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Kőkemény kritikát kapott Florian Wirtz Jamie Carraghertől. A Liverpool korábbi angol válogatott védője szerint a német sztár egyszerűen nem illik a csapatba, és az is kérdéses, hogy Andoni Iraola vezetésével megtalálják-e számára a megfelelő helyet.

Florian Wirtz számára nem indult jól az új idény a Liverpoolban. A 23 éves német támadó középpályás a Newcastle United elleni bajnokin kezdett, ám nem tudott jelentős hatással lenni a mérkőzésre, a 63. percben edzője le is cserélte. Wirtz gyenge teljesítménye ismét felerősítette a vele kapcsolatos kritikákat, hiszen már az előző idényben sem volt meggyőző a pályán mutatott produkciója.

Florian Wirtz egyelőre szenved a Liverpoolban
Florian Wirtz egyelőre szenved a Liverpoolban
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Florian Wirtz Szoboszlai Dominikot hátráltatja a Liverpoolban?

A mindig kritikus Jamie Carragher ezúttal sem fogta vissza magát, és kemény ítéletet mondott a német válogatott sztárról, aki tavaly nyáron 116 millió fontért érkezett a Leverkusentől. „Mi legyen Wirtzzel?” – kezdte Carragher a Sky Sports műsorában, majd hozzátette: szerinte mítosz, hogy egy játékosnak feltétlenül egy évre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon a Premier League-hez.

A Liverpool korábbi védője szerint Wirtz tízes pozícióban történő szerepeltetése további problémát okoz, hiszen ebben az esetben Szoboszlai Dominiknek kellene visszalépnie a középpályára.

Ha azt mondják, hogy neki tízesben kell játszania, akkor Szoboszlainak a középpálya közepén kellene szerepelnie. De ő nem középső középpályás” 

mondta Carragher.

Liverpool's German midfielder #07 Florian Wirtz (R) is congratulated by Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) after scoring during the first half of the pre-season friendly football match between Liverpool FC and Leeds United FC at Soldier Field in Chicago, Illinois, on August 2, 2026. (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)
Carragher szerint Szoboszlainak Wirtz miatt kell hátrébb játszania a középpályán
Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Florian Wirtz nem ér annyi pénzt?

A legkeményebb kritikát azonban akkor fogalmazta meg Carragher, amikor a német játékos értékéről beszélt. „Nem gondolom, hogy hatalmas visszaesést látunk az esetében. Amit egy éve látunk, az valószínűleg az, ami ő maga: egy precíz futballista, remek labdaérzékkel. 

De nem olyan játékos, akinek 110 millió fontot kellene érnie, hanem olyan, akinek az értéke valószínűleg 50-60 millió font körül mozog” 

jelentette ki.

Carragher szerint tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy Wirtznek még időre van szüksége. Az egykori angol válogatott védő úgy véli, a Liverpoolnak és Iraolának sürgősen meg kell találnia a helyét, mert jelenleg nem működik a játéka, ahogyan tavaly sem működött.

Wirtz körül egyre nagyobb a nyomás, a német játékost a brit sportsajtóban rendszeresen bírálják. A Liverpool a Premier League második fordulójában a Nottingham ellen lép pályára, a 23 éves futballista az Anfielden bizonyíthat majd a kritikusainak.

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