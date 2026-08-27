A Liverpool háza táján ezúttal is feszült figyelemmel kísérik majd a BL-sorsolást, hiszen az első kalapból több európai óriás is érkezhet. A Vörösök nem kerülhetnek össze másik angol csapattal, így az Arsenal, a Manchester City, a Manchester United és az Aston Villa biztosan nem lehet az ellenfelük a Bajnokok Ligája 2026/2027-es idényének ligaszakaszában. Ugyanakkor a Paris Saint-Germain, a Bayern München, az Internazionale, a Barcelona és az Atlético Madrid közül kettővel összecsaphatnak. A Real Madrid különleges eset: a spanyol sztárcsapattal találkozhat a Liverpool, de csak Madridban.

A Liverpool újra összekerülhet a Real Madriddal, de csak Spanyolországban csaphat össze a két csapat

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Miért nem fogadhatja a Liverpool a Real Madridot?

A sorsolás egyik legérdekesebb szabálya éppen a Liverpool és a Real Madrid esetleges összecsapását érinti. A két sztárcsapat ugyan ismét találkozhat az alapszakaszban, de ha a párosítás összejön, a mérkőzést nem rendezhetik meg az Anfielden. Ennek egy kevéssé ismert UEFA-szabály az oka. Az európai szövetség azt akarja elkerülni, hogy ugyanaz a párosítás ugyanazzal a hazai csapattal három egymást követő idényben is megismétlődjön a ligaszakaszban.

A Liverpool az elmúlt két szezonban egyaránt az Anfielden fogadta a Real Madridot, így harmadszor már nem lehetne ugyanez a felállás.

UEFA rules are set to prevent Liverpool from being drawn at home to Real Madrid in this season's Champions League league phase ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) August 26, 2026

A Liverpool ráadásul mindkét korábbi hazai meccsét megnyerte. A 2024/2025-ös idényben 2-0-ra győzött Alexis Mac Allister és Cody Gakpo góljaival, egy évvel később pedig ismét az argentin középpályás döntött, akkor Szoboszlai Dominik szabadrúgása után fejelt a kapuba.

Ha tehát a Liverpool és a Real Madrid megint egymás ellen játszik, a ligaszakaszban a Santiago Bernabéu Stadionban rendezhetik a mérkőzést.

A szabály kizárólag a hazai pálya ismétlődését tiltja, vagyis nem arról van szó, hogy a két csapat egyáltalán nem találkozhat egymással. Hasonló a felállás abban az esetben, amennyiben az Inter és az Arsenal is összekerülne egymással. Az előző két idényben az olaszok egyaránt hazai pályán játszottak az angolokkal, így a mostani évadban csak Londonban meccselhetnek. Persze mindez csupán az alapszakaszra vonatkozik, a későbbi kieséses szakaszban már nincs ilyen jellegű megkötés.