A lehető legrosszabb pillanatban sérült meg a Fradi haiti labdarúgója, Lenny Joseph. A 25 éves csatár pályafutása legszebb időszakát éli, miután hazája válogatottjával részt vett a nyári világbajnokságon és klubszínekben már négy gólnál jár a szezonban, sorban állnak érte a külföldi csapatok. A Puskás Akadémia elleni mérkőzésen viszont le kellett cserélni, miután egy esést követően olyan szerencsétlenül ért földet, hogy aláfordult a lába. A helyzet súlyosságát még vizsgálják, de minden perc számít, mert az átigazolási piac órákon belül bezár. Az FTC állítólag 6 millió euróért (2,1 milliárd Ft) hajlandó lenne megválni Josephtől, akinek a sérülése minden forgatókönyvet átírhat.

A lehető legrosszabb pillanatban sérült meg a Fradi haiti labdarúgója, Lenny Joseph

Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

Lenny Joseph sérülést szenvedett

Lenny Joseph kezdőként lépett pályára a Puskás Akadémia elleni NB I-es bajnokin vasárnap, de már a 14. percben kényszerűségből le kellett cserélni. Miután ellenfele szabályos keretek között szerelte, olyan szerencsétlenül ért földet, hogy a 25 éves labdarúgónak ijesztő szögben aláfordult a jobb lába. A pályát a saját lábán hagyta el – helyére a később győztes gólt szerző Lisztes Krisztián állt be –, de így is aggasztó helyzet állt elő.

Joseph sérüléséről nem tudok pontosan pontos diagnózist mondani, holnap majd nyilván kivizsgáljuk teljesen és aztán majd megtudjuk, hogy mi a helyzet

– nyilatkozta a lefújás után Borbély Balázs, akinek csapatára fontos mérkőzések várnak. Előbb a bajnoki címvédő ETO FC otthonába látogat, majd az Újpestet fogadja a szezon első derbijén. Lenny Joseph kiesése azonban nemcsak emiatt jött a legrosszabbkor.

A lehető legrosszabbkor történt meg a baj

Joseph tavaly januárban igazolt a Ferencvároshoz, és már az első félszezon alatt hat gólig jutott. Az előző idényben már 16 alkalommal talált az ellenfelek kapujába, valamint tíz gólpasszt is kiosztott. Teljesítményének köszönhetően pedig bekerült haiti világatottjának világbajnoki keretébe. Sőt, gólt is szerzett a nyári tornán – bár később a találatot öngólnak jegyzőkönyvezték, a 25 éves labdarúgó saját találatának tartja azt.