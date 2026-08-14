Az 1892 Holdingsot Amit Bhatia vezeti és irányítja. A konzorcium befektetői között Bhatia mellett a Mittal Family Trusts, a K5 Sports – amely egy K5 Global Fund alap – és az EE Capital, Elaine és Eduardo Saverin családi befektetési irodája is szerepel. A tranzakció ugyanakkor nem jelent tulajdonosváltást Liverpoolban: az FSG továbbra is többségi tulajdonos marad, és megtartja a klub operatív irányítását.

Szoboszlaiéknak továbbra is csak a futballra kell koncentrálniuk Liverpoolban

Fotó: Richard Nichols / NurPhoto via AFP

​Milyen tervei vannak a Liverpool új befektetőinek?

Az FSG szerint a befektetés elsősorban a Liverpool hosszú távú fejlődését szolgálja. A konzorcium tagjai az üzleti élet, a technológia és a befektetések területén szerzett tapasztalataikkal járulhatnak hozzá a klub további növekedéséhez.

Mike Gordon, az FSG elnöke szerint éppen a hosszú távú gondolkodás miatt találtak közös nevezőt az új befektetőkkel.

„A Liverpoolt mindig is az jellemezte, hogy nem csupán egyetlen szezonban gondolkodik, hanem a klub hosszú távú érdekeit szem előtt tartva hozza meg döntéseit.”

Gordon hozzátette, hogy az FSG számára egyértelművé vált: Amit Bhatia és a konzorcium hasonló filozófiát vall, és értik, mitől különleges a Liverpool.

„Tapasztalatuk és nézőpontjuk jól kiegészíti a már meglévő, erős alapokat, és örömmel várjuk a közös munkát.”

A befektetői konzorcium vezetője, Amit Bhatia szintén hangsúlyozta, hogy nagyra értékelik az FSG munkáját és a klub történelmét.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy befektethetünk a klubba, és ezt az FSG-vel együtt tehetjük meg.”

Bhatia szerint különösen fontos számukra, hogy egy ilyen nagy múltú klub partnerei lehetnek.

„Hatalmas megtiszteltetés, hogy partnerként csatlakozhatunk egy ilyen patinás klubhoz” - mondta a befektető, aki hangsúlyozta, hogy nem rövid távú lehetőségként tekintenek az üzletre.

„Azért hajtjuk végre ezt a befektetést, mert mélyen hiszünk a Liverpoolban és annak vezetésében, és várakozással tekintünk arra, hogy az elkövetkező években is hozzájárulhassunk a klub folyamatos sikereihez.”

​Jeff Bezos neve teszi igazán érdekessé az üzletet

A tranzakció egyik legnagyobb érdekessége Jeff Bezos részvétele. Az Amazon alapítója a K5 Sports alapjának vezető befektetője, így a Liverpool új kisebbségi tulajdonosi körében a világ egyik legismertebb üzletembere is megjelenik.