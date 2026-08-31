A nyári átigazolási időszak a végéhez közeledik, a Liverpool pedig újabb játékossal erősít, bár az új érkező majd csak 2027 nyarán csatalakozik a kerethez. Meglepő módon nem jobbhátvédről, középpályásról, vagy szélsőről van szó, hanem egy 18 éves belga kapusról. A fiatal Lucca Brughmans a Genk csapatát hagyja el a Liverpool kedvéért, a hírek szerint a Vörösök 35 millió eurónak megfelelő összeget fizetnek érte.

Lucca Brughmans a Liverpool új szerzeménye

Fotó: JOHAN EYCKENS / BELGA MAG

A Liverpool kapust igazol – Mi lesz Pécsi Árminnal?

A hírről az olasz átigazolási szakértő, Fabrizio Romano számolt be a közösségi médiában. A fiatal kapus szerződtetése meglepőnek mondható, hiszen a Vörösök kötelékébe tartozik az óriási tehetségnek tartott Pécsi Ármin, aki már a magyar válogatottban is bemutatkozott. A 21 éves kapust a Liverpool a 2026/2027-es évadra kölcsönadta pallérozódni az osztrák élvonalban szereplő TSV Hartberg együttesének. Mindez érdekes versenyhelyzetet teremthet, mert Brughmans 2027 nyarán csatlakozna a csapathoz, éppen akkor, amikor a tervek szerint Pécsi visszatérne a kölcsönjátékból.

🚨🔴 Liverpool have reached verbal agreement with Genk to sign 18 year old goalkeeper Lucca Brughmans, here we go!



Deal worth €35m package, expected to join in summer 2027 as #LFC already got the authorization for medical.



Formal steps are yet to follow after medical. After… pic.twitter.com/Kkjf4i9otb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

A szakértők által Thibaut Courtois-hoz hasonlított, két méter magas belga kapus a jövő embere lehet Liverpoolban, de a magyar labdarúgónak is elvileg ezt a szerepet szánták a klubnál.

Az első számú választás továbbra is a brazil Alisson, akinek a helyét a jelenlegi második számú kapus, a grúz Giorgi Mamardashvili veheti át a jövőben.

Pécsi számára mindesetre nem éppen jó hír Brughmans érkezése, de amennyiben a magyar játékos kiemelkedően teljesít Ausztriában, megerősítheti pozícióját a kapusposztért zajló jövőbeli harcban.

A Liverpool az átigazolási időszak lejárta előtt még egy nagy dobásra készül, a BL-címvédő PSG-től Bradley Barcola érkezik – a hírek szerint a francia válogatott szélsőt hamarosan bejelenti a klub.