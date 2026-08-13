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A nyolcszoros aranylabdás világsztár gyászol. Lionel Messi elvesztette az édesapját, és még nem tudja, mihez kezd nélküle. A világbajnok futballista terveit átírhatja a tragikus esemény, melynek hatására még az is megtörténhet, hogy végleg felhagy a labdarúgással.

Lionel Messi elvesztette az édesapját. Azt az embert, aki pályafutása során a legfőbb támogatója volt. A nyolcszoros aranylabdás szívszorító üzenettel jelentkezett a zártkörű temetés után, szavaiból arra lehet következtetni, hogy futballkarrierje a végéhez közeledik.

Lionel Messi gyászol
Lionel Messi gyászol
Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

Lionel Messi visszatért az Inter Miamihoz?

A 39 éves sztár a spanyolok ellen elveszített világbajnoki döntő után azt mondta, az idei volt az utolsó vb-je, de arról nem beszélt, hogy az argentin válogatottól is végső búcsút vett volna. Csapattársa, Leandro Paredes azonban elszólhatta magát Messi jövőjét illetően, bár erre a nyolcszoros aranylabdás nem reagált.

Az viszont szinte biztosra vehető, hogy Messi a klubkarrierjét nem szerette volna még lezárni az Inter Miamiban, a tragikus esemény azonban átírhatja a terveit. Az argentin klasszis a vb után már pályára lépett az MLS-ben szereplő együttesben, amelynek színeiben két gólt szerzett az Atlético San Luis elleni kupameccsen. Messi ezt követően hazautazott Argentínába, a Monterrey elleni találkozót kihagyta, viszont édesapja temetése után újra játszott az Inter Miamiban. 

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban a mexikói Leon együttese 3-2-re nyert a Ligák Kupájában, kiejtve ezzel Messi klubját a sorozatból. 

A 39 éves világsztár a szünetben éppen a gólt szerző magyar támadó, Pintér Dániel helyére állt be, 

és a második félidőt végig a pályán töltötte.

Lionel Messi befejezheti a futballt?

A hármas sípszót követően Messi igyekezett minél gyorsabban elhagyni a pályát, az ellenfél játékosai pedig láthatóan vigasztalni próbálták a gyászoló játékost.

Minden idők egyik, ha nem a legjobb labdarúgója édesapja halála után ugyan visszatért klubjához, mégis van rá esély, hogy végleg felhagy a profi futballal. 

„Apa, nem tudom elhinni, hogy elmentél. Nem tudom, mit fogok csinálni nélküled, nem tudom, hogyan tovább. 

Csak fociztam, és most nem tudom, folytathatom-e még sokáig

– búcsúzott édesapjától Messi, szavai alapján pedig valóban nem elképzelhetetlen, hogy 39 évesen szögre akasztja a cipőt a tragikus esemény után.

Az argentin erről még nem nyilatkozott, a futballvilág azonban lélegzetvisszafojtva várja a bejelenést, és minden bizonnyal hozzá hasonlóan gyászolni fog, ha Messi a visszavonulás mellett dönt majd.

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