A Ferencváros idegenben 2-1-re legyőzte az éllovas Puskás Akadémiát a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A Fradi győztes gólját Lisztes Krisztián szerezte, aki elismerte, a végén szerencséjük volt.

Lisztes Krisztián győztes gólt szerzett a Puskás Akadémia ellen Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A 90. percben a Ferencváros 2-1-re vezetett, amikor gólt szerzett a Puskás Akadémia. Farkas jobbról küldte a kapu elé a labdát, Cooley pedig hat méterről a bal sarokba fejelt. A VAR les miatt érvénytelenítette a találatot: a Fradi játékosa, Keita hozzáért a labdához, amikor az Farkas felé szállt, és a bírók azt nézték, hogy szándékos vagy vétlen érintés volt. Ha szándékos lett volna, akkor az ellenféltől kapott labda anulálta volna Farkas leshelyzetét, de vétlennek ítélték, ezért les miatt visszavonták a gólt. Így a Fradi megőrizte előnyét, Lisztes Krisztián a meccs után szóba hozta a szerencsés pillanatot.

Lisztes Krisztián formába lendült

"Borbély Balázs azzal küldött pályára, hogy meg kell nyerni a meccset. Meg akarjuk nyerni a bajnokságot, senki sem kivétel, a Fradinál minden támadót ugyanúgy küldenek fel. A győztes gól előtt Ositól kapott egy jó labdát Yusuf, nekem már csak arra kellett figyelni, hogy be tudjam fejezni az akciót, köszönöm neki. Talán jobban akartunk, és

a végén szerencsénk volt, de ilyen a foci, örülök, hogy nem lett meg az a gól.

Most érzem magam olyan állapotban, hogy már nem féltem a lábamat, ez közrejátszik abban, hogy jobban megy a játék" - fogalmazott Lisztes az M4 Sportnak.

A Fradi nem sokat pihenhet, szerdán pótolja Győrben az elmaradt bajnoki meccsét.