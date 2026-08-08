A Ferencváros szerdén hazai pályán 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zabrzét a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában, így előnnyel utazhat a visszavágóra. A budapesti meccset Marius Corbu 65. percben lőtt gólja döntötte el. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Lengyelországban. Ennek kapcsán Kubatov Gábor, az FTC elnöke fontos bejelentést tett.

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke fontos üzentet küldött

Fotó: Tumbász Hédi

Kubatov Gábor a szurkolóknak üzent

"Kedves Fradi szurkolók! Hadd kezdjem a legfontosabbal, nekem, nekünk, a klubnak minden határon túli magyar szurkoló ugyanolyan fontos! Egy félreértés okán rossz technikai beállítással, és ebből fakadóan rossz kommunikációval indult el pénteken a voucherek értékesítése a jövő heti Górnik Zabrze elleni EL-visszavágóra. Az FTC nem tud felelősséget vállalni a különféle lengyel szurkolói csoportok egymás közti viszályára, és mindenképpen gondoskodni kívánunk a kinti mérkőzésen résztvevő magyar szurkolók biztonságáról.

Szeretnék mindenkit arról tájékoztatni, amint értesültem a félreértésről, intézkedtem, hogy a kollégák változtassák meg a technikai beállításokat, és így kizárólag a Lengyelországban születettek lesznek kizárva a vendégszektorba történő jegyvásárlásból

, vagyis minden határon túli magyar ugyanúgy tud voucherhez jutni!" - írta a Facebook oldalán Kubatov.

A Górnik Zabrze-FTC párharc továbbjutója a török Trabzonsporral játszhat a főtábláért, a vesztes átkerül a Konferencia-ligába, ahol a francia AS Monacóval kell megküzdenie ligaszakaszban való részvételért.