Lionel Messi édesapja, Jorge Messi évtizedeken át meghatározó szerepet játszott fia életében és páratlan pályafutásának alakulásában. Nemcsak apaként állt mellette a kezdetektől, hanem később menedzsereként is egyengette a karrierjét, és fontos szerepet vállalt abban, hogy a fiatal Messi megkaphassa a számára nélkülözhetetlen orvosi kezelést. Fia végül minden idők egyik legeredményesebb és legsikeresebb labdarúgója lett. Jorge Messi 68 éves korában, az argentínai Rosarióban hunyt el.

Elhunyt Lionel Messi édesapja, Jorge Messi Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

Elhunyt Lionel Messi édesapja, Jorge Messi

Lionel Messi még a Newell’s Old Boys utánpótlásában futballozott, amikor növekedésihormon-hiánya miatt kezelésre szorult. Édesapja szerette volna elérni, hogy ennek költségeit a klub vállalja, ám próbálkozása nem járt sikerrel. Jorge Messi ezért más lehetőséget keresett fia számára, amely végül Barcelonáig vezette a családot. A katalán klubnál a mindössze 13 éves Messi megkaphatta a szükséges kezelést, és lehetőséget kapott arra is, hogy Európában folytassa ígéretesen induló futballkarrierjét.

A barcelonai élet első időszaka ugyanakkor komoly kihívásokat tartogatott a fiatal argentin számára. Amikor Messi számára egyre nehezebbé vált a beilleszkedés, édesapja úgy döntött, hogy mellette marad Spanyolországban, miközben a család többi tagja visszatért Argentínába.

Az apám mindig mellettem állt. Sok szörnyűséget éltünk át

– idézte fel később Messi ezt az időszakot, amikor még az sem volt biztos, hogy Európában folytathatja pályafutását.

Jorge Messi később fia menedzsereként is fontos szerepet vállalt. Részt vett a Lionel Messi nevéhez kapcsolódó üzleti ügyek intézésében, valamint a szponzori és reklámszerződések körüli egyeztetésekben is. Bár rendszeresen ott volt fia mérkőzésein és a világbajnokságokon, a nyilvánosság előtt ritkán szólalt meg.