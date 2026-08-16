A Liverpool vasárnap koradélután zártkapus mérkőzésen, tartalékos összeállításban lépett pályára a Serie A-ban szereplő Como ellen. Az AXA edzőközpontban megrendezett találkozó 0-0-s döntetlennel ért véget, ám a két csapat nem sokáig pihenhetett, hiszen este 19 órakor már az Anfielden játszottak egymás ellen. Az első meccset Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos kihagyta, de a másodikon már ott volt mindkét magyar a kezdőben.

A Liverpool vasárnap délután gól nélküli döntetlent játszott a Como csapatával

Fotó: Liverpool FC

Liverpool-Como: visszatért Szoboszlai és Kerkez

Andoni Iraola együttese ezen a meccsen már tulajdonképpen az alapcsapatát küldte pályára, a legerősebb összeállításban természetesen mindkét magyar klasszisnak helye volt. A Liverpool a 23. percben vezetést is szerzett, Frimpong passzolt a bal szélről befelé törő Gakpónak, a holland egy átvétel után öt méterről laposan a kapu hosszú sarkába lőtt. A szünet előtt növelte előnyét a hazai csapat, ezúttal Gakpo jegyezte az asszisztot, a középen kilépő Jacquet-nek pár lépésről kellett csak az üres kapuba helyeznie. A fiatal francia védő ezzel meg is szerezte első Liverpool-gólját.

Szoboszlai remekelt az első félidőben, csupán egyetlen passzt rontott, Kerkez pedig főként a labdaszerzésekben jeleskedett.

Jeremy Jacquet megszerezte első gólját a Liverpoolban

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Liverpool-Como: győzelem az Anfielden

A szünetben a másik új szerzemény, a Barcelonától kölcsönvett Araújo váltotta Jacquet-t, a Liverpool továbbra is uralta a játékot, ugyanakkor a Como előtt is adódtak lehetőségek. A Vörösök némileg visszavettek a tempóból a második félidőben, az olaszoknak többször is átadták a területet, ám az eredmény már nem változott, maradt a 2-0-s angol siker.

A meccset Szoboszlai és Kerkez is végigjátszotta,

visszatérésük és remek játékuk nagyban hozzájárult a győzelemhez.

Ending pre-season with a victory 😁



Next up, we’re back in Premier League action 💪 pic.twitter.com/St3Jpb4QAe — Liverpool FC (@LFC) August 16, 2026

A Liverpool szezon előtti főpróbája tehát jól sikerült, Iraola együttese augusztus 23-án a Newcastle United otthonában kezdi majd a Premier League új idényét.