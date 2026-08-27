A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa-ligában, miután az 1-0-s idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra verte a török Trabzonsport a selejtező utolsó, negyedik fordulójának visszavágóján. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a meccs után szinte azonnal üzent.

A Fradi továbbjutott, Kubatov Gábor klubelnök büszkén értékelt Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

A meccset alapjaiban befolyásolta, hogy az ukrán Ruszlan Malinovszkijt durva szabálytalansága miatt már a 13. percben kiállította a játékvezető. A magyar kupagyőztes az emberelőnyét az ír Callum O'Dowda fejesével használta ki a szünet előtt, a második játékrész elején pedig a román Marius Corbu góljával, a nigériai Bamidele Yusuf büntetőjével és a hajrában pedig Lisztes Krisztián találatával tette magabiztossá a sikerét.

Kubatov Gábor üzent

Büszkeség a Fradinak! Büszkeség Magyarországnak!

- írta Kubatov Gábor a továbbjutás után.

A Ferencváros sorozatban nyolcadszor szerepelhet valamelyik európai kupasorozat főtábláján és egymást követő harmadik idényben a második számú Európa-ligában, amelyben legutóbb a nyolcaddöntőig menetelt.