Zárt kapus mérkőzéssel kezdte a napot a Liverpool és a Como. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, az együttesek két felkészülési mérkőzést is leszerveztek vasárnapra. Az első találkozón Andoni Iraola vezetőedző a legnagyobb sztárjait, így Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost sem küldte pályára – ők valószínűleg a második, nagyszabású találkozón szerepelnek majd –, a tartalékos Vörösök végül gól nélküli döntetlennel kezdtek a Serie A-ben szereplő csapat ellen.

Alexis Mac Allister a Liverpool-Como mérkőzésen lépett pályára először a felkészülési szezonban, miután csak a hét elején tért vissza a klubhoz

Fotó: Liverpool FC

Liverpool-Como: gól nélküli döntetlennel kezdtek

Az első Liverpool-Como felkészülési mérkőzés két 35 perces félidőből állt, és zárt kapuk mögött rendezték meg az AXA edzőközpontban. Egyedül azoknak a játékosoknak volt lehetőségük megnézni a találkozót, akik nem léptek pályára. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos például kíváncsiak voltak a csapattársak teljesítményére, és ott voltak a pálya mellett.

Andoni Iraola vezetőedző ugyanis a következő összeállításban küldte pályára csapatát:

Mamardashvili, Endo, Mac Allister (Ndiaye, 59'), Chiesa (W. Wright, 46'), Elliott (Morrison, 46'), Cimíkasz, Munoz (Koumas, 46'), Nyoni, Chambers, Ramsay (Pitt, 67',) McConnell (Sonni 67').

A Liverpool több helyzetet is kialakított, elsősorban az új igazolás, Víctor Munoz és Trey Nyoni révén, de Lewis Koumasnak is adódott lehetősége a gólszerzésre. Végül nem sikerült nyerni, a mérkőzés 0-0-ás eredménnyel zárult.

Folytatás Szoboszlaival és Kerkezzel

A nagyszabású második mérkőzésre – várhatóan Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a csapatban – már szurkolók előtt kerül sor az Anfielden, 19 órától. A meccs egyben az utolsó nagy teszt is lesz a Liverpoolnak a Premier League jövő heti rajtja előtt.