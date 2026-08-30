A Liverpool a Nottingham Forest ellen kétszer is hátrányba került: Dan Ndoye vezető góljára Alexander Isak válaszolt, majd Morgan Gibbs-White büntetője után Víctor Munoz a 82. percben mentett pontot a hazaiaknak (2–2). A döntetlen azonban azt jelenti, hogy Iraola továbbra is vár első bajnoki győzelmére a Liverpool vezetőedzőjeként, a csapat pedig több kellemetlen statisztikai sorozatot is tovább nyújtott.
A Liverpool rossz rajtja
A Liverpool az első két fordulóban egyaránt döntetlent játszott – legutóbb a 2022–2023-as idényben fordult elő, hogy a Vörösök egyik Premier League-mérkőzésüket sem tudták megnyerni az első két fordulóban: akkor a Fulham elleni 2–2 után a Crystal Palace-szal 1–1-es döntetlent játszottak.
A folytatás akkor sem sikerült jobban, a harmadik fordulóban a Manchester United 2–1-re legyőzte Jürgen Klopp együttesét. Az első bajnoki győzelem a negyedik fordulóban érkezett meg, amikor a Liverpool 9–0-ra kiütötte a Bournemoutht. A csapat végül az ötödik helyen zárta a 2022–2023-as idényt.
Andoni Iraola természetesen még csak két bajnokin van túl új csapatával, így messzemenő következtetéseket korai lenne levonni. Az viszont már most látszik, hogy a nyáron jelentősen átalakított Liverpoolnak időre van szüksége: Newcastle-ben és a Nottingham Forest ellen is kétszer kellett hátrányból visszakapaszkodnia.
Hat bajnoki óta képtelen nyerni a Liverpool
A rossz sorozat ráadásul nem az új idény kezdetével indult.
A Liverpool az előző bajnokság utolsó négy fordulójában sem tudott győzni, ehhez jött most a Newcastle és a Nottingham Forest elleni döntetlen. A csapat így már sorozatban hat Premier League-mérkőzés óta nyeretlen.
Ilyen hosszú rossz szériára 14 éve nem volt példa a klubnál. A Liverpool 2012-ben ugyancsak hat egymást követő bajnokin maradt győzelem nélkül, a sorozat ráadásul akkor is két idényen ívelt át.
A mostani hat mérkőzés persze részben különleges körülmények között állt össze: az előző évad hajrájában már egészen más helyzetben futballozott a Liverpool, az új kiírás viszont tiszta lapot jelentett. Ehhez képest Iraola első két bajnokija sem hozta meg a várva várt fordulatot.
Különleges módon ír történelmet a Liverpool
A két döntetlen eredménye önmagában is történelmi ritkaságot jelent.
A Liverpool ugyanis mindkét mérkőzését 2–2-re hozta, amire a Premier League történetében korábban mindössze egyszer volt példa egy csapat első két bajnokiján.
Az egyetlen előd éppen a városi rivális Everton. A liverpooli kékek a 2014–2015-ös idényben előbb a Leicester City otthonában játszottak 2–2-t, majd egy héttel később az Arsenal ellen is ugyanilyen eredmény született. Roberto Martínez csapata végül csak a 11. helyen zárta azt a bajnokságot.
Mumussá vált a Nottingham Forest az Anfielden
A Nottingham Forest elleni eredmény különösen fájó lehet a Liverpoolnak, hiszen az utóbbi években korábban elképzelhetetlenül rosszul alakul számára ez a párosítás az Anfielden.
A Forest sorozatban a harmadik Premier League-idényében távozott veretlenül Liverpoolból. Két éve 1–0-ra győzött az Anfielden, az előző idényben pedig még nagyobb meglepetést okozott, amikor 3–0-ra verte az akkori címvédőt. A mostani 2–2 azt jelenti, hogy a Liverpool harmadik nekifutásra sem tudta megtörni a rossz hazai sorozatot. A tavalyi 3–0 ráadásul történelmi eredmény volt: a Nottingham Forest klubtörténete legnagyobb különbségű anfieldi győzelmét aratta.
Ez különösen látványos változás ahhoz képest, hogy korábban mennyire ritkán termett babér a Forestnek Liverpoolban. A 2024-es győzelme előtt 1969 óta nem tudott bajnoki mérkőzést nyerni az Anfielden, most viszont három egymást követő idényben is ponttal vagy pontokkal távozott onnan.
A Liverpool jövő pénteken, az újonc Ipswich Town otthonában javíthat, s egyúttal ott szerezheti meg első sikerét Iraola a csapat kispadján.