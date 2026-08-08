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A Ferencváros szombaton felkészülési mérkőzésen 2-1-re kikapott a Real Madridtól Budapesten. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a találkozó után egy fotóval üzent.

"Felejthetetlen este" - üzente Kubatov Gábor a Fradi-Real Madrid mérkőzés után. Az FTC elnöke nem túlzott, hiszen a zöld-fehérek kemény meccset játszottak a sztárokkal felálló királyi gárdával. Kubatov a Facebookon megosztott egy fotót, amelyen a királyi gárda edzőjével, José Mourinhóval látható, kezet fog a portugál szakemberrel.

Vinícius Junior (balra) volt az este legnagyobb sztárja, Kubatov Gábor elégedett lehetett a meccs után
Vinícius Junior (balra) volt az este legnagyobb sztárja, Kubatov Gábor elégedett lehetett a meccs után Fotó: Szabolcs László

Kubatov Gábor elégedett lehetett

A Real Madrid a 41. percben Mario Rivas, majd a 49. percben Carlos Espi révén betalált, és 2-0-ra vezetett. A Ferencváros egy pazar akció után, az 57. percben Kodro góljával szépített, így a királyi gárda 2-1-re nyert. A magyar csapat különösen a második félidőben játszott jól, többször feltűnt a Real Madrid térfelén, nem játszott alárendelt szerepet.

A Fradira csütörtökön már tétmérkőzés vár, az Európa-liga 3. selejtezőkörében a Górnik Zabrze otthonában lép pályára. Az első meccsen a magyar csapat 1-0-ra nyert, tehát előnyből várja a visszavágót.

José Mourinho
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Fradi-Real Madrid
Galéria: A Real Madrid Budapesten lépett fel a Fradi ellen
Fotó: Szabolcs László
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A Real Madrid Budapesten lépett fel a Fradi ellen
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