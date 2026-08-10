A Liverpool az amerikai túráján két győzelmmel rajtolt, majd a Leeds elleni mérkőzést elbukta. A Vörösök Andoni Iraola irányításával újabb felkészülési meccset vívtak, az AS Monaco csapatát az Anfielden látták vendégül vasárnap délután. Az angolok jól kezdték a találkozót, Alexander Isak és Florian Wirtz góljaival fél óra elteltével már 2-0-ra vezettek, ám a hercegségbeli együttes a második félidőben fordított, és 3-2-re megnyerte a meccset.

A Liverpool hiába vezetett két góllal, végül elbukott a Monaco ellen

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A Liverpoolnak új igazolásokra van szüksége

Szoboszlai Dominik kezdett, Kerkez Milos pedig cseréként lépett pályára a meccsen, amelyen Iraola rengeteg játékosnak adott lehetőséget. A Bournemouth-tól érkezett baszk tréner szerint azért is szenvedtek vereséget, mert még több futballista sincs megfelelő fizikai állapotban, a szurkolók viszont abban látják a csapat fő problémáját, hogy nem elég mély a keret.

A This is Anfield beszámolója szerint többen is

azt fejtegették a közösségi médiában, hogy újabb erősítésekre van szükség, a vezetőség nem hagyhatja cserben az edzőt.

A védelembe ugyan érkezik a Barcelonától Ronald Araújo, aki több poszton is bevethető, de a drukkerek így is további igazolásokat várnának a hátsó szekcióba, ahonnét tavaly is rengetegen dőltek ki sérüés miatt. A támadósorban Bradley Barcola szerződtetését várják a legtöbben, ám ez a transzfer sem zárult még le.

A Liverpool jelenlegi keretével nem elégedettek a szurkolók

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A Liverpool játékoskerete nem elég jó?

„Személy szerint örülök, hogy gyengén teljesítünk.

Az edző bebizonyította, hogy van terve. Csak nincs hozzá megfelelő kerete. Szóval ébredjetek már fel!

Adjatok meg neki mindent, amire szüksége van a célok megvalósításhoz” – üzent a vezetőségnek egy dühös szurkoló.

„Akár előszezon, akár nem… a keret mélysége nem megfelelő. Miután a 2024/2025-ös évadban bajnokok lettünk, a csapatunknak nem szabadna pályára küldenie olyan játékosokat, akik nem ütik meg a kívánt szintet. A következő idényben nehézségekkel fogunk szembesülni, ha a kulcsjátékosaink megsérülnek” – dühöngött egy másik Liverpool-drukker.

Szoboszlaiék még az olasz élvonalbeli Como ellen játszanak egy nap alatt két felkészülési meccset, a Premier League új szezonját pedig a Newcastle United otthonában kezdik augusztus 23-án.