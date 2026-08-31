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A Liverpool jelentős összeget fizet a 18 éves belga kapusért, Lucca Brughmansért. A fiatal játékos a mostani szezont az osztrák élvonalbeli TSV Hartberg együttesénél kölcsönben töltő Pécsi Ármin riválisa lehet majd a jövőben. Brughmans 2027 nyarán csatlakozik a Liverpoolhoz, az angol klub 35 millió eurót fizet érte.

A nyári átigazolási időszak a végéhez közeledik, a Liverpool pedig újabb játékossal erősít, bár az új érkező majd csak 2027 nyarán csatalakozik a kerethez. Meglepő módon nem jobbhátvédről, középpályásról, vagy szélsőről van szó, hanem egy 18 éves belga kapusról. A fiatal Lucca Brughmans a Genk csapatát hagyja el a Liverpool kedvéért, a hírek szerint a Vörösök 35 millió eurónak megfelelő összeget fizetnek érte.

Lucca Brughmans a Liverpool új szerzeménye
Lucca Brughmans a Liverpool új szerzeménye
Fotó: JOHAN EYCKENS / BELGA MAG

A Liverpool kapust igazol – Mi lesz Pécsi Árminnal?

A hírről az olasz átigazolási szakértő, Fabrizio Romano számolt be a közösségi médiában. A fiatal kapus szerződtetése meglepőnek mondható, hiszen a Vörösök kötelékébe tartozik az óriási tehetségnek tartott Pécsi Ármin, aki már a magyar válogatottban is bemutatkozott. A 21 éves kapust a Liverpool a 2026/2027-es évadra kölcsönadta pallérozódni az osztrák élvonalban szereplő TSV Hartberg együttesének. Mindez érdekes versenyhelyzetet teremthet, mert Brughmans 2027 nyarán csatlakozna a csapathoz, éppen akkor, amikor a tervek szerint Pécsi visszatérne a kölcsönjátékból.

A szakértők által Thibaut Courtois-hoz hasonlított, két méter magas belga kapus a jövő embere lehet Liverpoolban, de a magyar labdarúgónak is elvileg ezt a szerepet szánták a klubnál. 

Az első számú választás továbbra is a brazil Alisson, akinek a helyét a jelenlegi második számú kapus, a grúz Giorgi Mamardashvili veheti át a jövőben.

Pécsi számára mindesetre nem éppen jó hír Brughmans érkezése, de amennyiben a magyar játékos kiemelkedően teljesít Ausztriában, megerősítheti pozícióját a kapusposztért zajló jövőbeli harcban.

A Liverpool az átigazolási időszak lejárta előtt még egy nagy dobásra készül, a BL-címvédő PSG-től Bradley Barcola érkezik – a hírek szerint a francia válogatott szélsőt hamarosan bejelenti a klub.

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