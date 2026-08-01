A párizsi születésű Lenny Joseph 2025 januárjában érkezett a Fradihoz a francia másodosztályban szereplő Grenoble együttesétől. A vételárát ugyan nem hozták nyilvánosságra, de a Transfermarkt szerint a magyar rekordbajnok 700 ezer eurót fizetett a szélvészgyors támadóért a francia klubnak.
A Fradi remek befektetést csinált a 25 éves támadóval, ugyanis az értéke már közel a háromszorosára emelkedett, nem mellesleg mostanában kezdett el úgy futballozni, ahogy azt az érkezése után várták tőle a szurkolók.
Mi történt Lenny Joseph-fel?
A Paris Saint-Germain utánpótláscsapatát is megjárt támadó első ferencvárosi félszezonjában 13 meccsen hat gólt lőtt és egy gólpasszt adott, nem mellesleg kulcsfontosságú gólt szerzett az utolsó fordulóban rendezett győri bajnokin, amellyel a Fradi megnyerte fennállása 36. bajnoki címét.
A 2025/26-os szezonban Lenny Joseph 48 mérkőzésen lépett pályára a Fradiban, ezeken 16 gólt lőtt és tíz gólpasszt adott, azonban ha lebontjuk a számait, a teljesítménye korántsem volt kiemelkedő. A haiti válogatott támadó az NB I-ben csak hét találatig jutott, márpedig ennél sokkal többre lenne szükség az ország legerősebb csapatának kezdő csatárától.
- Az Európa-liga-menetelés során 12 meccsen mindössze két találatig jutott – igaz, Robbie Keane csak négy találkozón nevezte a Fradi kezdőcsapatába.
- A Magyar Kupában öt meccsen ötször talált be, azonban a teljesítményét némileg árnyalja, hogy az öt góljából négyet másodosztályú csapatok ellen szerzett, az ötödiket pedig annak a Kazincbarcikának lőtte, amely simán kiesett az élvonalból.
Lenny Joseph kapcsán az embernek az volt az érzése az előző szezonban, hogy itt van egy támadó, akiben megvan a nyers tehetség, viszont technikailag óriási hiányosságai vannak.
A támadó miatt rengeteget idegeskedtek a Fradi-szurkolók, ugyanis megvan az a képessége, hogy jól kerül helyzetbe, a kapu előtti döntései azonban sokszor pocsékra sikerültek.
Joseph az előző szezonban nagyon sok helyzetet hagyott ki, és rengeteg technikai hibával futballozott. A legnagyobb gyengesége talán az első labdaérintéseiben volt, amelyek miatt sok labdát veszített, vagy ígéretes helyzeteket nem tudott végigvinni a Fradi.
Hullámzó teljesítménye ellenére május végén meghívót kapott a haiti válogatottba, amelynek világbajnoki keretébe is bekerült.
Lenny Joseph gólt lőtt a vb-n vagy sem?
A Fradi támadója még a világbajnokság előtt bemutatkozott a haiti válogatottban, majd a tornán Skócia és Brazília ellen még csereként, Marokkó ellen viszont már kezdőként lépett pályára a labdarúgás legnagyobb színpadán.
Joseph a csapata utolsó csoportmérkőzésén fantasztikus sarkazós gólt szerzett, amelyet később a marokkói kapus öngóljaként könyveltek el, a Fradi támadójának öröméből azonban ez semmit sem vett el.
„Nem érdekel a döntés, akkor is az én lövésem volt, én rúgtam a kapuba a labdát, ez nem a kapus öngólja volt” – nyilatkozta a Ferencváros honlapjának a haiti válogatott támadó.
Fantasztikus gól volt! Ahogy láttam, hogy a labda a kapuban van, ahogy mozog a háló, kiszakadt belőlem minden, ez a tiszta öröm pillanata volt, amit megoszthattam a honfitársaimmal, egyszerűen elöntöttek az érzelmek, most kitört belőlem minden. Büszke vagyok rá, hogy nyomot hagytam a hazám történelmében, mint Haiti történetének második világbajnoki gólszerzője”
– tette hozzá Joseph, akinek a telefonja megtelt a Fradi-szurkolóktól kapott üzenetekkel a világbajnokságon szerzett gólja után.
A 25 éves támadónak a világbajnokság előtt körülbelül 20 ezer követője volt az Instagramon, most pedig már közel 115 ezres a rajongótábora. Joseph a Ferencváros honlapjának adott interjúban elmondta, hogy a világbajnoki szereplés miatt csupán egy hetet tudott pihenni a nyáron, az élmény azonban mindenért kárpótolja.
Lenny Joseph lesz Varga Barnabás utódja?
Visszatérése után érezhetően szintet lépett a haiti támadó, aki a jelek szerint kulcsember lehet Borbély Balázs csapatában, míg Robbie Keane együttesében „csak” egy fogaskerék volt.
Borbély Balázzsal nagyon sok taktikai munkát végzünk, rendkívül sokat dolgozunk labdával, ami szerintem kifejezetten hasznára van a csapatnak. Robbie Keane-nél ez a munka nem volt ennyire hangsúlyos. Szerintem idén sokkal jobbak leszünk”
– vélekedett Joseph, aki az idei szezonban négy mérkőzésen már négy gólnál jár a Fradiban.
Azt nem tudni, hogy Lenny Joseph a világbajnokságon szerzett tapasztalatoknak vagy Borbély Balázs érkezésének köszönhetően táltosodott meg, azt azonban nem lehet nem észrevenni, hogy a szélvészgyors támadó mára a Fradi legfontosabb játékosává vált. Ha pedig így folytatja, akkor a gólok számában is a januárban távozott Varga Barnabás örökébe léphet.
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