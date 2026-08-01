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Az előző szezonban az Európa-liga nyolcaddöntőjéig jutó Ferencváros remekül kezdte a szezont az európai kupaporondon, ebben pedig kulcsszerepe van Lenny Joseph-nek, a csapat haiti válogatott támadójának. Lenny Joseph szédületes formában tért vissza a Fradihoz a világbajnokságról, és az új idényben ott folytatja, ahol a vb-n abbahagyta. A Fradi támadója a futball legnagyobb színpadán is megcsillantotta képességeit, idén pedig a magyar csapat legnagyobb erőssége lehet a kupamenetelés során.

A párizsi születésű Lenny Joseph 2025 januárjában érkezett a Fradihoz a francia másodosztályban szereplő Grenoble együttesétől. A vételárát ugyan nem hozták nyilvánosságra, de a Transfermarkt szerint a magyar rekordbajnok 700 ezer eurót fizetett a szélvészgyors támadóért a francia klubnak.

Lenny Joseph of Ferencvaros celebrates during the UEFA Europa League qualifier match at Groupama Arena in Budapest, Hungary, on July 30, 2026. (Photo by Pal Gollner/NurPhoto) (Photo by Pál Göllner / NurPhoto via AFP)
Lenny Joseph szenzációsan kezdte a szezont a Fradiban
Fotó: Göllner Pál / NurPhoto via AFP

A Fradi remek befektetést csinált a 25 éves támadóval, ugyanis az értéke már közel a háromszorosára emelkedett, nem mellesleg mostanában kezdett el úgy futballozni, ahogy azt az érkezése után várták tőle a szurkolók.

Mi történt Lenny Joseph-fel?

A Paris Saint-Germain utánpótláscsapatát is megjárt támadó első ferencvárosi félszezonjában 13 meccsen hat gólt lőtt és egy gólpasszt adott, nem mellesleg kulcsfontosságú gólt szerzett az utolsó fordulóban rendezett győri bajnokin, amellyel a Fradi megnyerte fennállása 36. bajnoki címét.

A 2025/26-os szezonban Lenny Joseph 48 mérkőzésen lépett pályára a Fradiban, ezeken 16 gólt lőtt és tíz gólpasszt adott, azonban ha lebontjuk a számait, a teljesítménye korántsem volt kiemelkedő. A haiti válogatott támadó az NB I-ben csak hét találatig jutott, márpedig ennél sokkal többre lenne szükség az ország legerősebb csapatának kezdő csatárától.

  • Az Európa-liga-menetelés során 12 meccsen mindössze két találatig jutott – igaz, Robbie Keane csak négy találkozón nevezte a Fradi kezdőcsapatába.
  • A Magyar Kupában öt meccsen ötször talált be, azonban a teljesítményét némileg árnyalja, hogy az öt góljából négyet másodosztályú csapatok ellen szerzett, az ötödiket pedig annak a Kazincbarcikának lőtte, amely simán kiesett az élvonalból.

Lenny Joseph kapcsán az embernek az volt az érzése az előző szezonban, hogy itt van egy támadó, akiben megvan a nyers tehetség, viszont technikailag óriási hiányosságai vannak.

 A támadó miatt rengeteget idegeskedtek a Fradi-szurkolók, ugyanis megvan az a képessége, hogy jól kerül helyzetbe, a kapu előtti döntései azonban sokszor pocsékra sikerültek.

Lenny Joseph of Ferencvaros celebrates with players of Ferencvaros after scoring in the Europa League round of 16 first leg match between Ferencvarosi TC and SV Braga in Budapest, Hungary, on March 12. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Lenny Joseph rengeteg helyzetet hagyott ki az előző szezonban
Fotó: Szentgallay Bálint / NurPhoto via AFP

Joseph az előző szezonban nagyon sok helyzetet hagyott ki, és rengeteg technikai hibával futballozott. A legnagyobb gyengesége talán az első labdaérintéseiben volt, amelyek miatt sok labdát veszített, vagy ígéretes helyzeteket nem tudott végigvinni a Fradi.

Hullámzó teljesítménye ellenére május végén meghívót kapott a haiti válogatottba, amelynek világbajnoki keretébe is bekerült.

Lenny Joseph gólt lőtt a vb-n vagy sem?

A Fradi támadója még a világbajnokság előtt bemutatkozott a haiti válogatottban, majd a tornán Skócia és Brazília ellen még csereként, Marokkó ellen viszont már kezdőként lépett pályára a labdarúgás legnagyobb színpadán.

Joseph a csapata utolsó csoportmérkőzésén fantasztikus sarkazós gólt szerzett, amelyet később a marokkói kapus öngóljaként könyveltek el, a Fradi támadójának öröméből azonban ez semmit sem vett el.

„Nem érdekel a döntés, akkor is az én lövésem volt, én rúgtam a kapuba a labdát, ez nem a kapus öngólja volt” – nyilatkozta a Ferencváros honlapjának a haiti válogatott támadó. 

Fantasztikus gól volt! Ahogy láttam, hogy a labda a kapuban van, ahogy mozog a háló, kiszakadt belőlem minden, ez a tiszta öröm pillanata volt, amit megoszthattam a honfitársaimmal, egyszerűen elöntöttek az érzelmek, most kitört belőlem minden. Büszke vagyok rá, hogy nyomot hagytam a hazám történelmében, mint Haiti történetének második világbajnoki gólszerzője” 

– tette hozzá Joseph, akinek a telefonja megtelt a Fradi-szurkolóktól kapott üzenetekkel a világbajnokságon szerzett gólja után.

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 24: Lenny Joseph #16 of Haiti applauds fans after the team's 2-4 defeat in the FIFA World Cup 2026 Group C match between Morocco and Haiti at Atlanta Stadium on June 24, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Lenny Joseph fontos gólt lőtt a világbajnokságon
Fotó: Kevin C. Cox / Getty Images via AFP

A 25 éves támadónak a világbajnokság előtt körülbelül 20 ezer követője volt az Instagramon, most pedig már közel 115 ezres a rajongótábora. Joseph a Ferencváros honlapjának adott interjúban elmondta, hogy a világbajnoki szereplés miatt csupán egy hetet tudott pihenni a nyáron, az élmény azonban mindenért kárpótolja.

Lenny Joseph lesz Varga Barnabás utódja?

Visszatérése után érezhetően szintet lépett a haiti támadó, aki a jelek szerint kulcsember lehet Borbély Balázs csapatában, míg Robbie Keane együttesében „csak” egy fogaskerék volt.

Borbély Balázzsal nagyon sok taktikai munkát végzünk, rendkívül sokat dolgozunk labdával, ami szerintem kifejezetten hasznára van a csapatnak. Robbie Keane-nél ez a munka nem volt ennyire hangsúlyos. Szerintem idén sokkal jobbak leszünk” 

vélekedett Joseph, aki az idei szezonban négy mérkőzésen már négy gólnál jár a Fradiban.

Azt nem tudni, hogy Lenny Joseph a világbajnokságon szerzett tapasztalatoknak vagy Borbély Balázs érkezésének köszönhetően táltosodott meg, azt azonban nem lehet nem észrevenni, hogy a szélvészgyors támadó mára a Fradi legfontosabb játékosává vált. Ha pedig így folytatja, akkor a gólok számában is a januárban távozott Varga Barnabás örökébe léphet.

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