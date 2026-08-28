Kubatov Gábor pénteken a közösségi oldalán reagált a Belügyminisztérium bejelentésére, amely szerint a tárca a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán tett feljelentést a Fradiváros-projekthez kapcsolódó állami támogatások felhasználása miatt. A Ferencváros elnöke rövid bejegyzésében egyértelművé tette, hogy a klub együttműködik a hatóságokkal.
Kubatov Gábor reakciója
A Fradiváros ügyében az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját. A lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, nyugodt szívvel állunk minden, jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Amint megkapjuk az iratokat tanulmányozni fogjuk őket
– írta hivatalos Facebook-oldalán Kubatov Gábor.
Csaknem 25 milliárd forintos támogatás miatt tett feljelentést a Belügyminisztérium
A Belügyminisztérium sportért felelős államtitkárságának pénteki közleménye szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján többek között költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, valamint hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel.
A feljelentés a Fradiváros-projekthez kapcsolódó állami támogatások felhasználását érinti.
A kormány 2016-ban és 2017-ben két határozattal összesen 24,947 milliárd forintos költségvetési támogatást biztosított az FTC számára a népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros első és második ütemének megvalósítására. A BM szerint az eredeti támogatói okiratok és költségtervek kizárólag beruházási célokat – egyebek mellett bontást, tervezést, építést és lebonyolítást – tartalmaztak, a Fradiváros azonban végül nem épült meg.
A tárca közleménye szerint az FTC által benyújtott, de a sportért felelős államtitkárság által mindeddig el nem fogadott záróbeszámolók alapján az első ütemre biztosított 10 milliárd forintból több mint 8,5 milliárdot dologi, illetve működési kiadásként, mintegy 1,44 milliárdot pedig beruházásként számoltak el.
A második ütem 14,9 milliárd forintos támogatásából a minisztérium közlése szerint több mint 3,1 milliárd forintot működési kiadásként jelentettek le, további 11,2 milliárdot pedig az FTC Labdarúgó Zrt. részére adtak tovább. A BM állítása szerint ebből hivatásos labdarúgók játékjogának megszerzését finanszírozták.
Utólag módosították a támogatás feltételeit
A Belügyminisztérium közleménye szerint az eredeti támogatói okiratokat 2020 októbere és 2026 februárja között mindkét projekt esetében öt-öt alkalommal módosították. 2022 decemberében pedig olyan kormányhatározat született, amely már lehetővé tette, hogy a megítélt támogatásokat működési célokra is felhasználják.
A tárca feljelentésében megfogalmazott jogi álláspont szerint ugyanakkor az utólagos döntések nem tehették visszamenőleg jogszerűvé a támogatás esetleges korábbi, az eredeti céltól eltérő felhasználását. A BM szerint az FTC által benyújtott számlák azt mutatják, hogy mindkét projekt megvalósítása már a 2022. decemberi módosítás előtt elkezdődött.
A feljelentésben ezért annak vizsgálatát is kezdeményezték, hogy az utólagos döntések és módosítások révén kívántak-e jogtalan előnyt biztosítani az érintetteknek, illetve ezek célja lehetett-e korábbi jogellenes felhasználás elfedése vagy az esetleges büntetőjogi felelősségre vonás akadályozása.
A Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. szerepét is vizsgálnák
A BM külön kitért a Fradiváros Vagyonkezelő Zrt.-re is, amelyet kifejezetten a beruházás lebonyolítására hoztak létre. A tárca szerint a társaság az első ütem 10 milliárd forintos állami támogatásának 28 százalékát, 2,8 milliárd forintot kapott projektmenedzsment- és lebonyolítói díjként.
A minisztérium közlése szerint a feljelentésben hivatkozott mérnökkamarai díjszámítás ezzel szemben egy hasonló nagyságrendű beruházás teljes lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére 2,17 százalékos díjjal kalkulál.
A BM azt is közölte, hogy a Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. mintegy 800 millió forintos adózás előtti nyereséget ért el, valamint az állami támogatásból kapott összegből 845 millió forintos kölcsönt nyújtott az FTC Labdarúgó Zrt.-nek. A feljelentés szerint ennek jogszerűsége ugyancsak vizsgálandó.
A támogatás visszafizetéséről is rendelkeztek
A feljelentéssel párhuzamosan a sportért felelős államtitkárság rendelkezett a Fradivárosra nyújtott támogatás és annak ügyleti kamatai visszafizetéséről is.
A minisztérium tájékoztatása szerint az FTC előtt három lehetőség áll: 30 napon belül egy összegben visszafizetheti a támogatást, 12 hónapos részletfizetést kérhet, vagy utóellenőrzés elrendelését indítványozhatja.