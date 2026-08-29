Alig három éve még az egész magyar futball Lisztes Krisztián lábai előtt hevert. A Ferencváros 17 éves támadója berobbant az NB I-be, ontotta a gólokat, a Fradi-tábor a nevét skandálta, rövid időn belül pedig már a Bundesligából jelentkeztek érte. Az Eintracht Frankfurt végül milliókat fizetett a magyar futball egyik legnagyobb ígéretéért, akivel kapcsolatban akkor szinte csak az volt a kérdés, milyen magasra juthat. Azóta azonban szinte minden rosszul alakult körülötte: edzőváltások, elveszített bizalom, sorozatos sérülések, egy balul sikerült frankfurti időszak, majd egy olyan ferencvárosi idény következett, amelyben Robbie Keane irányítása alatt alig jutott szóhoz. Most Borbély Balázs próbálja újra felépíteni a még mindig csak 21 éves játékost, Lisztes pedig maga is úgy érzi, végre ismét bíznak benne, amit a Trabzonspor ellen 4–0-ra megnyert mérkőzésen góllal hálált meg, ő szerezte ugyanis a Ferencváros utolsó találatát.
17 évesen robbant be, pillanatok alatt megőrült érte a Fradi-tábor
Lisztes Krisztián története 2023 tavaszán vett igazán nagy fordulatot. Sztanyiszlav Csercseszov irányítása alatt a Ferencváros saját nevelésű játékosa 17 évesen kapott komolyabb lehetőséget az első csapatban, és szinte berúgta az ajtót. A Fehérvár elleni bajnokin a szünetben állt be, majd két gólt szerzett. Nem sokkal később az Újpest ellen is betalált, a Fradi szurkolói pedig már a nevét skandálták. A magyar futball új csodatinijeként kezdtek beszélni róla, és már az is téma volt, vajon mennyire lehet messze számára Marco Rossi válogatottja.
Lisztes maga is alig hitte el, milyen gyorsan megváltozott körülötte minden.
Hallottam, hogy a nevemet skandálják, meg is hatódtam
– mondta a nagy áttörést jelentő Fehérvár-meccs után.
Lisztes néhány hónap alatt jutott el az utánpótlásból oda, hogy az ország egyik legértékesebb fiatal játékosaként beszéljenek róla. És hamarosan megérkezett a külföldi kérő is.
Milliókat fizetett Lisztes Krisztiánért a Frankfurt
2023 nyarán már arról szóltak a hírek, hogy az Eintracht Frankfurt konkrét ajánlatot tett Lisztesért. A német klub végül meg is szerezte a magyar tehetséget, akit azonban még egy idényre a Ferencvárosnál hagyott. Az üzlet nagysága önmagában mutatta, mekkora potenciált láttak Lisztesben. Az átigazolási díjról több összeg is megjelent: egyes beszámolók 4,5 millió eurós alapösszegről írtak, amely a különböző bónuszokkal akár tízmillió euró fölé is emelkedhetett, később pedig hatmillió euró körüli transzferről is lehetett hallani.
2023 őszén tehát úgy tűnt, Lisztes pályafutása tankönyvszerűen alakul: berobbant a Fradiba, gólokat szerzett, bajnok lett, majd tizennyolc évesen egy Bundesliga-klub hosszú távú befektetést látott benne.
Csakhogy éppen ekkor kezdődött el valami, ami miatt Lisztes eltűnt.
Csercseszov után eltűnt valami
Csercseszov távozása után előbb Máté Csaba, majd Dejan Sztankovics vette át a Ferencváros irányítását, Lisztes helyzete pedig ezzel párhuzamosan fokozatosan megváltozott. Már nem kapta meg ugyanazt a bizalmat, mint a berobbanása idején, ráadásul a sérülések is egyre többször hátráltatták.
A 2024-es Magyar Kupa-döntő jól mutatta, mennyire más helyzetbe került egyetlen év alatt. A Paks ellen Sztankovics csereként küldte pályára, később azonban le is hozta – ennél kevés kellemetlenebb szituációt élhet át egy futballista. Miközben Lisztes papíron már a frankfurti kalandra készülhetett, a Fradinál éppen az a lendület tört meg, amely 17 évesen az egyik legizgalmasabb magyar tehetséggé tette.
Így 2024 nyarán már egészen más helyzetből indult Németországba, mint amilyenből egy évvel korábban megszületett a nagy átigazolás. És mint később kiderült, az addigi nehézségek csak a kezdetet jelentették.
Nehéz időszak következett Frankfurtban
2024 nyarán Lisztes megérkezett Frankfurtba, ahol azonban gyorsan kiderült, hogy egyelőre nem a Bundesliga vár rá. Az Eintracht első csapatában nem tudott helyet követelni magának, sőt a második együttesben is mindössze három alkalommal lépett pályára. Ebben persze komoly szerepet játszottak a sérülések. Lisztest újra és újra izomproblémák hátráltatták, így esélye sem nagyon volt arra, hogy hosszabb időn keresztül folyamatosan eddzen, formába lendüljön és megmutassa, mire képes. Miközben ebben az életkorban éppen a rendszeres játékpercek jelentették volna a fejlődés alapját, ő hónapokat veszített, és egyre távolabb került az első csapattól.
Hogy mennyire komoly problémáról volt szó, azt később ő maga érzékeltette a legjobban.
A combhajlítóm már 13-szor szakadt
– mondta Lisztes.
Ez a mondat szinte önmagában megmagyarázza, miért tört meg ennyire látványosan a pályafutása. A 17 évesen berobbanó tehetségnél néhány évvel később már nem az volt a legfontosabb kérdés, mikor mutatkozhat be a Bundesligában, hanem az, hogy képes lesz-e végre hosszabb időn keresztül egészséges maradni és újra rendszeresen futballozni.
Hazatért a Fradihoz, de Robbie Keane-nél sem jött el az áttörés
A nehéz frankfurti időszak után a hazatérés logikus lépésnek tűnt. A Ferencváros 2025 nyarán kölcsönvette Lisztest az Eintrachttól, abban bízva, hogy ismerős környezetben újra formába lendülhet és visszatalálhat ahhoz a játékhoz, amellyel néhány évvel korábban berobbant.
Az első idény azonban nem hozta meg a várt fordulatot. A sérülések továbbra is hátráltatták, Robbie Keane csapatában pedig mindössze 97 játékperc jutott neki a 2025/26-os szezonban. Egy olyan fiatal játékos számára, aki már Frankfurtban is rengeteg időt veszített, éppen a rendszeres meccsterhelés lett volna a legfontosabb, ebből azonban ismét nagyon kevés jutott neki. Lisztes később arról beszélt, hogy Keane irányítása alatt nem igazán volt lehetősége megmutatni, mire képes. Az ír edző távozása és Borbély Balázs kinevezése után már egészen másként látta a saját helyzetét.
Robbie Keane-nek meg sem tudtam mutatni, hogy mi van bennem
– mondta Lisztes, hozzátéve, Borbélynál „sokkal jobban érzi a bizalmat”.
Mindez persze nem jelentette azt, hogy a kevés játékperc kizárólag Keane döntéseinek következménye lett volna. Lisztest ebben az időszakban is többször hátráltatták sérülések, így sokszor eleve nem volt olyan helyzetben, hogy tartósan helyet követelhessen magának. A végeredmény szempontjából azonban ez keveset változtatott: újabb értékes hónapok teltek el úgy, hogy alig jutott lehetőséghez.
Lisztes útja kilenc év alatt:
- 2017 – a Ferencvároshoz került
- 2022 – bemutatkozott az NB I-ben
- 2023 – berobbant a Fradi első csapatába
- 2024 – Frankfurtba igazolt
- 2025 – kölcsönben visszatért a Fradihoz
- 2026 – újabb kölcsön, ismét a Ferencvárosnál
Borbély Balázs megadta neki azt, ami hiányzott: a bizalmat
2026 nyarán újabb lehetőség nyílt Lisztes előtt. A Ferencváros ismét megállapodott a Frankfurttal a kölcsönadásáról, az új vezetőedző, Borbély Balázs pedig már a kezdetektől jelezte, hogy számít rá. Hajnal Tamás sportigazgató szintén arról beszélt, hogy a klub továbbra is látja benne a potenciált, és szeretnék ismét kihozni belőle a maximumot.
Borbély ráadásul jól ismerte Lisztest, hiszen korábban az utánpótlásban is dolgozott vele. Pontosan tudta, milyen képességei vannak, ugyanakkor azt sem titkolta, hogy hosszabb kihagyásai után időre lesz szüksége ahhoz, hogy fizikailag ismét megfelelő állapotba kerüljön.
Én hiszek benne, ismerem őt már régóta, nagyon tehetséges játékos
– mondta Borbély, aki szerint néhány hetet fel kell áldozni arra, hogy Lisztes újra megfelelő fizikai állapotba kerüljön.
A különbség hamar megmutatkozott: Lisztes ismét bekerült a csapatba, és lehetőséget is kapott a bizonyításra. Ezzel viszont egy új helyzet állt elő. Amíg korábban elsősorban a sérülések és a kevés játékperc jelentették a problémát, most már az volt a kérdés, mit tud kezdeni a megkapott bizalommal.