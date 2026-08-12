Megtörte a csendet Lionel Messi, miután zártkörű szertartáson végső búcsút vettek az édesapjától. Jorge Messi néhány nappal ezelőtt, 68 éves korában hunyt el. A gyászoló labdarúgó megható sorokat osztott meg a közösségi oldalán.

Lionel Messi megszólalt az édesapja haláláról

Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

Lionel Messi édesapjának temetésen a családtagok és barátok gyűltek össze, és bár szigorú biztonsági intézkedéseket hoztak, a helyszínen újságírók illetve fotósok jelentek meg. A nyilvánosságra került privát fotók miatt a labdarúgó jogi lépéseket fontolgat az argentin médiumok ellen.

Lionel Messi megszólalt az édesapja haláláról

A 39 éves labdarúgó napokkal a búcsúszertartás után érzelmes bejegyzéssel és egy édesapjával közös fotóval jelentkezett a Facebook-oldalán.

Apa, nem tudom elhinni, hogy elmentél. Annyira nehéz elképzelni, hogy nem látjuk többé egymást

– kezdte a bejegyzését Messi. Hozzátette, tudja, hogy az édesapja szenvedett, és hogy így a legjobb, de túl korán ment el. Kitért arra is, hogy Jorge Messi állapota a világbajnokság előtti napokban rosszabbodott, ezért ez volt az első alkalom, hogy nem volt vele egy tornán. Minden mérkőzés után várta az üzenetét, ami hiányzott neki, és akkor jött rá, hogy a helyzet tényleg súlyos.

Nem tudom, mit fogok csinálni nélküled, nem tudom, hogyan tovább. Csak fociztam, és most nem tudom, folytathatom-e még sokáig. A kezdetektől mellettem voltál, és olyan kevés volt már csak hátra a végéig. Miért nem bírtad még egy kicsit? Nagyon fogsz hiányozni, de mindig jelen leszel, főleg a gyermekeim nevelésében, mert úgy tanítom és nevelem őket, ahogy te engem. Nyugodj békében, és vigyázz ránk fentről, ahogy itt is tetted. Köszönök mindent. Szeretlek, apa!

– búcsúzott az édesapjától a 39 éves labdarúgó, akinek bejegyzését elárasztották a részvétnyilvánítások.