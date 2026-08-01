Lionel Messi ajándékokat adott át csapattársainak a Spanyolország ellen elszenvedett világbajnoki döntőbeli vereséget követően. A hírt az argentin válogatott játékosának, Marcos Senesi angol barátnője, Kelci-Rose Bowers hozta nyilvánosságra. A 22 éves Bowers a TikTokon mutatta be azokat a tárgyakat, amelyeket Messi osztott szét csapattársainak. Eközben továbbra is találgatásra ad okott, hogy mi történt a döntő előtt az argentinok öltözőjében.

Lionel Messi ajándékokat vett a társainak Fotó: WALEED IBRAHIM / NurPhoto

Bowers szerint Messi névre szóló, karamellszínű táskával lepte meg társait, amelyre az argentin válogatott címere, és a világbajnokság emblémája is felkerült. Emellett egy olyan arany Stanley-kupát is ajándékozott, amelyre saját logóját gravírozták, valamint egy további kupát is. A nő elmondta, párja megbízta azzal, hogy a luxusajándékot biztonságban tartsa.

Lionel Messi beszédét balhé előzte meg?

Messi a vb-döntő előtt beszédet tartott, majd miután elhagyták az öltözőt a világsztár azt mondta, „gyerünk, fiúk, felejtsük el, mintha mi sem történt volna!” A felvétel és Messi szavai kapcsán spekulációk merültek fel, hogy valami furcsa dolog történhetett az öltözőben, ami megzavarta a csapatot, és ennek köszönhetően játszott rosszul a spanyolok ellen. Azóta sem derült ki, hogy Messi mire gondolt, mit kellett elfelejteniük.

A folyosón készült felvételen Lisandro Martinez és Enzo Fernandez láthatóan zaklatottnak tűntek. A mérkőzés utáni események – amikor az argentin sztárok több alkalommal is összetűzésbe keveredtek a spanyolokkal – szintén arra utaltak, hogy mélyebb feszültségek törtek a felszínre. Messi ajándékai viszont azt sugallták, hogy a csapaton belül harmonikus volt a légkör - írja a Daily Star. A rejtély kizárólag a folyosón elhangzott mondatból és az azt követő találgatásokból ered, nem ismert tény, hogy valóban incidens történt az öltözőben.