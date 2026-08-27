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Szoboszlai Dominikék csütörtök este megtudják, milyen ellenfelekkel kell majd megküzdeniük a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában. A sorsolást Monacóban rendezik, a 36 csapatos mezőnyt négy kalapba osztották. A Liverpool az első kalapban kapott helyet, és már a ligaszakaszban hatalmas rangadók várhatnak rá. A Vörösök a Real Madriddal is újra összekerülhetnek, ám ebben az esetben egy fontos szabály lép majd életbe.

A Liverpool háza táján ezúttal is feszült figyelemmel kísérik majd a BL-sorsolást, hiszen az első kalapból több európai óriás is érkezhet. A Vörösök nem kerülhetnek össze másik angol csapattal, így az Arsenal, a Manchester City, a Manchester United és az Aston Villa biztosan nem lehet az ellenfelük a Bajnokok Ligája 2026/2027-es idényének ligaszakaszában. Ugyanakkor a Paris Saint-Germain, a Bayern München, az Internazionale, a Barcelona és az Atlético Madrid közül kettővel összecsaphatnak. A Real Madrid különleges eset: a spanyol sztárcsapattal találkozhat a Liverpool, de csak Madridban.

Dominik Szoboszlai of Liverpool battles with Vinicius Junior of Real Madrid during the UEFA Champions League match between Liverpool and Real Madrid at Anfield in Liverpool, England, on November 4, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A Liverpool újra összekerülhet a Real Madriddal, de csak Spanyolországban csaphat össze a két csapat
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Miért nem fogadhatja a Liverpool a Real Madridot?

A sorsolás egyik legérdekesebb szabálya éppen a Liverpool és a Real Madrid esetleges összecsapását érinti. A két sztárcsapat ugyan ismét találkozhat az alapszakaszban, de ha a párosítás összejön, a mérkőzést nem rendezhetik meg az Anfielden. Ennek egy kevéssé ismert UEFA-szabály az oka. Az európai szövetség azt akarja elkerülni, hogy ugyanaz a párosítás ugyanazzal a hazai csapattal három egymást követő idényben is megismétlődjön a ligaszakaszban. 

A Liverpool az elmúlt két szezonban egyaránt az Anfielden fogadta a Real Madridot, így harmadszor már nem lehetne ugyanez a felállás.

A Liverpool ráadásul mindkét korábbi hazai meccsét megnyerte. A 2024/2025-ös idényben 2-0-ra győzött Alexis Mac Allister és Cody Gakpo góljaival, egy évvel később pedig ismét az argentin középpályás döntött, akkor Szoboszlai Dominik szabadrúgása után fejelt a kapuba.

Ha tehát a Liverpool és a Real Madrid megint egymás ellen játszik, a ligaszakaszban a Santiago Bernabéu Stadionban rendezhetik a mérkőzést. 

A szabály kizárólag a hazai pálya ismétlődését tiltja, vagyis nem arról van szó, hogy a két csapat egyáltalán nem találkozhat egymással. Hasonló a felállás abban az esetben, amennyiben az Inter és az Arsenal is összekerülne egymással. Az előző két idényben az olaszok egyaránt hazai pályán játszottak az angolokkal, így a mostani évadban csak Londonban meccselhetnek. Persze mindez csupán az alapszakaszra vonatkozik, a későbbi kieséses szakaszban már nincs ilyen jellegű megkötés.

BL-sorsolás: a Liverpool kemény ellenfeleket kaphat

A Liverpool számára különösen fontos lehet, hogy az új vezetőedzőnek, Andoni Iraolának milyen ellenfelekkel kell szembenéznie a kispadon az első BL-szezonjában. 

A ligaszakaszban a Liverpoolnak – mint minden más csapatnak – nyolc mérkőzése lesz, minden kalapból két-két ellenfelet kap. 

A legjobb nyolc klub automatikusan a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezetteknek rájátszásban kell megküzdeniük a továbbjutásért. 

Ami a többi kalapot érinti, a másodikból a Borussia Dortmund, az AS Roma, a Sporting Lisszabon, a Porto, a Club Brugge, a Real Betis és a PSV Eindhoven is a Liverpool útjába kerülhet. A harmadik kalapban olyan együttesek szerepelnek, mint a Feyenoord, a Lille, a Bodø/Glimt, a Napoli, az RB Leipzig, a Villarreal, a Fenerbahce, a Sahtar Donyeck és a Galatasaray. A negyedik kalapból pedig a Slavia Praha, a Slovan Bratislava, a Stuttgart, az AEK Athén, a LASK, a Como, a Lens, a Viking és a Sabah is a Liverpool ellenfelei közé kerülhet. A 25. helytől lefelé végző együttesek számára az európai kupaszereplés véget ér, az Európa-ligába nincs átjárás.

Baris Alper Yilmaz of Galatasaray holds back Dominik Szoboszlai of Liverpool as he breaks with the ball during the UEFA Champions League last 16 second leg match between Liverpool and Galatasaray at Anfield in Liverpool, United Kingdom, on March 18, 2026. (Photo by Alfie Cosgrove/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
Szoboszlaiék megint összekerülhetnek a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayjal, akárcsak tavaly
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A Liverpool az előző két idényben egyaránt eljutott a kieséses szakaszig, így az elvárás most is egyértelmű: a lehető legjobb helyen kell zárni a ligaszakaszt. A sorsolás azonban könnyen hozhat rendkívül nehéz programot. Egy PSG, Bayern vagy Barcelona elleni rangadó mellett például a Dortmund, a Napoli vagy a Galatasaray is nehéz feladatot jelenthet Szoboszlaiék számára.

A Liverpool ellenfelei csütörtökön este válnak ismertté. A monacói sorsolás magyar idő szerint 18 órakor kezdődik, a nyolc mérkőzés pontos sorrendjét és időpontját azonban később hozzák nyilvánosságra.

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