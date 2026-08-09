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Jorge Messi hónapok óta súlyos egészségügyi problémákkal küzdött. Lionel Messi édesapja 68 évesen hunyt el, az argentin focista a családjával Rosarióba utazott, hogy elbúcsúzzon.

Jorge Messi 68 éves korában, az argentínai Rosarióban hunyt el. A Bild értesülése szerint fia, Lionel Messi Miamiból magángéppel az argentin városba utazott, hogy meggyászolja édesapját. Az argentin futballsztárt szállító magángép szombaton, helyi idő szerint késő este landolt Rosarióban. Helyi médiajelentések szerint Messi felesége és három gyermeke is a fedélzeten tartózkodott. A repülőtérről a családot az El Prado temetőbe kísérték, ahol zártkörű temetési szertartást tartanak.

Lionel Messi az édesapját gyászolja
Lionel Messi az édesapját gyászolja
Fotó: Leonardo Fernández / Getty Images North America/AFP

Lionel Messi édesapja súlyos beteg volt

Messi édesapja, aki egyben tanácsadója és menedzsere is volt, egy rosariói kórházban hunyt. Hónapok óta súlyos egészségügyi problémákkal küzdött, és a Bild szerint hasnyálmirigyrákban szenvedett. A rosariói klinika közleménye nem közölt részleteket, kifejezetten a betegadatok védelmére és a család magánéletére hivatkozva. A család már júniusban, a világbajnokság alatt megerősítette, hogy Jorge Messi betegséggel küzd. Akkor kifejezetten azt kérték, hogy a Jorge egészségi állapotáról szóló információkat csak a család hivatalos csatornáiból tekintsék hitelesnek. A família egyelőre nem nyilatkozott a halálával kapcsolatban.

Lionel Messi karrierjét gyerekkora óta az édesapja irányította. A focista 13 éves volt, amikor Jorge Messi az FC Barcelonához vitte, a katalán klubnál végül mindent megnyert. Messi jelenleg az amerikai Inter Miaminál játszik. 

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