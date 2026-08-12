Arne Slot vezetőedző távozása óta kulcsfontosságú téma Liverpoolban, hogy milyen poszton fog játszani Florian Wirtz az új tréner, Andoni Iraola irányítása alatt. A 23 éves német labdarúgó előbb a színfalak mögött tette világossá a szakember számára, hogy a támadó középpályás szerepe áll a legközelebb hozzá – majd ezt a nyilvánosság előtt nyomatékosította, amikor egy interjúban is megüzente neki.

Florian Wirtz posztja kulcsfontosságú téma Liverpoolban

Fotó: Jorge Horsted

Florian Wirtz az első liverpooli szezonjáról

Florian Wirtz első angliai szezonjában még nem dolgozta le 116 millió fontos átigazolási díját – 49 tétmérkőzésen 7 gólt lőtt és 10 gólpasszt adott –, saját bevallása szerint is akadtak olyan találkozók, ahol nem teljesített jól. A 23 éves német labdarúgónak voltak jó mérkőzései, és előtte áll a lehetőség, hogy gyarapítsa ezeknek a számát. Szerződése ugyanis 2030-ig szól az Anfielden, és egyes vélemények szerint Andoni Iraola irányítása alatt újra kivirágozhat. De csak akkor, ha sikerül a lehető legjobb pozícióban szerepeltetni őt.

Természetesen voltak olyan meccsek, amikor nem voltam elégedett magammal. De sok olyan is volt, amikor jól éreztem magam a pályán. A múlt szezon az egész klub számára nehéz volt, de remélhetőleg ebben a szezonban megvan a megfelelő energia és mentalitás, hogy minden játékos jobb legyen. Több meccset szeretnénk nyerni, hogy minden lehetséges címért harcban legyünk

– nyilatkozta Florian Wirtz.

Már egy éve játszom Angliában, és sokszor elmondtam, hogy itt más stílusú a futball, mint Németországban. Határozottan sokat tanultam az első szezonból, és azt hiszem, jobban felkészültem a második szezonomra, mert most már tudom, hogy mire számítsak. Nagyon izgatott vagyok

– tette hozzá.

Megüzente a kedvenc posztját

A 44 éves szakember kinevetése óta kulcskérdés Liverpoolban, hogy Wirtz marad-e a csapat támadó középpályása, vagy esetleg az egyik szélen kap lehetőséget – mint olykor Arne Slot irányítása alatt. Iraola a klub felkészülési mérkőzésein megerősítette, hogy a 23 éves német adhat lendületet a Liverpool támadójátékának a jövőben, Wirtz pedig megerősítette, hogy a színfalak mögött is beszélgettek a vezetőedzővel a posztjáról.

Természetesen beszéltünk erről, mert szerintem fontos tudni, hogy melyik poszton fogsz játszani. Tudom, hogy valószínűleg különböző helyeken játszhatok majd, de a 10-es a kedvenc posztom

– üzente meg nyilvánosan is Andoni Iraolának a német labdarúgó.