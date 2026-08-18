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Kassai Viktor felesége ült a VAR-szobában, amikor a Kisvárda labdarúgója lekönyökölte Tarcsi Róbertet. A Nyíregyháza labdarúgójának elmozdult a szemgolyója és arccsonttörést szenvedett, Oláh Bálint mégis megúszta egy sárga lappal – emiatt akadtak ki a szurkolók előbb Kovács Imre játékvezetőre, majd Kulcsár Katalinra is.

Súlyos kritikák érik Kulcsár Katalint Nyíregyházán, miután a Kisvárda elleni bajnoki mérkőzésen úgy lekönyökölték az egyik Szpari-játékost, hogy elmozdult a szemgolyója és arccsonttörést szenvedett. Tarcsi Róbertet mentő vitte kórházba, azóta már a műtéten is túl van. A szurkolók előbb Kovács Imre játékvezetőre akadtak ki, mégis hogyan úszhatta meg a vétkes Oláh Bálint mindössze egy sárga lappal az esetet. Most viszont a korábbi bíró, Kassai Viktor felesége került a célkeresztjükbe – aki a VAR-szobában ült.

Kulcsár Katalin játékvezető
Súlyos kritikák érik Kulcsár Katalin játékvezetőt a Nyíregyháza-Kisvárda NB I-es mérkőzés után
Fotó: Török János

Tarcsi Róbert pályafutása során először lépett pályára kezdőként az NB I-ben a Kisvárda ellen, de már az első félidőben úgy arcon könyökölte Oláh Bálint, hogy mentő vitte kórházba. A CT vizsgálatok után kiderült, a 22 éves labdarúgónak elmozdult a szemgolyója és eltört az arccsontja. Ezeket műtéttel kellett korrigálni, ami hétfőn megtörtént, és az orvosok szerint jól sikerült.

Bár a legfontosabb most, hogy Tarcsi Róbert teljesen felépüljön, a Szpari-drukkerek azóta is dühöngenek. Kovács Imre játékvezető ugyanis csak sárga lapot adott a könyökösért Oláh Bálintnak, sőt, a VAR visszanézte a jelenetet, és bár a visszajátszás alapján is durvának tűnt a mozdulat, a Kisvárda labdarúgója megúszta a kiállítást. A nyíregyháziak szerint viszont egyértelmű piros lap maradt el.

Biztos hülye vagyok a futballhoz, de én úgy gondolom, hogy volt megint az első félidőben olyan, amit én másképp láttam, mint a bírósporttársak. Hál’ istennek ezt nem a kispadon éltem meg, mert én úgy gondolom, ha valaki hátranéz, fullra a könyékkel odaver egyet, és utána a gyereket viszik kórházba koponya CT-re… Valószínűleg rossz helyen nőttem fel

– nyilatkozta az M4 Sportnak a Nyíregyháza vezetőedzője, Bódog Tamás.

Kulcsár Katalint kritizálják

Eközben az egyik helyi szurkolói oldal odáig ment, hogy a VAR-szobában ülőket, egészen pontosan Kulcsár Katalint vette célba. 

A jobboldalit gondolom tudjátok, hogy ki, súgok persze, Kassai, de a párját ismeritek ? A megfejtők között egy nemzetközi vállveregetést sorsolok ki. Picit segítek, de inkább mégse. A megfejtés sok mindent megmagyaráz! Na, mivel rögtön jött a válasz, ezért inkább kiírom, ő Kulcsár Katalin a Kisvárda elleni meccs VAR játékvezetője, aki szerint nem ért pirosat a Tarcsi elleni tudatos könyökös! Ez az, amikor a vakok egymásra találnak! Gratulálok hozzátok

– olvasható a Tegyünk a Szpari megmentéséért nevű Facebook-oldal bejegyzésében.

Mit mond a szabálykönyv?

A labdarúgás játékszabályai szerint ki kell állítani azt a játékost, aki súlyos szabálytalanságban vétkes. De mit jelent ez pontosan?

Az a szerelés vagy támadás, amely az ellenfél testi épségét veszélyezteti, túlzott erőbevetéssel, vagy brutalitással történik súlyos szabálytalanságként büntetendő. Az a játékos, aki a labda megszerzése céljából ellenfelét szemből, oldalról vagy hátulról, egyik vagy mindkét lábát használva túlzott erővel támadja és veszélyezteti ellenfele testi épségét, súlyos szabálytalanságban vétkes

– olvasható a szabálykönyvben.

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