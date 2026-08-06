A Liverpool amerikai túrája kapcsán már beszámoltunk arról, hogy Szoboszlai Dominik lehet a nagy nyertese a nyáron érkezett edző, Andoni Iraola taktikai elképzeléseinek. Virgil van Dijk távollétében a magyar válogatott játékos viselte mindhárom meccsen a csapatkapitányi karszalagot, és szemmel láthatóan ideálisan illeszkedett ahhoz a nagy energiájú, erős nyomásgyakorlásra épülő játékstílushoz, amelyet Iraola próbál meghonosítani. Szoboszlai meghatározó szerepe mellett egyéb tanulságokat is levonhattunk a megújuló Liverpool kapcsán, melyekről érdemes szót ejteni.

Szoboszlai Dominiknek fontos szerepet szán a Liverpool új edzője

Fotó: DANIEL BARTEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Liverpool tinisztárja készen áll a nagy áttörésre

A még mindig csak 17 éves Rio Ngumoha az előző idényben már berobbant a csapatba, de az amerikai túra remekül rávilágított arra, hogy a Liverpool másik tinisztárjával, Trey Nyonival is érdemes lesz számolnia Iraolának. A 19 éves középpályás nem csupán remek technikai képességeit csillogtatta meg, hanem azt is megmutatta, hogy fejben is készen áll a legmagasabb szintre. Nyoni rendre magabiztosan kérte a labdát, jól olvasta a játékot, és a letámadások során is fegyelmezetten dolgozott.

Iraola rendszerében különösen fontos szerep jut azoknak a középpályásoknak, akik gyorsan tudnak dönteni és képesek hatékonyan előrefelé játszani.

Nyoni pontosan ezekben a helyzetekben villant meg, így könnyen elképzelhető, hogy a következő idényben már nem csupán kiegészítő emberként számolnak vele.

Az angol szakírók szerint a nyár egyik legnagyobb nyertese lehet a tehetéges fiatal, aki felettébb ígéretes jövő előtt áll.

Trey Nyoni lehet a Liverpool következő nagy sztárja

Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Máris érződik az „Iraola-hatás”

Az előző idényben Arne Slotot sok kritika érte, miszerint a Liverpool játéka sokkal kiszámíthatóbb, statikusabb és kevésbé dinamikus, mint a holland edző első szezonjában, amely során bajnokságot nyert. A menesztett Slot utódja, Andoni Iraola alig néhány hete dolgozik a csapattal, mégis egyértelműen felismerhetők azok az elemek, amelyek korábban a Bournemouth és a Rayo Vallecano játékát is jellemezték.

A felkészülési meccseken a Liverpool sokkal agresszívebben próbált letámadni, magasabban védekezett,

és labdavesztés után azonnal visszatámadott. Az akciók gyorsabbak és direktebbek voltak, mint az előző idényben, miközben a szélső védők is bátrabban kapcsolódtak be a támadásokba.