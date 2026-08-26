Néha legszívesebben fenékbe rúgnám

Nem indult könnyen az új idény a Liverpool német válogatott sztárja, Florian Wirtz számára. A 23 éves középpályás teljesítményével továbbra sem elégedett mindenki Angliában, Gary Neville pedig különösen kemény kritikát fogalmazott meg vele kapcsolatban. A Manchester United legendája szerint Wirtzből hiányzik az agresszivitás, és azt is elárulta, mit látna szívesen a Liverpool játékosától.

Florian Wirtz egyelőre nem tudta maradéktalanul beváltani a hozzá fűzött reményeket a Liverpoolban Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

A Liverpool sztárja kemény kritikát kapott

Florian Wirtz hatalmas várakozások közepette érkezett a Liverpoolhoz, ám egyelőre nem tudta maradéktalanul beváltani a hozzá fűzött reményeket. A német válogatott játékos az új idényben sem kezdett meggyőzően, a Newcastle United elleni 2–2-es döntetlen alkalmával mindössze 63 percet töltött a pályán. Wirtz lecserélése után Szoboszlai Dominik előrébb lépett a Liverpool középpályáján, ami látványosan megváltoztatta a csapat játékát: a magyar válogatott csapatkapitányával támadóbbá és veszélyesebbé vált az együttes.

Gary Neville szerint nemcsak Wirtz, hanem támadótársa, Alexander Isak játékából is hiányzik valami. A Manchester United korábbi csapatkapitánya úgy véli, a Liverpool két sztárja túlságosan „kedvesen” futballozik, miközben ekkora átigazolási összegek és elvárások mellett ennél jóval többre lenne szükség. Neville különösen Wirtz hozzáállását vette górcső alá. Az angol futball legendás alakja szerint a német középpályás játékából hiányzik az agresszivitás és az a fajta elszántság, amely megmutatná, hogy mindenáron döntő hatással akar lenni a mérkőzésre.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Wirtz mozgása és játéktempója sem győzte meg teljesen. Véleménye szerint vannak olyan technikás futballisták – példaként Mesut Özilt és Kai Havertzet említette –, akik sokkal természetesebben és könnyedebben mozognak a pályán.

Neville végül egy különösen kemény megjegyzéssel érzékeltette, milyen változást várna a Liverpool német válogatottjától.

Néha legszívesebben fenékbe rúgnám

– fogalmazott a korábbi angol válogatott játékos.