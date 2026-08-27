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A Ferencváros kettős győzelemmel búcsúztatta a Trabzonsport a labdarúgó Európa-liga selejtezőjében, és a főtáblán folytathatja. Kubatov Gábor, az FTC elnöke a siker után azonnal üzent a közösségi oldalán.

A Ferencváros főtáblára jutott a labdarúgó Európa-ligában, miután az 1-0-s idegenbeli sikerét követően csütörtökön hazai pályán 4-0-ra verte a török Trabzonsport a selejtező utolsó, negyedik fordulójának visszavágóján. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a meccs után szinte azonnal üzent.

A Fradi továbbjutott, Kubatov Gábor klubelnök büszkén értékelt
A Fradi továbbjutott, Kubatov Gábor klubelnök büszkén értékelt Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

A meccset alapjaiban befolyásolta, hogy az ukrán Ruszlan Malinovszkijt durva szabálytalansága miatt már a 13. percben kiállította a játékvezető. A magyar kupagyőztes az emberelőnyét az ír Callum O'Dowda fejesével használta ki a szünet előtt, a második játékrész elején pedig a román Marius Corbu góljával, a nigériai Bamidele Yusuf büntetőjével és a hajrában pedig Lisztes Krisztián találatával tette magabiztossá a sikerét.

Kubatov Gábor üzent

Büszkeség a Fradinak! Büszkeség Magyarországnak!

 - írta Kubatov Gábor a továbbjutás után. 

A Ferencváros sorozatban nyolcadszor szerepelhet valamelyik európai kupasorozat főtábláján és egymást követő harmadik idényben a második számú Európa-ligában, amelyben legutóbb a nyolcaddöntőig menetelt.

Fradi, Trabzonspor, Szalah
Fradi, Trabzonspor, Szalah
Fradi, Trabzonspor
Fradi, Trabzonspor
Fradi, Trabzonspor
Fradi, Trabzonspor, Szalah
Fradi, Trabzonspor, Szalah
Fradi, Trabzonspor
Fradi
Galéria: A Fradi kiütötte a Trabzonsport, Szalahnak nem volt esélye Budapesten
Fotó: AFP
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A Fradi kiütötte a Trabzonsport, Szalahnak nem volt esélye Budapesten

 

Borbély Balázs történelmet írt a Fradival, Szalahnak esélye sem volt Budapesten

 

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