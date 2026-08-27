A Liverpool háza táján ezúttal is feszült figyelemmel kísérik majd a BL-sorsolást, hiszen az első kalapból több európai óriás is érkezhet. A Vörösök nem kerülhetnek össze másik angol csapattal, így az Arsenal, a Manchester City, a Manchester United és az Aston Villa biztosan nem lehet az ellenfelük a Bajnokok Ligája 2026/2027-es idényének ligaszakaszában. Ugyanakkor a Paris Saint-Germain, a Bayern München, az Internazionale, a Barcelona és az Atlético Madrid közül kettővel összecsaphatnak. A Real Madrid különleges eset: a spanyol sztárcsapattal találkozhat a Liverpool, de csak Madridban.
Miért nem fogadhatja a Liverpool a Real Madridot?
A sorsolás egyik legérdekesebb szabálya éppen a Liverpool és a Real Madrid esetleges összecsapását érinti. A két sztárcsapat ugyan ismét találkozhat az alapszakaszban, de ha a párosítás összejön, a mérkőzést nem rendezhetik meg az Anfielden. Ennek egy kevéssé ismert UEFA-szabály az oka. Az európai szövetség azt akarja elkerülni, hogy ugyanaz a párosítás ugyanazzal a hazai csapattal három egymást követő idényben is megismétlődjön a ligaszakaszban.
A Liverpool az elmúlt két szezonban egyaránt az Anfielden fogadta a Real Madridot, így harmadszor már nem lehetne ugyanez a felállás.
A Liverpool ráadásul mindkét korábbi hazai meccsét megnyerte. A 2024/2025-ös idényben 2-0-ra győzött Alexis Mac Allister és Cody Gakpo góljaival, egy évvel később pedig ismét az argentin középpályás döntött, akkor Szoboszlai Dominik szabadrúgása után fejelt a kapuba.
Ha tehát a Liverpool és a Real Madrid megint egymás ellen játszik, a ligaszakaszban a Santiago Bernabéu Stadionban rendezhetik a mérkőzést.
A szabály kizárólag a hazai pálya ismétlődését tiltja, vagyis nem arról van szó, hogy a két csapat egyáltalán nem találkozhat egymással. Hasonló a felállás abban az esetben, amennyiben az Inter és az Arsenal is összekerülne egymással. Az előző két idényben az olaszok egyaránt hazai pályán játszottak az angolokkal, így a mostani évadban csak Londonban meccselhetnek. Persze mindez csupán az alapszakaszra vonatkozik, a későbbi kieséses szakaszban már nincs ilyen jellegű megkötés.
BL-sorsolás: a Liverpool kemény ellenfeleket kaphat
A Liverpool számára különösen fontos lehet, hogy az új vezetőedzőnek, Andoni Iraolának milyen ellenfelekkel kell szembenéznie a kispadon az első BL-szezonjában.
A ligaszakaszban a Liverpoolnak – mint minden más csapatnak – nyolc mérkőzése lesz, minden kalapból két-két ellenfelet kap.
A legjobb nyolc klub automatikusan a nyolcaddöntőbe jut, míg a 9-24. helyezetteknek rájátszásban kell megküzdeniük a továbbjutásért.
Ami a többi kalapot érinti, a másodikból a Borussia Dortmund, az AS Roma, a Sporting Lisszabon, a Porto, a Club Brugge, a Real Betis és a PSV Eindhoven is a Liverpool útjába kerülhet. A harmadik kalapban olyan együttesek szerepelnek, mint a Feyenoord, a Lille, a Bodø/Glimt, a Napoli, az RB Leipzig, a Villarreal, a Fenerbahce, a Sahtar Donyeck és a Galatasaray. A negyedik kalapból pedig a Slavia Praha, a Slovan Bratislava, a Stuttgart, az AEK Athén, a LASK, a Como, a Lens, a Viking és a Sabah is a Liverpool ellenfelei közé kerülhet. A 25. helytől lefelé végző együttesek számára az európai kupaszereplés véget ér, az Európa-ligába nincs átjárás.
A Liverpool az előző két idényben egyaránt eljutott a kieséses szakaszig, így az elvárás most is egyértelmű: a lehető legjobb helyen kell zárni a ligaszakaszt. A sorsolás azonban könnyen hozhat rendkívül nehéz programot. Egy PSG, Bayern vagy Barcelona elleni rangadó mellett például a Dortmund, a Napoli vagy a Galatasaray is nehéz feladatot jelenthet Szoboszlaiék számára.
A Liverpool ellenfelei csütörtökön este válnak ismertté. A monacói sorsolás magyar idő szerint 18 órakor kezdődik, a nyolc mérkőzés pontos sorrendjét és időpontját azonban később hozzák nyilvánosságra.
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