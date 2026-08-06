Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Liverpool eddig három barátságos mérkőzést játszott le a felkészülési szezonban. Az amerikai túrát két győzelemmel és egy vereséggel zárták a Vörösök, a három találkozó alapján pedig számos következetést levonhattak a szurkolók. Andoni Iraola játékrendszerének Szoboszlai Dominik lehet a nagy nyertese, a csapatba új sztár robbanhat be, azonban a Liverpoolnak akadnak még hiányosságai a szezon rajtja előtt.

A Liverpool amerikai túrája kapcsán már beszámoltunk arról, hogy Szoboszlai Dominik lehet a nagy nyertese a nyáron érkezett edző, Andoni Iraola taktikai elképzeléseinek. Virgil van Dijk távollétében a magyar válogatott játékos viselte mindhárom meccsen a csapatkapitányi karszalagot, és szemmel láthatóan ideálisan illeszkedett ahhoz a nagy energiájú, erős nyomásgyakorlásra épülő játékstílushoz, amelyet Iraola próbál meghonosítani. Szoboszlai meghatározó szerepe mellett egyéb tanulságokat is levonhattunk a megújuló Liverpool kapcsán, melyekről érdemes szót ejteni.

Szoboszlai Dominiknek fontos szerepet szán a Liverpool új edzője
Szoboszlai Dominiknek fontos szerepet szán a Liverpool új edzője
Fotó: DANIEL BARTEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Liverpool tinisztárja készen áll a nagy áttörésre

A még mindig csak 17 éves Rio Ngumoha az előző idényben már berobbant a csapatba, de az amerikai túra remekül rávilágított arra, hogy a Liverpool másik tinisztárjával, Trey Nyonival is érdemes lesz számolnia Iraolának. A 19 éves középpályás nem csupán remek technikai képességeit csillogtatta meg, hanem azt is megmutatta, hogy fejben is készen áll a legmagasabb szintre. Nyoni rendre magabiztosan kérte a labdát, jól olvasta a játékot, és a letámadások során is fegyelmezetten dolgozott.

Iraola rendszerében különösen fontos szerep jut azoknak a középpályásoknak, akik gyorsan tudnak dönteni és képesek hatékonyan előrefelé játszani. 

Nyoni pontosan ezekben a helyzetekben villant meg, így könnyen elképzelhető, hogy a következő idényben már nem csupán kiegészítő emberként számolnak vele.

Az angol szakírók szerint a nyár egyik legnagyobb nyertese lehet a tehetéges fiatal, aki felettébb ígéretes jövő előtt áll.

Liverpool's midfielder #42 Trey Nyoni kicks the ball against Leeds United's midfielder #22 Ao Tanaka during the first half of the pre-season friendly football match between Liverpool FC and Leeds United FC at Soldier Field in Chicago, Illinois, on August 2 2026. (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)
Trey Nyoni lehet a Liverpool következő nagy sztárja
Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Máris érződik az „Iraola-hatás”

Az előző idényben Arne Slotot sok kritika érte, miszerint a Liverpool játéka sokkal kiszámíthatóbb, statikusabb és kevésbé dinamikus, mint a holland edző első szezonjában, amely során bajnokságot nyert. A menesztett Slot utódja, Andoni Iraola alig néhány hete dolgozik a csapattal, mégis egyértelműen felismerhetők azok az elemek, amelyek korábban a Bournemouth és a Rayo Vallecano játékát is jellemezték.

A felkészülési meccseken a Liverpool sokkal agresszívebben próbált letámadni, magasabban védekezett, 

és labdavesztés után azonnal visszatámadott. Az akciók gyorsabbak és direktebbek voltak, mint az előző idényben, miközben a szélső védők is bátrabban kapcsolódtak be a támadásokba.

CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 2: Head coach Andoni Iraola of Liverpool FC reacts during the second half of a preseason friendly against Leeds United at Soldier Field on August 2, 2026 in Chicago, Illinois. Geoff Stellfox/Getty Images/AFP (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Andoni Iraola irányításával nagyot léphet előre a Liverpool
Fotó: GEOFF STELLFOX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Persze még messze nem tökéletes a rendszer. A Leeds elleni vereség során különösen a második félidőben látszott, hogy a szervezettséggel vannak gondok, főként, amikor sok csere történt. Iraola ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az előszezon legfontosabb célja nem a lehengerlő eredmények elérése, hanem az új automatizmusok kialakítása.

A fiataloké a jövő

Ngumoha és Nyoni mellett is akadnak még tehetséges fiatalok a Liverpool keretében. Kieran Morrison, Lewis Koumas, James McConnell, Luke Chambers vagy éppen Ifeanyi Ndukwe is megmutatta, hogy szükség esetén képes lehet segíteni az első csapatot. 

Iraola külön kiemelte, hogy néhány fiatal biztosan a felnőttkerettel marad az idény során, mert úgy érzi, megfelelő minőséget képviselnek. 

A sűrű versenynaptár miatt várhatóan nemcsak a Ligakupában vagy az FA-kupában kapnak lehetőséget, hanem a Premier League-ben is szükség lehet rájuk a rotáció során, különösen akkor, ha olyan sérüléshullám sújtaná a csapatot, mint tavaly.

CHICAGO, ILLINOIS - AUGUST 02: Kieran Morrison #68 of Liverpool FC and Tarik Muharemovic #5 of Leeds United battle for the ball during the first half at Soldier Field on August 02, 2026 in Chicago, Illinois. Daniel Bartel/Getty Images/AFP (Photo by Daniel Bartel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Kieran Morrison is a Liverpool tehetségei közé tartozik
Fotó: DANIEL BARTEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szoboszlai sem hagyta szó nélkül, a Liverpoolnak új igazolásokra van szüksége

Az amerikai túra egyik legfontosabb tanulsága talán az volt, hogy a Liverpoolnak még bőven szüksége volna erősítésekre, hiszen Mohamed Szalah, Andy Robertson és Ibrahima Konaté is távozott ezen a nyáron. Ezt Szoboszlai sem hagyta szó nélkül.

A keret létszáma szűkös, ezért mindenkire szükségünk van. Persze nem az én dolgom eldönteni, hogy kit kell szerződtetnünk, vagy hogy egyáltalán kell-e valakit igazolnunk. 

Ha a vezetőség és az edző úgy dönt, hogy szerződtetnek valakit, akkor nagyon örülni fogunk, és szívesen fogadjuk őt. Viszont ha úgy döntenek, hogy nem kellenek újabb játékosok, akkor továbbra is a saját dolgunkkal kell foglalkoznunk, és valami különlegeset kell kihoznunk ebből a keretből” szögezte le Szoboszlai

NEW YORK, NEW YORK - JULY 29: Dominik Szoboszlai #8 of Liverpool FC gestures during the first half of the pre-season friendly against Wrexham AFC at Yankee Stadium on July 29, 2026 in New York City. Dustin Satloff/Getty Images/AFP (Photo by Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Szoboszlai Dominik szerint ráférne még az erősítés a Liverpoolra
Fotó: DUSTIN SATLOFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A védelem tengelyébe csupán a jelenleg még nem teljesen egészséges Jeremy Jacquet érkezett idén nyáron. A sérülékeny Joe Gomez már az első felkészülési meccsen kidőlt a sorból, Giovanni Leoni pedig még mindig a súlyos térdsérüléséből lábadozik. A csapatkapitány Virgil van Dijk továbbra is klasszis futballista, de a holland már 35 éves, és talán felelőtlenség lenne elvárni, hogy a következő idényben is állandóan a pályán legyen. Kerkez Milossal az élen a szélsőhátvédek terén jól áll a Liverpool, de minőségi középhátvédekre a jelek szerint még szüksége van Iraolának.

Tavaly nyáron alaposan bevásárolt klasszis csatárokból a Liverpool, mégis lehet hiányérzetük a szurkolóknak. Idén a támadószekcióba eddig még csak a spanyol Victor Munoz érkezett, a hosszú időre kidőlt Hugo Ekitike pedig csak jövőre lesz bevethető. 

Iraola bízik abban, hogy Szalah góltermését Alexander Isak és Florian Wirtz együtt hozni tudják majd, ám a legjobb formájukkal még mindketten adósak. 

A Lipcse tehetségéről, Yan Diomandéről lemaradtak a Vörösök, Bradley Barcola azonban még érkezhet a PSG-től, az ő megszerzése jelentős erősítésnek bizonyulhat. Cody Gakpo jövője bizonytalan, Federico Chiesa sorsa még inkább, a 17 éves Ngumoha azonban készen áll a bevetésre, ám a fiatal tehetségre nem biztos, hogy érdemes már most hatalmas terhet rakni.

Bradley Barcola of France runs with the ball during the FIFA World Cup 2026 Bronze Medal Match match between France and England at Miami Stadium on July 18, 2026 in Miami Gardens, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Bradley Barcola a Liverpool játékosa lehet
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A Liverpool vegyes érzésekkel, de rengeteg hasznos tapasztalattal zárta amerikai felkészülési körútját. A Sunderland, a Wrexham és a Leeds elleni eredmények önmagukban még nem sokat jelentenek, ugyanakkor világosan kirajzolódott, milyen futballt szeretne játszatni Andoni Iraola, kik lehetnek az új rendszer nyertesei, és mely területeken van még szükség fejlődésre vagy akár új igazolásokra. Ha a következő hetekben sikerül finomhangolni a részleteket, valamint visszatérnek a világbajnokság után pihenő sztárok is, akkor a Liverpool egy rendkívül ütőképes csapatként vághat majd neki a 2026/2027-es szezonnak.

Szoboszlaiék a bajnoki rajt előtt még három felkészülési mérkőzést játszanak. Vasárnap 15.30-tól az AS Monaco lesz az ellenfelük, egy héttel később pedig egyetlen nap alatt kétszer is pályára lépnek az olasz Como ellen: az első találkozót augusztus 16-án 13 órától, a másodikat pedig 19 órától rendezik.

  • Kapcsolódó cikkek
Eldőlt Mohamed Szalah jövője, akár a Fradival is összefuthat
Szoboszlai Dominik újra üzent: egyértelműen reagált a liverpooli balhéra
Kerkez Milos kitálalt a liverpooli edzőről, és Szoboszlairól is markáns véleményt formált
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!