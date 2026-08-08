Egy rendőrségi aktából kiderült, hogy a labdarúgó-világbajnokság ideje alatt számos játékost megfenyegettek, köztük egy öngyilkos merénylő Lionel Messit vette célba. Az Informacion.es által megszereztt dokumentum több terrorcselekmény-kísérletet részletez, amelyek zöme az argentin válogatottat támadta volna.

Lionel Messi kapcsán számos fenyegetést regisztráltak a vb-n

Fotó: Waleed Ibrahim / NurPhoto/AFP

A Jordánia-Argentína elleni mérkőzés előtt egy férfi felhívta a dallasi repülőteret, és azt állította, hogy ő és két társa házi készítésű bombákkal és egy AR-15-ös fegyverrel fogja megrohamozni a stadiont - idézi a The Sun a jelentést. Azzal fenyegetőzött, hogy mindkét csapat játékosait megtámadja, és külön kiemelte, hogy meg fogja ölni Lionel Messit.

Az Argentína-Egyiptom mérkőzés kapcsán az X-en üzente egy fenyegetőző, hogy mindjárt belép az atlantai stadionba, és négy, a testére erősített bombával felrobbantja Messit. A mérkőzés alatt egy másik férfi felhívta a rendőrséget, és bejelentette, hogy három bombát hagyott a szemetesládákban a stadionon belül. A kettős fenyegetés miatt a bombaszakértők és a nyomkövető kutyák átkutatták a stadiont.

Lionel Messi mellett Ronaldo is veszélybe került

Cristiano Ronaldo kapcsán is érkezett bejelentés. Egy FIFA-alkalmazott riasztotta a hatóságokat, miután egy férfi a portugál szupersztár szállásáról kérdezett részleteket. Egy másik fanatikus betört abba a hotelbe, ahol a portugálok laktak, és megpróbált beszállni a liftbe. Amikor a rendőrök megbilincselték a férfit, azt állította, csak egy szelfit akart készíteni Ronaldóval.

François Letexier játékvezető több mint 6000 fenyegető üzenetet kapott a WhatsApp-on az Argentína–Egyiptom mérkőzésen hozott vitatott döntései után. Az egyiptomi szurkolók Willy Delajod videóbírót halálos fenyegetésekkel bombázták.

Szerencsére a foci-vb végül súlyos incidensek, és merényletek nélkül rendben lezajlott.