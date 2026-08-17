A Liverpool a Serie A-ban szereplő Como elleni meccsekkel zárta az előszezont, a Vörösök vasárnap kétszer is pályára léptek az olasz csapat ellen. A koradélutáni találkozón tartalékos összeállításban gól nélküli döntetlent játszott riválisával Andoni Iraola együttese, az esti mérkőzést viszont már magabiztosan megnyerte 2-0-ra a Liverpool az Anfielden. Utóbbi meccset Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta, a baszk tréner pedig elmondta, milyen következtetéseket vont le csapatáról egy héttel a Premier League rajtja előtt.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a második Liverpool-Como meccset

Fotó: x.com/LFC/

A Liverpool edzője szerint még van hová fejlődni

A Bournemouth-tól érkezett spanyol tréner több mindennel elégedett volt, azonban akadt még hiányérzete.

„Jobbak vagyunk, mint a múlt héten – amikor hazai pályán 3-2-re kikaptunk a Monacótól –, de remélem, jövő héten még jobbak leszünk annál is, mint amilyenek ma voltunk.

Azt hiszem, mindenki megérti, hogy minden játékosra szükségünk van, minden alkalommal, minden percben.

Elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával. Olyan dolgokat kérek tőlük, amelyek egy kicsit eltérnek attól, amit korábban csináltak, különösen labda nélkül, de ők igyekeznek ennek megfelelni” – magyarázta a Liverpool-Como dupla mérkőzést követően Iraola.

Andoni Iraola még nem mindennel elégedett

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

„Nem tökéletes még minden, és vannak dolgok, amelyeken javítanunk kell,

de nagyon elégedett vagyok a hozzáállással, valamint azzal, hogy mindenki ugyanazon az oldalon akar állni. El fogunk jutni oda, ahová szeretnénk. Most jön a szezon első két hete, amely kulcsfontosságú, hiszen teljes heteink lesznek arra, hogy edzeni tudjunk” – idézte a Liverpool Echo a baszk szakember szavait, aki arra utalt, hogy a későbbiekben a Bajnokok Ligája rajtja miatt már sűrűbb lesz a versenynaptár.

A Liverpool szezon előtti főpróbája jól sikerült, Iraola együttese augusztus 23-án a Newcastle United otthonában kezdi majd a Premier League új idényét.