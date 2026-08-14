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Milliárdos befektetők érkeznek Liverpoolba, miközben Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatánál továbbra is a hosszú távú építkezés áll a középpontban. A Fenway Sports Group (FSG) kisebbségi tulajdonrészt értékesít egy Jeff Bezos által is támogatott befektetői konzorciumnak. Az üzlet ugyanakkor nem jelent tulajdonosváltást, az FSG továbbra is többségi tulajdonos marad és megtartja a Liverpool FC irányítását.

Az 1892 Holdingsot Amit Bhatia vezeti és irányítja. A konzorcium befektetői között Bhatia mellett a Mittal Family Trusts, a K5 Sports – amely egy K5 Global Fund alap – és az EE Capital, Elaine és Eduardo Saverin családi befektetési irodája is szerepel. A tranzakció ugyanakkor nem jelent tulajdonosváltást Liverpoolban: az FSG továbbra is többségi tulajdonos marad, és megtartja a klub operatív irányítását.

Szoboszlaiéknak továbbra is csak a futballra kell koncentrálniuk Liverpoolban
Szoboszlaiéknak továbbra is csak a futballra kell koncentrálniuk Liverpoolban
Fotó: Richard Nichols / NurPhoto via AFP

​Milyen tervei vannak a Liverpool új befektetőinek?

Az FSG szerint a befektetés elsősorban a Liverpool hosszú távú fejlődését szolgálja. A konzorcium tagjai az üzleti élet, a technológia és a befektetések területén szerzett tapasztalataikkal járulhatnak hozzá a klub további növekedéséhez.

Mike Gordon, az FSG elnöke szerint éppen a hosszú távú gondolkodás miatt találtak közös nevezőt az új befektetőkkel.

„A Liverpoolt mindig is az jellemezte, hogy nem csupán egyetlen szezonban gondolkodik, hanem a klub hosszú távú érdekeit szem előtt tartva hozza meg döntéseit.”

Gordon hozzátette, hogy az FSG számára egyértelművé vált: Amit Bhatia és a konzorcium hasonló filozófiát vall, és értik, mitől különleges a Liverpool.

„Tapasztalatuk és nézőpontjuk jól kiegészíti a már meglévő, erős alapokat, és örömmel várjuk a közös munkát.”

A befektetői konzorcium vezetője, Amit Bhatia szintén hangsúlyozta, hogy nagyra értékelik az FSG munkáját és a klub történelmét.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy befektethetünk a klubba, és ezt az FSG-vel együtt tehetjük meg.”

Bhatia szerint különösen fontos számukra, hogy egy ilyen nagy múltú klub partnerei lehetnek.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy partnerként csatlakozhatunk egy ilyen patinás klubhoz” - mondta a befektető, aki hangsúlyozta, hogy nem rövid távú lehetőségként tekintenek az üzletre.

„Azért hajtjuk végre ezt a befektetést, mert mélyen hiszünk a Liverpoolban és annak vezetésében, és várakozással tekintünk arra, hogy az elkövetkező években is hozzájárulhassunk a klub folyamatos sikereihez.”

​Jeff Bezos neve teszi igazán érdekessé az üzletet

A tranzakció egyik legnagyobb érdekessége Jeff Bezos részvétele. Az Amazon alapítója a K5 Sports alapjának vezető befektetője, így a Liverpool új kisebbségi tulajdonosi körében a világ egyik legismertebb üzletembere is megjelenik.

(FILES) US founder of Amazon, Jeff Bezos waves as he leaves the Aman Hotel in Venice on June 25, 2025. Liverpool's owners, August 14, have agreed to sell a minority stake in the Premier League club to a consortium including Amazon founder Jeff Bezos. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Jeff Bezos  a világ egyik leggazdagabb embere 
Fotó: Marco Bertorello / AFP

Bezos a Forbes szerint mintegy 257 milliárd dolláros, vagyis körülbelül 190 milliárd fontos vagyonnal rendelkezik, amivel a világ egyik leggazdagabb embere. A 62 éves üzletember számára ez lesz az első jelentősebb befektetés a labdarúgásban, bár korábban amerikaifutball-csapatok megvásárlása iránt is érdeklődött.

A megállapodás ugyanakkor nem változtatja meg az erőviszonyokat a klub élén: az FSG marad a többségi tulajdonos és továbbra is kontrollálja a Liverpool működését.

A klub közleménye szerint a tranzakció lezárásához még szükség van a hatósági jóváhagyásokra és az ilyen ügyleteknél szokásos egyéb feltételek teljesítésére.

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