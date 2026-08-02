Lionel Messi a Spanyolország–Argentína világbajnoki döntő óta először lépett pályára. A nyolcszoros Aranylabdás a kötelező pihenő miatt kihagyta az MLS All-Star-mérkőzést és klubja előző két bajnokiját, most azonban a 53. percben csereként beállt – éppen magyar csapattársát, Pintér Dánielt váltva.

Lionel Messi nem így képzelte a visszatérést

Fotó: Leonardo Fernández/Getty Images North America/AFP

Lionel Messi visszatért

Az Inter Miami már a 12. percben vezetést szerzett Luis Suárez látványos távoli lövésével, a Columbus azonban még az első félidőben egyenlített, miután a második Inter Miami-meccsén szereplő Casemiróról a saját kapujába pattant a labda. A korábbi Real Madrid-futballista öngólja után a hazaiak a második félidő közepén Noah Allen fejesével ismét előnybe kerültek, ám a hajrában Brais Méndez szabadrúgásból kialakította a 2–2-es végeredményt.

Messi visszatérése ellenére az Inter Miami nem tudta megszerezni a három pontot, a csapat hat meccset számláló győzelmi sorozata szakadt meg. Az argentin klasszis bő negyven percet töltött a pályán, több veszélyes megmozdulása is volt, de góllal vagy gólpasszal ezúttal nem tudta segíteni csapatát.

A túloldalon Gazdag Dániel a Columbus Crew kezdőcsapatában kapott helyet, a 62. percben az egyenlítő gólt szerző Méndez váltotta.

Duplázott a Barca korábbi játékosa

Megszerezte első góljait a Chicago Fire-ben Robert Lewandowski. A Barcelonától távozó lengyel klasszis harmadik MLS-es mérkőzésén talált a kapuba, rögtön kétszer: a Charlotte elleni duplája 2–1-es győzelmet ért csapatának, amely két vereség után tudott ismét nyerni.