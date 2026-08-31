Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Ferencváros 2-1-re nyert a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó NB I vasárnapi meccsén. Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a Facebook oldalán reagált a sikerre.

A vendég Ferencváros 2-1-re győzött a listavezető Puskás Akadémia otthonában vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának zárómérkőzésén. A kupagyőztes és az Európa-ligában főtáblás Ferencváros úgy nyert sorozatban második idegenbeli bajnokiján, hogy büntetőt is hibázott a meccsen. Sikerével fellépett a középmezőnybe, míg a felcsútiak a vereség ellenére továbbra is első helyen állnak.

Kubatov Gábor, a Fradi elnöke
Kubatov Gábor, a Fradi elnöke reagált a csapat újabb győzelmére Fotó: Csudai Sándor -  Origo
  • Puskás Akadémia-FTC 1-2

A győzelem után a Fradi elnöke, Kubatov Gábor videót osztott meg a Facebook oldalán:

"Micsoda izgalmak. Őrület, nem? Nagyon fontos győzelem. Nagyon nehéz nyerni itt. Akkor is, azért is, hajrá, Fradi!" - mondta Kubatov Gábor.

Az első félidőben nem esett gól, majd egy ellentámadásból vezetést szerzett a Ferencváros, Kristoffer Zachariassen fejelt a hálóba. Nem kellett sokat várni a Puskás Akadémia egyenlítésére, remek helyzetfelismerésének köszönhetően egy szép emeléssel Georgij Harutjunjan volt eredményes Dibusz hibáját kihasználva. Az FTC gyorsan reagált és szép támadás végén Lisztes Krisztián révén újra vezetett.

Hátrányban ismét ment előre a hazai gárda, akadt is gólszerzési lehetősége, mégis a fővárosi zöld-fehérek előtt volt a nagy esély, de Toon Raemaekers büntetőjét Lehoczki Bendegúz kivédte. A Puskás Akadémia harcolt becsülettel az egyenlítésért, Lamin Colley ugyan egyenlített, de a videobíró segítségével les miatt érvénytelenítették a találatát, így a Ferencváros megszerezte a három bajnoki pontot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!