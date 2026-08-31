A vendég Ferencváros 2-1-re győzött a listavezető Puskás Akadémia otthonában vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának zárómérkőzésén. A kupagyőztes és az Európa-ligában főtáblás Ferencváros úgy nyert sorozatban második idegenbeli bajnokiján, hogy büntetőt is hibázott a meccsen. Sikerével fellépett a középmezőnybe, míg a felcsútiak a vereség ellenére továbbra is első helyen állnak.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke reagált a csapat újabb győzelmére Fotó: Csudai Sándor - Origo

Puskás Akadémia-FTC 1-2

A győzelem után a Fradi elnöke, Kubatov Gábor videót osztott meg a Facebook oldalán:

"Micsoda izgalmak. Őrület, nem? Nagyon fontos győzelem. Nagyon nehéz nyerni itt. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!" - mondta Kubatov Gábor.

Az első félidőben nem esett gól, majd egy ellentámadásból vezetést szerzett a Ferencváros, Kristoffer Zachariassen fejelt a hálóba. Nem kellett sokat várni a Puskás Akadémia egyenlítésére, remek helyzetfelismerésének köszönhetően egy szép emeléssel Georgij Harutjunjan volt eredményes Dibusz hibáját kihasználva. Az FTC gyorsan reagált és szép támadás végén Lisztes Krisztián révén újra vezetett.

Hátrányban ismét ment előre a hazai gárda, akadt is gólszerzési lehetősége, mégis a fővárosi zöld-fehérek előtt volt a nagy esély, de Toon Raemaekers büntetőjét Lehoczki Bendegúz kivédte. A Puskás Akadémia harcolt becsülettel az egyenlítésért, Lamin Colley ugyan egyenlített, de a videobíró segítségével les miatt érvénytelenítették a találatát, így a Ferencváros megszerezte a három bajnoki pontot.