Cikkünkben összeszedtünk öt problémát, amelyek komoly fejtörést okozhat Andoni Iraolának a Liverpool idényének elején, miután a csapat két forduló után csak két ponttal áll a Premier League-ben.

Andoni Iraola is tudja, még rengeteg dolga lesz a Liverpoollal

Fotó: Oli Scarff/AFP

Nincs idő a kísérletezésre

Két bajnoki után természetesen korai lenne válságról beszélni, Iraola legnagyobb problémája azonban éppen az, hogy a Liverpoolnál nincs lehetőség hónapokig tartó építkezésre.

A csapat szeptember 4-én az újonc Ipswich Town otthonában folytatja a Premier League-idényt, öt nappal később pedig a Bajnokok Ligájában kell helytállnia: szeptember 9-én az Atlético Madrid érkezik az Anfieldre.

A BL-ben később többek között az Inter, a Porto és a Villarreal vár Szoboszlaiékra, miközben természetesen a bajnokságban sem engedhetik meg maguknak, hogy jelentős hátrányt szedjenek össze. A programhoz hamarosan az angol Ligakupa, majd később az FA-kupa mérkőzései társulnak.

Még nem működik Iraola egyik legfontosabb fegyvere

Iraola Bournemouthban elsősorban intenzív, agresszív futballjával hívta fel magára a figyelmet, amelyben fontos szerepet kapott az ellenfél letámadása és a labda gyors visszaszerzése. Liverpoolban ebből egyelőre nem sokat lehetett látni.

A Nottingham Forest elleni találkozó után maga Iraola is elismerte, hogy csapata túlságosan passzívan kezdte a mérkőzést, és labda nélkül hiányzott a szükséges intenzitás. Ez azért különösen fontos, mert éppen ennek kellene az új Liverpool egyik meghatározó elemének lennie.

A második félidőben már jóval agresszívebb Liverpool futballozott, de a Newcastle ellen is hasonló probléma jelentkezett. Iraolának el kell érnie, hogy csapata ne csak periódusokra legyen képes arra a nagy intenzitású játékra, amelyet látni szeretne.

Túl könnyű helyzeteket kialakítani a Liverpool ellen

A két forduló alatt kapott négy gól önmagában sem mutat jól, de ennél is aggasztóbb, hogy az ellenfelek milyen könnyen kerülnek helyzetbe.

A Nottingham Forest mindössze 31 százalékos labdabirtoklás mellett 2,30-as várható gólmutatót hozott össze az Anfielden, és öt nagy helyzetet alakított ki. Vagyis hiába kontrollálta látszólag a játékot a Liverpool, az ellenfél támadásai rendszeresen komoly veszélyt jelentettek.

Ez már nem magyarázható egy-egy védő hibájával. A probléma a csapat védekezésének egészét érinti: ha a letámadás nem működik megfelelően, az ellenfél könnyebben átjut az első védelmi vonalon, utána pedig nagy területek nyílhatnak meg.