A párizsi születésű Lenny Joseph 2025 januárjában érkezett a Fradihoz a francia másodosztályban szereplő Grenoble együttesétől. A vételárát ugyan nem hozták nyilvánosságra, de a Transfermarkt szerint a magyar rekordbajnok 700 ezer eurót fizetett a szélvészgyors támadóért a francia klubnak.

Lenny Joseph szenzációsan kezdte a szezont a Fradiban

Fotó: Göllner Pál / NurPhoto via AFP

A Fradi remek befektetést csinált a 25 éves támadóval, ugyanis az értéke már közel a háromszorosára emelkedett, nem mellesleg mostanában kezdett el úgy futballozni, ahogy azt az érkezése után várták tőle a szurkolók.

Mi történt Lenny Joseph-fel?

A Paris Saint-Germain utánpótláscsapatát is megjárt támadó első ferencvárosi félszezonjában 13 meccsen hat gólt lőtt és egy gólpasszt adott, nem mellesleg kulcsfontosságú gólt szerzett az utolsó fordulóban rendezett győri bajnokin, amellyel a Fradi megnyerte fennállása 36. bajnoki címét.

A 2025/26-os szezonban Lenny Joseph 48 mérkőzésen lépett pályára a Fradiban, ezeken 16 gólt lőtt és tíz gólpasszt adott, azonban ha lebontjuk a számait, a teljesítménye korántsem volt kiemelkedő. A haiti válogatott támadó az NB I-ben csak hét találatig jutott, márpedig ennél sokkal többre lenne szükség az ország legerősebb csapatának kezdő csatárától.

Az Európa-liga-menetelés során 12 meccsen mindössze két találatig jutott – igaz, Robbie Keane csak négy találkozón nevezte a Fradi kezdőcsapatába.

A Magyar Kupában öt meccsen ötször talált be, azonban a teljesítményét némileg árnyalja, hogy az öt góljából négyet másodosztályú csapatok ellen szerzett, az ötödiket pedig annak a Kazincbarcikának lőtte, amely simán kiesett az élvonalból.

Lenny Joseph kapcsán az embernek az volt az érzése az előző szezonban, hogy itt van egy támadó, akiben megvan a nyers tehetség, viszont technikailag óriási hiányosságai vannak.

A támadó miatt rengeteget idegeskedtek a Fradi-szurkolók, ugyanis megvan az a képessége, hogy jól kerül helyzetbe, a kapu előtti döntései azonban sokszor pocsékra sikerültek.

Lenny Joseph rengeteg helyzetet hagyott ki az előző szezonban

Fotó: Szentgallay Bálint / NurPhoto via AFP

Joseph az előző szezonban nagyon sok helyzetet hagyott ki, és rengeteg technikai hibával futballozott. A legnagyobb gyengesége talán az első labdaérintéseiben volt, amelyek miatt sok labdát veszített, vagy ígéretes helyzeteket nem tudott végigvinni a Fradi.