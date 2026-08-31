Cikkünkben összeszedtünk öt problémát, amelyek komoly fejtörést okozhat Andoni Iraolának a Liverpool idényének elején, miután a csapat két forduló után csak két ponttal áll a Premier League-ben.
Nincs idő a kísérletezésre
Két bajnoki után természetesen korai lenne válságról beszélni, Iraola legnagyobb problémája azonban éppen az, hogy a Liverpoolnál nincs lehetőség hónapokig tartó építkezésre.
A csapat szeptember 4-én az újonc Ipswich Town otthonában folytatja a Premier League-idényt, öt nappal később pedig a Bajnokok Ligájában kell helytállnia: szeptember 9-én az Atlético Madrid érkezik az Anfieldre.
A BL-ben később többek között az Inter, a Porto és a Villarreal vár Szoboszlaiékra, miközben természetesen a bajnokságban sem engedhetik meg maguknak, hogy jelentős hátrányt szedjenek össze. A programhoz hamarosan az angol Ligakupa, majd később az FA-kupa mérkőzései társulnak.
Még nem működik Iraola egyik legfontosabb fegyvere
Iraola Bournemouthban elsősorban intenzív, agresszív futballjával hívta fel magára a figyelmet, amelyben fontos szerepet kapott az ellenfél letámadása és a labda gyors visszaszerzése. Liverpoolban ebből egyelőre nem sokat lehetett látni.
A Nottingham Forest elleni találkozó után maga Iraola is elismerte, hogy csapata túlságosan passzívan kezdte a mérkőzést, és labda nélkül hiányzott a szükséges intenzitás. Ez azért különösen fontos, mert éppen ennek kellene az új Liverpool egyik meghatározó elemének lennie.
A második félidőben már jóval agresszívebb Liverpool futballozott, de a Newcastle ellen is hasonló probléma jelentkezett. Iraolának el kell érnie, hogy csapata ne csak periódusokra legyen képes arra a nagy intenzitású játékra, amelyet látni szeretne.
Túl könnyű helyzeteket kialakítani a Liverpool ellen
A két forduló alatt kapott négy gól önmagában sem mutat jól, de ennél is aggasztóbb, hogy az ellenfelek milyen könnyen kerülnek helyzetbe.
A Nottingham Forest mindössze 31 százalékos labdabirtoklás mellett 2,30-as várható gólmutatót hozott össze az Anfielden, és öt nagy helyzetet alakított ki. Vagyis hiába kontrollálta látszólag a játékot a Liverpool, az ellenfél támadásai rendszeresen komoly veszélyt jelentettek.
Ez már nem magyarázható egy-egy védő hibájával. A probléma a csapat védekezésének egészét érinti: ha a letámadás nem működik megfelelően, az ellenfél könnyebben átjut az első védelmi vonalon, utána pedig nagy területek nyílhatnak meg.
Egy Newcastle vagy Nottingham Forest ellen ezt még sikerült két-két pontmentéssel túlélni. Azonban a Bajnokok Ligájában az Atlético Madridhoz vagy az Interhez hasonló ellenfelek már kegyetlenebbül megbüntethetik ezeket a hibákat.
Rengeteg pénz ment el, a keret mégis félkész
A Liverpool az elmúlt időszakban elképesztő összegeket költött a keret átalakítására. A Reuters szerint csak az előző nyáron klubrekordot jelentő 446 millió fontot fordított új játékosokra, az átigazolási időszak hajrájában mégis komoly mozgás várható. Iraola maga is beszélt arról, hogy szüksége van megfelelő keretmélységre, mert sérülések esetén minden játékosára szüksége lesz.
Közben Bradley Barcola érkezése már a célegyenesben van, Cody Gakpo jövője viszont bizonytalanná vált. A holland támadó a Manchester Cityhez szeretne igazolni, amely a hírek szerint 100 millió eurós ajánlatot készít érte.
Vagyis miközben a bajnokság már elkezdődött, Iraola még mindig nem tudhatja pontosan, milyen kerettel kell nekivágnia az ősznek. Ez különösen kellemetlen egy olyan edzőnek, aki új taktikai rendszert próbál meghonosítani.
Hol van Szoboszlai Dominik legjobb posztja?
Iraolának Szoboszlai Dominik szerepét is meg kell találnia.
A magyar válogatott csapatkapitánya több pozícióban is használható, ami egyszerre jelent hatalmas előnyt és nagy kérdést. Képes hatosként, nyolcasként és tízesként futballozni, szükség esetén pedig a jobb oldalon, akár jobbhátvédként is bevethető.
A Nottingham Forest ellen a középpályán kezdett, a hajrában viszont már jobbhátvédként futballozott. Az angol sajtó értékelései alapján egyik szerepkörben sem tudta igazán meghatározni a mérkőzést.
Iraolának ezért nem csupán azt kell eldöntenie, hol tudja Szoboszlait használni, hanem azt is, melyik poszton tudja belőle a legtöbbet kihozni. A magyar játékos energiája és agresszív letámadása elvileg tökéletesen illeszkedhet a baszk edző elképzeléseibe, ehhez azonban állandóbb szerepkörre is szüksége lehet.
Két forduló után természetesen még semmi sincs veszve Liverpoolban, és Iraola munkáját sem lehet ilyen rövid idő után megítélni. A Newcastle és a Nottingham Forest elleni mérkőzés ugyanakkor megmutatta, hogy bőven akad javítanivaló.