döntés és komoly elköteleződés a részéről, de természetesen a klub oldaláról is jelentős bizalmat mutat, mert mindenképpen szerették volna őt megtartani. Nagyon örült a megállapodásnak, és élvezi ezt az új helyzetet. Most csak a focira koncentrál, és arra, hogy minden egyes meccsen jó teljesítményt tudjon nyújtani

- nyilatkozta az Origo Sportnak Kovács Ottó, aki a szerződés aláírásakor az AZ vezetőivel is beszélgetett. A klubvezetők akkor azt is elmondták neki, hogyan tekintenek Bendegúzra.

Többen úgy fogalmaztak, hogy Bendegúz az a típusú játékos, aki mindig éhes a sikerre. Ha elér valamit, azonnal keresi a következő szintet vagy állomást. Folyamatosan azon gondolkodik, mit tud még elérni a futballban, mennyit tud kihozni magából, hogyan tud jól teljesíteni, gólokat szerezni, mérkőzéseket és trófeákat nyerni. Mindig ez jár a fejében.

Kovács Bendegúz máris egy komoly tétmérkőzésen lehet bevethető, hiszen vasárnap 18 órától rendezik a PSV Eindhoven-AZ Alkmaar Szuperkupa-döntőt, ahol a holland bajnok és a kupagyőztes csap össze.