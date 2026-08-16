A vasárnapi program első felvonását magyar idő szerint 12.30-kor rendezik az AXA edzőközpontban, zárt kapuk mögött, míg az Anfielden 19 órakor kezdődik a második Liverpool-Como találkozó. A két mérkőzés között mindössze néhány óra telik majd el, így Andoni Iraola vezetőedző számára nem csupán a taktikai elképzelések gyakorlása, hanem a játékosok terhelésének megfelelő elosztása is komoly feladat lesz.
Liverpool-Como: vasárnap kétszer is összecsap egymással a két csapat
A Liverpool az előszezonban eddig négy mérkőzésen lépett pályára. A Vörösök az amerikai túra során 4-2-re verték a Sunderlandet, a Wrexhamet 1-0-ra győzték le, majd a Leeds elleni 4-2-es vereséggel zárták szereplésüket az Egyesült Államokban. Augusztus 9-én az Anfielden is bemutatkozhatott a nyáron érkezett Iraola, aki vereséggel debütált hazai közönség előtt. A Liverpool ugyan szűk félóra elteltével 2-0-ra vezetett az AS Monaco ellen, ám a francia csapat végül fordított és 3-2-re nyert.
A Como elleni találkozók előtt tehát két győzelem és két vereség Szoboszlai Dominikék mérlege az előszezonban.
Az eredmények alapján messzemenő következtetéseket talán nem érdemes levonni, a szurkolók mégis kaphattak már egy képet arról, mi várhat kedvenc csapatukra Iraola irányítása alatt.
A Bournemouth-tól érkezett 44 éves szakember a Premier League rajtja előtt még mindenkit kipróbálhat,
a két vasárnapi meccs lehetőséget ad arra, hogy a Liverpool összes játékosa pályára léphessen. A hírek szerint az első mérkőzésen elsősorban azok kaphatnak lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak, illetve a fiatalok. Többek között Trey Nyoni, Kosztas Cimikasz, Harvey Elliott és Federico Chiesa is szerepet kaphat a koradélutáni meccsen.
A második, Anfielden rendezett találkozó viszont jóval inkább a Premier League-rajt, vagyis a Newcastle elleni bajnoki (augusztus 23.) főpróbájának tekinthető. A This is Anfield értesülései szerint a Liverpool alapcsapatát láthatják ekkor majd a drukkerek.
Többek között Alisson, Virgil van Dijk, Kerkez Milos, Ryan Gravenberch, Szoboszlai Dominik, Florian Wirtz és Alexander Isak
is pályára léphet majd az esti összecsapáson.
Különösen érdekes lehet Ronald Araújo bemutatkozása is. A Barcelona kölcsönjátékosaként érkező uruguayi védő minden bizonnyal fontos szerepet kaphat a védelemben, és az Anfielden akár Van Dijk mellett is pályára léphet. Ez azért is lényeges, mert a Liverpool egyik legnagyobb problémája az előző idényben és az előszezonban is a védekezés stabilitása volt.
Milyen csapat benyomását kelti jelenleg a Liverpool?
Iraola a Monaco elleni kudarc után maga is elismerte, hogy csapatának javulnia kell abban, hogy a mérkőzések teljes időtartamán keresztül magas szinten futballozzon. A Liverpool mind a Leeds, mind a Monaco ellen komoly előnyt adott le, ami azt mutatja, hogy az új vezetőedző intenzív, agresszív futballra épülő elképzelése még nem állt teljesen össze. Ebben Iraola szerint az játszotta a legnagyobb szerepet, hogy a játékosai még nem voltak olyan fizikai állapotban, hogy kilencven percen keresztül a kívánt intenzitással futballozzanak.
Az előszezon eddig eredményei alapján a Liverpool ígéretes, de egyelőre kiszámíthatatlan csapat benyomását kelti.
A támadósorban rengeteg a minőség, Wirtz és Isak már most megmutatta, mire lehet képes, Szoboszlai pedig szintén fontos szereplője lehet Iraola rendszerének.
Araújo érkezéséből a csapatkapitányi karszalagot már többször viselő magyar játékos profitálhat, hiszen az uruguayi jobbhátvédként is bevethető – az előző évadban Szoboszlainak többször is kényszerűségből kellett játszania ezen a poszton.
Az új edző által erőltetett letámadás és gyors, közvetlen játék a nyári mérkőzéseken többször is látványos futballt eredményezett, a védelem sebezhetősége és a keret mélysége viszont komoly kérdéseket vet fel.
A Como elleni két találkozó sokkal többről szól majd egyszerű felkészülési meccseknél. Az első mérkőzésen a fiatalok és a keret mélysége kerülhet fókuszba, este pedig már az első bajnokihoz közeli összeállítás tesztelheti, hol tart valójában az új Liverpool.
A Cesc Fabregas által irányított csapat pedig remek ellenfélnek bizonyulhat,
hiszen a Como az előző idényben a negyedik helyen végzett az olasz élvonalban, ezzel története során először kivívta a Bajnokok Ligája-szereplést.
Egy biztos: a nyári eredmények alapján nem lehet még kész csapatként tekinteni Iraola együttesére, de a támadójátékban és az új taktikai elképzelésekben már most látszik a potenciál. A Como elleni dupla főpróba után a spanyol tréner választ kaphat a legfontosabb kérdésekre a szezon rajtja előtt. A vasárnapi meccseket követően az is kiderülhet, sikerült-e kijavítani azokat a hibákat, amelyek miatt a Liverpool az előszezon utolsó két mérkőzésén egyaránt vereséget szenvedett.
- Kapcsolódó cikkek