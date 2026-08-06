A Liverpool amerikai túrája kapcsán már beszámoltunk arról, hogy Szoboszlai Dominik lehet a nagy nyertese a nyáron érkezett edző, Andoni Iraola taktikai elképzeléseinek. Virgil van Dijk távollétében a magyar válogatott játékos viselte mindhárom meccsen a csapatkapitányi karszalagot, és szemmel láthatóan ideálisan illeszkedett ahhoz a nagy energiájú, erős nyomásgyakorlásra épülő játékstílushoz, amelyet Iraola próbál meghonosítani. Szoboszlai meghatározó szerepe mellett egyéb tanulságokat is levonhattunk a megújuló Liverpool kapcsán, melyekről érdemes szót ejteni.
A Liverpool tinisztárja készen áll a nagy áttörésre
A még mindig csak 17 éves Rio Ngumoha az előző idényben már berobbant a csapatba, de az amerikai túra remekül rávilágított arra, hogy a Liverpool másik tinisztárjával, Trey Nyonival is érdemes lesz számolnia Iraolának. A 19 éves középpályás nem csupán remek technikai képességeit csillogtatta meg, hanem azt is megmutatta, hogy fejben is készen áll a legmagasabb szintre. Nyoni rendre magabiztosan kérte a labdát, jól olvasta a játékot, és a letámadások során is fegyelmezetten dolgozott.
Iraola rendszerében különösen fontos szerep jut azoknak a középpályásoknak, akik gyorsan tudnak dönteni és képesek hatékonyan előrefelé játszani.
Nyoni pontosan ezekben a helyzetekben villant meg, így könnyen elképzelhető, hogy a következő idényben már nem csupán kiegészítő emberként számolnak vele.
Az angol szakírók szerint a nyár egyik legnagyobb nyertese lehet a tehetéges fiatal, aki felettébb ígéretes jövő előtt áll.
Máris érződik az „Iraola-hatás”
Az előző idényben Arne Slotot sok kritika érte, miszerint a Liverpool játéka sokkal kiszámíthatóbb, statikusabb és kevésbé dinamikus, mint a holland edző első szezonjában, amely során bajnokságot nyert. A menesztett Slot utódja, Andoni Iraola alig néhány hete dolgozik a csapattal, mégis egyértelműen felismerhetők azok az elemek, amelyek korábban a Bournemouth és a Rayo Vallecano játékát is jellemezték.
A felkészülési meccseken a Liverpool sokkal agresszívebben próbált letámadni, magasabban védekezett,
és labdavesztés után azonnal visszatámadott. Az akciók gyorsabbak és direktebbek voltak, mint az előző idényben, miközben a szélső védők is bátrabban kapcsolódtak be a támadásokba.
Persze még messze nem tökéletes a rendszer. A Leeds elleni vereség során különösen a második félidőben látszott, hogy a szervezettséggel vannak gondok, főként, amikor sok csere történt. Iraola ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az előszezon legfontosabb célja nem a lehengerlő eredmények elérése, hanem az új automatizmusok kialakítása.
A fiataloké a jövő
Ngumoha és Nyoni mellett is akadnak még tehetséges fiatalok a Liverpool keretében. Kieran Morrison, Lewis Koumas, James McConnell, Luke Chambers vagy éppen Ifeanyi Ndukwe is megmutatta, hogy szükség esetén képes lehet segíteni az első csapatot.
Iraola külön kiemelte, hogy néhány fiatal biztosan a felnőttkerettel marad az idény során, mert úgy érzi, megfelelő minőséget képviselnek.
A sűrű versenynaptár miatt várhatóan nemcsak a Ligakupában vagy az FA-kupában kapnak lehetőséget, hanem a Premier League-ben is szükség lehet rájuk a rotáció során, különösen akkor, ha olyan sérüléshullám sújtaná a csapatot, mint tavaly.
Szoboszlai sem hagyta szó nélkül, a Liverpoolnak új igazolásokra van szüksége
Az amerikai túra egyik legfontosabb tanulsága talán az volt, hogy a Liverpoolnak még bőven szüksége volna erősítésekre, hiszen Mohamed Szalah, Andy Robertson és Ibrahima Konaté is távozott ezen a nyáron. Ezt Szoboszlai sem hagyta szó nélkül.
A keret létszáma szűkös, ezért mindenkire szükségünk van. Persze nem az én dolgom eldönteni, hogy kit kell szerződtetnünk, vagy hogy egyáltalán kell-e valakit igazolnunk.
Ha a vezetőség és az edző úgy dönt, hogy szerződtetnek valakit, akkor nagyon örülni fogunk, és szívesen fogadjuk őt. Viszont ha úgy döntenek, hogy nem kellenek újabb játékosok, akkor továbbra is a saját dolgunkkal kell foglalkoznunk, és valami különlegeset kell kihoznunk ebből a keretből” – szögezte le Szoboszlai.
A védelem tengelyébe csupán a jelenleg még nem teljesen egészséges Jeremy Jacquet érkezett idén nyáron. A sérülékeny Joe Gomez már az első felkészülési meccsen kidőlt a sorból, Giovanni Leoni pedig még mindig a súlyos térdsérüléséből lábadozik. A csapatkapitány Virgil van Dijk továbbra is klasszis futballista, de a holland már 35 éves, és talán felelőtlenség lenne elvárni, hogy a következő idényben is állandóan a pályán legyen. Kerkez Milossal az élen a szélsőhátvédek terén jól áll a Liverpool, de minőségi középhátvédekre a jelek szerint még szüksége van Iraolának.
Tavaly nyáron alaposan bevásárolt klasszis csatárokból a Liverpool, mégis lehet hiányérzetük a szurkolóknak. Idén a támadószekcióba eddig még csak a spanyol Victor Munoz érkezett, a hosszú időre kidőlt Hugo Ekitike pedig csak jövőre lesz bevethető.
Iraola bízik abban, hogy Szalah góltermését Alexander Isak és Florian Wirtz együtt hozni tudják majd, ám a legjobb formájukkal még mindketten adósak.
A Lipcse tehetségéről, Yan Diomandéről lemaradtak a Vörösök, Bradley Barcola azonban még érkezhet a PSG-től, az ő megszerzése jelentős erősítésnek bizonyulhat. Cody Gakpo jövője bizonytalan, Federico Chiesa sorsa még inkább, a 17 éves Ngumoha azonban készen áll a bevetésre, ám a fiatal tehetségre nem biztos, hogy érdemes már most hatalmas terhet rakni.
A Liverpool vegyes érzésekkel, de rengeteg hasznos tapasztalattal zárta amerikai felkészülési körútját. A Sunderland, a Wrexham és a Leeds elleni eredmények önmagukban még nem sokat jelentenek, ugyanakkor világosan kirajzolódott, milyen futballt szeretne játszatni Andoni Iraola, kik lehetnek az új rendszer nyertesei, és mely területeken van még szükség fejlődésre vagy akár új igazolásokra. Ha a következő hetekben sikerül finomhangolni a részleteket, valamint visszatérnek a világbajnokság után pihenő sztárok is, akkor a Liverpool egy rendkívül ütőképes csapatként vághat majd neki a 2026/2027-es szezonnak.
Szoboszlaiék a bajnoki rajt előtt még három felkészülési mérkőzést játszanak. Vasárnap 15.30-tól az AS Monaco lesz az ellenfelük, egy héttel később pedig egyetlen nap alatt kétszer is pályára lépnek az olasz Como ellen: az első találkozót augusztus 16-án 13 órától, a másodikat pedig 19 órától rendezik.
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