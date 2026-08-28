Kubatov Gábor pénteken a közösségi oldalán reagált a Belügyminisztérium bejelentésére, amely szerint a tárca a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán tett feljelentést a Fradiváros-projekthez kapcsolódó állami támogatások felhasználása miatt. A Ferencváros elnöke rövid bejegyzésében egyértelművé tette, hogy a klub együttműködik a hatóságokkal.

Kubatov Gábor (jobbra) mindenben segíti a hatóságokat

Fotó: fradi.hu

Kubatov Gábor reakciója

A Fradiváros ügyében az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját. A lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, nyugodt szívvel állunk minden, jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Amint megkapjuk az iratokat tanulmányozni fogjuk őket

– írta hivatalos Facebook-oldalán Kubatov Gábor.

Csaknem 25 milliárd forintos támogatás miatt tett feljelentést a Belügyminisztérium

A Belügyminisztérium sportért felelős államtitkárságának pénteki közleménye szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján többek között költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, valamint hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel.

A feljelentés a Fradiváros-projekthez kapcsolódó állami támogatások felhasználását érinti.

A kormány 2016-ban és 2017-ben két határozattal összesen 24,947 milliárd forintos költségvetési támogatást biztosított az FTC számára a népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros első és második ütemének megvalósítására. A BM szerint az eredeti támogatói okiratok és költségtervek kizárólag beruházási célokat – egyebek mellett bontást, tervezést, építést és lebonyolítást – tartalmaztak, a Fradiváros azonban végül nem épült meg.

A tárca közleménye szerint az FTC által benyújtott, de a sportért felelős államtitkárság által mindeddig el nem fogadott záróbeszámolók alapján az első ütemre biztosított 10 milliárd forintból több mint 8,5 milliárdot dologi, illetve működési kiadásként, mintegy 1,44 milliárdot pedig beruházásként számoltak el.

A második ütem 14,9 milliárd forintos támogatásából a minisztérium közlése szerint több mint 3,1 milliárd forintot működési kiadásként jelentettek le, további 11,2 milliárdot pedig az FTC Labdarúgó Zrt. részére adtak tovább. A BM állítása szerint ebből hivatásos labdarúgók játékjogának megszerzését finanszírozták.