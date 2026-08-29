Alig három éve még az egész magyar futball Lisztes Krisztián lábai előtt hevert. A Ferencváros 17 éves támadója berobbant az NB I-be, ontotta a gólokat, a Fradi-tábor a nevét skandálta, rövid időn belül pedig már a Bundesligából jelentkeztek érte. Az Eintracht Frankfurt végül milliókat fizetett a magyar futball egyik legnagyobb ígéretéért, akivel kapcsolatban akkor szinte csak az volt a kérdés, milyen magasra juthat. Azóta azonban szinte minden rosszul alakult körülötte: edzőváltások, elveszített bizalom, sorozatos sérülések, egy balul sikerült frankfurti időszak, majd egy olyan ferencvárosi idény következett, amelyben Robbie Keane irányítása alatt alig jutott szóhoz. Most Borbély Balázs próbálja újra felépíteni a még mindig csak 21 éves játékost, Lisztes pedig maga is úgy érzi, végre ismét bíznak benne, amit a Trabzonspor ellen 4–0-ra megnyert mérkőzésen góllal hálált meg, ő szerezte ugyanis a Ferencváros utolsó találatát.

Lisztes Krisztián gólt szerzett a Fradi-Trabzonspor El-selejtezős meccsen Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

17 évesen robbant be, pillanatok alatt megőrült érte a Fradi-tábor

Lisztes Krisztián története 2023 tavaszán vett igazán nagy fordulatot. Sztanyiszlav Csercseszov irányítása alatt a Ferencváros saját nevelésű játékosa 17 évesen kapott komolyabb lehetőséget az első csapatban, és szinte berúgta az ajtót. A Fehérvár elleni bajnokin a szünetben állt be, majd két gólt szerzett. Nem sokkal később az Újpest ellen is betalált, a Fradi szurkolói pedig már a nevét skandálták. A magyar futball új csodatinijeként kezdtek beszélni róla, és már az is téma volt, vajon mennyire lehet messze számára Marco Rossi válogatottja.

Lisztes maga is alig hitte el, milyen gyorsan megváltozott körülötte minden.

Hallottam, hogy a nevemet skandálják, meg is hatódtam

– mondta a nagy áttörést jelentő Fehérvár-meccs után.

Lisztes néhány hónap alatt jutott el az utánpótlásból oda, hogy az ország egyik legértékesebb fiatal játékosaként beszéljenek róla. És hamarosan megérkezett a külföldi kérő is.

Milliókat fizetett Lisztes Krisztiánért a Frankfurt

2023 nyarán már arról szóltak a hírek, hogy az Eintracht Frankfurt konkrét ajánlatot tett Lisztesért. A német klub végül meg is szerezte a magyar tehetséget, akit azonban még egy idényre a Ferencvárosnál hagyott. Az üzlet nagysága önmagában mutatta, mekkora potenciált láttak Lisztesben. Az átigazolási díjról több összeg is megjelent: egyes beszámolók 4,5 millió eurós alapösszegről írtak, amely a különböző bónuszokkal akár tízmillió euró fölé is emelkedhetett, később pedig hatmillió euró körüli transzferről is lehetett hallani.

2023 őszén tehát úgy tűnt, Lisztes pályafutása tankönyvszerűen alakul: berobbant a Fradiba, gólokat szerzett, bajnok lett, majd tizennyolc évesen egy Bundesliga-klub hosszú távú befektetést látott benne.

Csakhogy éppen ekkor kezdődött el valami, ami miatt Lisztes eltűnt.