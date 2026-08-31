A Liverpool hivatalos honlapján azt írják, hogy Bradley Barcola hosszú távú szerződést írt alá a klubbal, miután átesett a szokásos orvosi vizsgálatokon. A 23 éves támadó a 29-es mezszámot fogja viselni a Mersey-parti csapatban, amely a hírek szerint 125 millió eurót fizetett érte.

A Liverpool új támadója remekül futballozott a világbajnokságon

Fotó: Ayman Aref / NurPhoto via AFP

„Hatalmas büszkeség számomra, hogy a Liverpoolban játszhatok. Nagyon boldog vagyok. Sokáig tartott, de ma igazán boldog vagyok, hogy a Liverpool játékosa lehetek. Most már csak arra vágyom, hogy pályára léphessek és játszhassak” – mondta a bejelentés után Barcola, aki nagy dolgokat szeretne véghez vinni Liverpoolban.

Mindenekelőtt meg szeretném nyerni a Premier League-et – ez az egyik legnagyobb álmom. Ezt szeretném megvalósítani, és hosszú távon is a csapatnál maradni – ezért is írtam alá hosszú távú szerződést –, és remélem, hogy sikerülni fog”

– folytatta a 28-szoros francia válogatott játékos.

A Liverpool bankot robbantott a Paris Saint-Germain támadójáért

Barcola 2023 augusztusában a Lyon csapatától igazolt a Paris Saint-Germainhez. Három párizsi szezonja alatt három bajnoki címet, két Francia Kupát, valamint két Bajnokok Ligája-trófeát nyert. 152 meccsen 39 gólt lőtt és 37 gólpasszt adott a PSG színeiben.

„Kétszer is volt alkalmam ebben a stadionban játszani, és láttam, milyen a hangulat, illetve hogy a szurkolók mennyire a Liverpool játékosai mögött állnak. Amikor megtudtam, hogy a Liverpool érdeklődik irántam, nem gondolkodtam sokat. Tudtam, hogy számomra ez egy hatalmas klub” – mondta Barcola, aki a nyári világbajnokságon három gólt lőtt a francia válogatottban.

Barcola örömmel beszélt arról, hogy újra együtt játszhat korábbi párizsi csapattársával, Hugo Ekitikével. Elmondta, hogy Ekitike az elmúlt időszakban rendszeresen kereste őt, és türelmetlenül várta, hogy véglegessé váljon a Liverpoolba igazolása.

A francia támadó elárulta, hogy Ekitike gyakran üzent neki, és azt kérdezgette, hogy valóban csatlakozik-e a Vörösökhöz.

„Várta, hogy aláírjam a szerződést, és gyakran küldött nekem üzeneteket, azt kérdezve, hogy jövök-e vagy sem” – idézte fel Barcola.