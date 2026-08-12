Arne Slot vezetőedző távozása óta kulcsfontosságú téma Liverpoolban, hogy milyen poszton fog játszani Florian Wirtz az új tréner, Andoni Iraola irányítása alatt. A 23 éves német labdarúgó előbb a színfalak mögött tette világossá a szakember számára, hogy a támadó középpályás szerepe áll a legközelebb hozzá – majd ezt a nyilvánosság előtt nyomatékosította, amikor egy interjúban is megüzente neki.
Florian Wirtz az első liverpooli szezonjáról
Florian Wirtz első angliai szezonjában még nem dolgozta le 116 millió fontos átigazolási díját – 49 tétmérkőzésen 7 gólt lőtt és 10 gólpasszt adott –, saját bevallása szerint is akadtak olyan találkozók, ahol nem teljesített jól. A 23 éves német labdarúgónak voltak jó mérkőzései, és előtte áll a lehetőség, hogy gyarapítsa ezeknek a számát. Szerződése ugyanis 2030-ig szól az Anfielden, és egyes vélemények szerint Andoni Iraola irányítása alatt újra kivirágozhat. De csak akkor, ha sikerül a lehető legjobb pozícióban szerepeltetni őt.
Természetesen voltak olyan meccsek, amikor nem voltam elégedett magammal. De sok olyan is volt, amikor jól éreztem magam a pályán. A múlt szezon az egész klub számára nehéz volt, de remélhetőleg ebben a szezonban megvan a megfelelő energia és mentalitás, hogy minden játékos jobb legyen. Több meccset szeretnénk nyerni, hogy minden lehetséges címért harcban legyünk
Már egy éve játszom Angliában, és sokszor elmondtam, hogy itt más stílusú a futball, mint Németországban. Határozottan sokat tanultam az első szezonból, és azt hiszem, jobban felkészültem a második szezonomra, mert most már tudom, hogy mire számítsak. Nagyon izgatott vagyok
– tette hozzá.
Megüzente a kedvenc posztját
A 44 éves szakember kinevetése óta kulcskérdés Liverpoolban, hogy Wirtz marad-e a csapat támadó középpályása, vagy esetleg az egyik szélen kap lehetőséget – mint olykor Arne Slot irányítása alatt. Iraola a klub felkészülési mérkőzésein megerősítette, hogy a 23 éves német adhat lendületet a Liverpool támadójátékának a jövőben, Wirtz pedig megerősítette, hogy a színfalak mögött is beszélgettek a vezetőedzővel a posztjáról.
Természetesen beszéltünk erről, mert szerintem fontos tudni, hogy melyik poszton fogsz játszani. Tudom, hogy valószínűleg különböző helyeken játszhatok majd, de a 10-es a kedvenc posztom
– üzente meg nyilvánosan is Andoni Iraolának a német labdarúgó.
Jó véleménnyel van Andoni Iraoláról
Florian Wirtz a 44 éves szakemberrel kapcsolatban elmondta, a Bournemouthnál mindenki láthatta, hogy mire képes.
Én még csak két hete álltam edzésbe, de élvezem a közös munkát. Tetszik a futballfelfogása
– méltatta Iraolát a 23 éves játékos.