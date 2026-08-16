A vasárnapi program első felvonását magyar idő szerint 12.30-kor rendezik az AXA edzőközpontban, zárt kapuk mögött, míg az Anfielden 19 órakor kezdődik a második Liverpool-Como találkozó. A két mérkőzés között mindössze néhány óra telik majd el, így Andoni Iraola vezetőedző számára nem csupán a taktikai elképzelések gyakorlása, hanem a játékosok terhelésének megfelelő elosztása is komoly feladat lesz.

A Liverpool a Premier League rajtja előtt egy nap alatt két meccset játszik az olasz Como csapatával

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Liverpool-Como: vasárnap kétszer is összecsap egymással a két csapat

A Liverpool az előszezonban eddig négy mérkőzésen lépett pályára. A Vörösök az amerikai túra során 4-2-re verték a Sunderlandet, a Wrexhamet 1-0-ra győzték le, majd a Leeds elleni 4-2-es vereséggel zárták szereplésüket az Egyesült Államokban. Augusztus 9-én az Anfielden is bemutatkozhatott a nyáron érkezett Iraola, aki vereséggel debütált hazai közönség előtt. A Liverpool ugyan szűk félóra elteltével 2-0-ra vezetett az AS Monaco ellen, ám a francia csapat végül fordított és 3-2-re nyert.

A Como elleni találkozók előtt tehát két győzelem és két vereség Szoboszlai Dominikék mérlege az előszezonban.

Az eredmények alapján messzemenő következtetéseket talán nem érdemes levonni, a szurkolók mégis kaphattak már egy képet arról, mi várhat kedvenc csapatukra Iraola irányítása alatt.

Andoni Iraolára még sok feladat vár a Liverpool kispadján

Fotó: Peter Byrne / PA Wire

A Bournemouth-tól érkezett 44 éves szakember a Premier League rajtja előtt még mindenkit kipróbálhat,

a két vasárnapi meccs lehetőséget ad arra, hogy a Liverpool összes játékosa pályára léphessen. A hírek szerint az első mérkőzésen elsősorban azok kaphatnak lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak, illetve a fiatalok. Többek között Trey Nyoni, Kosztas Cimikasz, Harvey Elliott és Federico Chiesa is szerepet kaphat a koradélutáni meccsen.

A második, Anfielden rendezett találkozó viszont jóval inkább a Premier League-rajt, vagyis a Newcastle elleni bajnoki (augusztus 23.) főpróbájának tekinthető. A This is Anfield értesülései szerint a Liverpool alapcsapatát láthatják ekkor majd a drukkerek.

Többek között Alisson, Virgil van Dijk, Kerkez Milos, Ryan Gravenberch, Szoboszlai Dominik, Florian Wirtz és Alexander Isak

is pályára léphet majd az esti összecsapáson.