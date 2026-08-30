A Liverpool a Nottingham Forest ellen kétszer is hátrányba került: Dan Ndoye vezető góljára Alexander Isak válaszolt, majd Morgan Gibbs-White büntetője után Víctor Munoz a 82. percben mentett pontot a hazaiaknak (2–2). A döntetlen azonban azt jelenti, hogy Iraola továbbra is vár első bajnoki győzelmére a Liverpool vezetőedzőjeként, a csapat pedig több kellemetlen statisztikai sorozatot is tovább nyújtott.

Kerkez Milos és a Liverpool nem kezdte jól az új idényt

Fotó: Oli Scarff/AFP

A Liverpool rossz rajtja

A Liverpool az első két fordulóban egyaránt döntetlent játszott – legutóbb a 2022–2023-as idényben fordult elő, hogy a Vörösök egyik Premier League-mérkőzésüket sem tudták megnyerni az első két fordulóban: akkor a Fulham elleni 2–2 után a Crystal Palace-szal 1–1-es döntetlent játszottak.

A folytatás akkor sem sikerült jobban, a harmadik fordulóban a Manchester United 2–1-re legyőzte Jürgen Klopp együttesét. Az első bajnoki győzelem a negyedik fordulóban érkezett meg, amikor a Liverpool 9–0-ra kiütötte a Bournemoutht. A csapat végül az ötödik helyen zárta a 2022–2023-as idényt.

Andoni Iraola természetesen még csak két bajnokin van túl új csapatával, így messzemenő következtetéseket korai lenne levonni. Az viszont már most látszik, hogy a nyáron jelentősen átalakított Liverpoolnak időre van szüksége: Newcastle-ben és a Nottingham Forest ellen is kétszer kellett hátrányból visszakapaszkodnia.

Hat bajnoki óta képtelen nyerni a Liverpool

A rossz sorozat ráadásul nem az új idény kezdetével indult.

A Liverpool az előző bajnokság utolsó négy fordulójában sem tudott győzni, ehhez jött most a Newcastle és a Nottingham Forest elleni döntetlen. A csapat így már sorozatban hat Premier League-mérkőzés óta nyeretlen.

Ilyen hosszú rossz szériára 14 éve nem volt példa a klubnál. A Liverpool 2012-ben ugyancsak hat egymást követő bajnokin maradt győzelem nélkül, a sorozat ráadásul akkor is két idényen ívelt át.

A mostani hat mérkőzés persze részben különleges körülmények között állt össze: az előző évad hajrájában már egészen más helyzetben futballozott a Liverpool, az új kiírás viszont tiszta lapot jelentett. Ehhez képest Iraola első két bajnokija sem hozta meg a várva várt fordulatot.