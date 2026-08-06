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Egyelőre adós a jó játékkal a Ferencváros tehetséges labdarúgója. Lisztes Krisztián Vasas elleni teljesítményét Borbély Balázs vezetőedző kritizálta, majd az FTC utánpótlás-akadémia igazgatója elmondta, a játékos tanult a hibáiból.

Nem úgy sikerült a szezon kezdete Lisztes Krisztiánnak, ahogy azt megálmodta. Habár az új edzőtől, Borbély Balázstól folyamatosan szerepet kap, egyelőre nem igazán tudott élni vele. Az eddigi hat tétmérkőzésből csak a paksit játszotta végig, a Vojvodina és a Vasas ellen már a szünetben lecserélték, a Twente elleni idegenbeli meccsen három percet kapott, a visszavágón a kispadon maradt, míg a szerbek elleni visszavágón 16 perc jutott neki. Szerda este a Gornik Zabrze elleni El-selejtezőn már a cserék közé sem került.

Lisztes Krisztiánt számos kritika érte
Lisztes Krisztiánt számos kritika érte Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Úgy fest, Borbély Balázs vezetőedző egyelőre inkább a magyar bajnokságban számol vele kezdőként, a nemzetközi porondon kiegészítő embernek tartja. A Vasas elleni 0-0-ra végződött bajnoki meccs után keményen kritizálta Lisztest.

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"A labdakihozatalaink nem működtek úgy, mint amikor Naby Keïta a pályán van, aki nem fél a sorok között elkérni a labdát. Ez érezhető, de ő sajnos most sérülés miatt nincs velünk, és még egy-két hétig sérült lesz. Lisztes érezte ezt a játékot a sorok között Pakson, különösen az első félidőben vette fel jól a labdákat. 

Most pedig labdába sem ért, meg egy párharcot sem nyert meg. Nem tudom, mi történt, mert szombaton úgy nézett ki, hogy rendben van, most meg ilyen teljesítményt nyújtott.

De Gruber is ugyanezt a teljesítményt nyújtotta, úgyhogy lehet, a játékosoknak el kellene gondolkodniuk” - idézte a trénert az Origo.

Lisztes Krisztián sérülésekkel küzdött

Lisztes Krisztián két, sérülésekkel terhelt szezonon van túl, és előzetesen az edzőváltás nagy nyerteseként számoltak vele a Ferencvárosnál, hiszen jól ismeri őt Borbély Balázs. Az FTC utánpótlás-akadémia igazgatója, Palásthy Norbert a csakfocinak elmondta, szerinte Lisztes meghatározó játékosa lehet a Fradinak, a játékos védelmére kelt.

"Krisztián óriási hullámvasúton ült: csodaberobbanás 17-18 évesen, közönségkedvenccé válás, átigazolás, majd a sérüléshullám. Ezek után az emberi oldala is érettebb lett, változott a gondolkodása. Ő is látja már, hogy nem megy magától minden, rengeteg áldozatot kell hozni. 

Belátta a hibáit, alázatosabb lett, Borbély Balázs pedig szeret is együtt dolgozni a fiatalokkal, úgyhogy ha mentálisan fókuszált lesz és elkerülik a sérülések, meghatározó játékosa tud lenni a Fradinak. 

Akkor pedig ez lesz az utolsó éve itt, mert a képességei alapján egy topkategóriás labdarúgó" - fogalmazott Palásthy.

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