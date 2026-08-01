Kovács Bendegúz üstökösszerűen robbant be a holland futballba. A 19 éves magyar csatár tavaly nyáron igazolt az AZ Alkmaarhoz, ahol az U19-es csapatból villámgyorsan végigjárta a ranglétrát: előbb a Jong AZ-ban bizonyított, majd az első csapatban is lehetőséget kapott. A holland másodosztályban 14 mérkőzésen nyolc gólt szerzett, az ifjúsági Bajnokok Ligájában pedig hat találkozón kilencszer volt eredményes. Bemutatkozott a Konferencialigában és a holland élvonalban is, teljesítményével pedig Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét is felkeltette, aki a Finnország és Kazahsztán elleni júniusi felkészülési mérkőzéseken már a magyar válogatottban is bizalmat szavazott neki. Nem véletlen, hogy az Ajax, a Juventus és a Borussia Dortmund érdeklődését is felkeltette, a tehetséges támadó azonban végül az AZ-t választotta, és 2029-ig meghosszabbította a szerződését. Az Origo Sport ennek apropóján kereste meg édesapját, Kovács Ottót, aki elárulta: a klub mindenáron meg akarta tartani a fiát, de hosszú és összetett tárgyalássorozat vezetett odáig, hogy végül megszülessen a megállapodás.
Ez egy hosszadalmas folyamat volt, hiszen minden jogi és egyéb részletet egyeztetni kellett. Ez nagy döntés és komoly elköteleződés a részéről, de természetesen a klub oldaláról is jelentős bizalmat mutat, mert mindenképpen szerették volna őt megtartani. Nagyon örült a megállapodásnak, és élvezi ezt az új helyzetet. Most csak a focira koncentrál, és arra, hogy minden egyes meccsen jó teljesítményt tudjon nyújtani
- nyilatkozta az Origo Sportnak Kovács Ottó, aki a szerződés aláírásakor az AZ vezetőivel is beszélgetett. A klubvezetők akkor azt is elmondták neki, hogyan tekintenek Bendegúzra.
Többen úgy fogalmaztak, hogy Bendegúz az a típusú játékos, aki mindig éhes a sikerre. Ha elér valamit, azonnal keresi a következő szintet vagy állomást. Folyamatosan azon gondolkodik, mit tud még elérni a futballban, mennyit tud kihozni magából, hogyan tud jól teljesíteni, gólokat szerezni, mérkőzéseket és trófeákat nyerni. Mindig ez jár a fejében.
Kovács Bendegúz máris egy komoly tétmérkőzésen lehet bevethető, hiszen vasárnap 18 órától rendezik a PSV Eindhoven-AZ Alkmaar Szuperkupa-döntőt, ahol a holland bajnok és a kupagyőztes csap össze.
"Mostantól már teljes mértékben erre összpontosít. Természetesen megünnepeltük a szerződéskötését, de hétfőtől ismét a munkáé volt a főszerep."
Kovács Bendegúz számára különleges élmény volt az első találkozás Szoboszlaiékkal
Az út azonban korántsem volt mindig ilyen sima. Bendegúz 12 éves korában háromszoros lábszárcsonttörést szenvedett, két évvel később pedig már Hollandiába költözött, hogy valóra váltsa legnagyobb álmát: profi labdarúgóvá váljon, és egyszer a magyar válogatott meghatározó játékosa legyen. Azóta mindkét célja valóra vált. Marco Rossi szövetségi kapitány a Finnország és Kazahsztán elleni júniusi felkészülési mérkőzéseken már a nemzeti csapatban is lehetőséget adott neki. Édesapja szerint természetesen volt benne némi izgalom a debütálás előtt, ám amikor látta, milyen szeretettel fogadták a társai, hamar feloldódott, és egyre magabiztosabban érezte magát.
Természetesen az első találkozás különleges pillanat volt számára, hiszen olyan játékosokkal került egy öltözőbe, mint Varga Barnabás, Szoboszlai Dominik vagy Kerkez Milos. Ezt ő is mesélte, de úgy gondolom, egy-két napnál nem kellett több ahhoz, hogy feloldódjon. A válogatottnál is nagyon befogadó volt a közeg, mindenki pozitívan állt hozzá
Amikor nyilvánosságra került Bendegúz szerződéshosszabbítása, Kerkez Milos az elsők között reagált az AZ Alkmaar Instagram-bejegyzéséhez egy gratuláló kommenttel. Kovács Ottó szerint ez is sokat elárul arról, hogyan tekintenek Bendegúzra a válogatott játékosai.
"Ez nagyon jó visszajelzés volt. Azt mutatja, hogy jó kapcsolat alakult ki közöttük, és Milos fontosnak tartotta, hogy gratuláljon Bendegúznak"
Kovács Bendegúz sok mindenről lemondott, hogy profi legyen
Mindössze 19 évesen már a világ elitklubjainak figyelmét is felkeltette, hiszen az Ajax, a Juventus és a Borussia Dortmund is érdeklődött iránta. Kevesen mondhatják el magukról ilyen fiatalon, hogy Európa legnagyobb csapatai szeretnék megszerezni őket, Bendegúz azonban nem habozott: mindenképpen az AZ Alkmaarnál akart maradni. Kívülről könnyű csak a sikereket látni, ám egy ilyen fiatal játékosra óriási teher nehezedik. Miközben kortársai a szabadidejüket élvezik, neki a mindennapjai az edzések, a regeneráció és a profi életmód körül forognak. A futball lett az élete, ami rengeteg lemondással jár.
Kovács Ottó elárulta, ő maga is sokszor elgondolkodott azon, hogy a fia mentálisan is bírni fogja-e ezt a nyomást. Az elmúlt időszak azonban egyértelműen bebizonyította, hogy Bendegúz megérett erre a szintre, és nemcsak feljutott a felnőttek közé, hanem képes arra is, hogy ott maradandót alkosson.
Egy fiatal játékosnak meg kell érnie arra, hogy alkalmassá váljon a felnőtt futballra, nemcsak fizikailag és szakmailag, hanem személyiségében is. Tavaly például még hosszabb volt a nyári szünet, körülbelül egy hónapig pihenhetett. Idén már csak másfél-két hete volt arra, hogy valamennyire kikapcsolódjon. Ez komoly kihívás egy olyan fiatal számára, aki egyébként elmehetne bulizni, strandra vagy fesztiválokra, és úgy tölthetné a nyarat, mint a vele egykorúak. Bendegúzt sosem érdekelték ennyire ezek, neki az volt az álma, hogy labdarúgó legyen.
- fejtette ki az édesapja, aki elárulta, azért van bár hobbija a fiának, köztük az is, hogy mai napig figyelemmel követi az NB I-et onnan Hollandiából.
"Szeret utazni, jókat enni, és nagyon kedveli a magyaros ételeket. Szívesen jár jó éttermekbe is. A zenét is szereti. Amikor készülődik, szinte mindig szól valamilyen motivációs vagy modern zene. Emellett pedig követi a magyar bajnokságot, figyeli a holland csapatokat, és nézi a barátai, valamint a korábbi csapattársai mérkőzéseit is. Ha például a Győr játszik, azt mindig megnézi. De tulajdonképpen a futball körül forog az egész élete"
A sikerek mögött azonban ott vannak a szülők is, akik rengeteg áldozatot hoznak gyermekük álmaiért. Hogy ezt érzelmileg milyen megélni, arra nehéz szavakat találni. Kovács Ottó szerint számára ugyanakkor sosem jelentett terhet, hogy edzésekre és mérkőzésekre vigye a fiát, hiszen ő maga is rajong a labdarúgásért, és mindig örömmel támogatta Bendegúzt az útján.
Rengeteg időt és energiát fektettünk abba, hogy elérhesse mindazt, ami szükséges volt ahhoz, hogy idáig eljusson. Ugyanakkor minden egyes lépés megérte, és élvezetes volt végigmenni ezen az úton
- zárta Kovács Ottó.