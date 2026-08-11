Vasárnap zártkörű temetésen helyezték örök nyugalomra a rosariói El Prado temetőben Jorge Messit, aki néhány nappal korábban, 68 éves korában hunyt el. Lionel Messi gyászát kéretlen fotók zavarták meg, a nyolcszoros aranylabdás azonnal fellépett az ügyben.

Lionel Messi édesapját, Jorge Messit Rosarióban temették el Fotó: LUIS ROBAYO / AFP

Tudniillik nyilvánosságra kerültek a Jorge Messi temetéséről készült privát fotók, és Lionel Messi jogi lépéseket fontolgat a képeket közlő argentin médiumok ellen. Több beszámoló szerint a család kifejezetten kérte a magánszféra tiszteletben tartását, ennek ellenére a temetésről készült fotók megjelentek a sajtóban és a közösségi médiában. A jelentések szerint Messi ügyvédei már dolgoznak az ügyön, felelősségre akarják vonni azokat a személyeket, akik a képek nyilvánosságra hozataláért felelősek - írja a Noticias Sin. Az még nem derült ki, hogy pontosan mely médiumokat vádolják, és kik ellen tervez jogi lépéseket a család.

Lionel Messi eltemette az édesapját

A temetési szertartáson a családtagok és barátok gyűltek össze a Rosariótól nem messze fekvő Pérez temetőjében. Szigorú biztonsági intézkedéseket hoztak, és teljes titoktartás mellett búcsúztak Jorge Messitől. A helyszínen jelen lévő AFP-újságírók és fotósok szerint a szertartás befejeztével a biztonsági kíséret fokozatosan kezdett feloszlani. Az El Prado temető kapujánál virágkoszorú mellett olyan üzenetek is megjelentek, mint „Erőt a Messi családnak” és „Erőt Messinek, mindig szeretni foglak”.