Teljesen felforgathatják a Liverpool labdarúgócsapatát, ha a Jeff Bezos által is támogatott befektetői konzorcium tényleg megvásárolja a klub mintegy 30 százalékos tulajdonrészét. Amennyiben a pénzügyi akadályok elhárulnak, a 2028/29-es szezonra már a kezdőcsapat felét teljesen új játékosok alkothatják. Szoboszlai Dominik szinte biztosan megússza majd az esetleges átalakításokat, sőt, a liverpooli szakírók jelenlegi döntése szerint Kerkez Milos helye is biztosított maradna.

Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak a jövő Liverpooljában is helye van

Fotó: Peter Powell/AFP

Sajtóhírek szerint a tárgyalások már hónapok óta tartanak a Liverpool és a befektetői konzorcium között – amit Lakshmi Mittal indiai milliárdos veje, Amit Bhatia vezet, tagjai között pedig olyan ismert nevek szerepelnek, mint a Facebook társalapítója, Eduardo Saverin, valamint az Amazon alapítója, Jeff Bezos. A klub mintegy 30 százalékos tulajdonrészéért mintegy 1,35 milliárd fontot (600 milliárd Ft) fizethetnek. A SportBible szerint pedig, ha az üzlet létrejön, végleg elhárul minden pénzügyi akadály az újabb átigazolások elől, és egy teljesen más Liverpool állhat össze.

Hogyan nézne ki a Liverpool felállása, ha az üzlet létrejön?

Amennyiben a befektetők pénze megérkezik, a Liverpoolnak minden bizonnyal a szélsőjáték megerősítése lesz az elsődleges célja – bármi áron. A Mohamed Szalah helyére kinézett Bradley Barcoláért egyelőre túl sokat kér a PSG, de ha az üzlet létrejön, minden akadály elhárul – a további átigazolások elől is. Főleg, hogy Alisson Becker liverpooli története is a végéhez közeledik, ahogy Virgil van Dijk szintén fokozatosan kikerülhet a csapatból. Ezért a Liverpool 2028/29-es kezdőcsapata valószínűleg egy új kapussal, három új védővel, egy új középpályással és egy új szélsővel állhat össze.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos helye biztosnak tűnik

A jövő Liverpooljáról találgatásokat folytató szakírók Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról úgy döntöttek, hogy helyük van a jövő csapatában is. Előbbi nem meglepő, hiszen a magyar válogatott középpályása az előző szezonban a csapat legjobbja volt, nemrég 2031-ig szóló szerződéshosszabbítást írt alá, és a felkészülési mérkőzéseken a csapatkapitányi karszalagot is megkapta – Virgil van Dijk távollétében. Kerkez Milos liverpooli karrierje viszont nehezen indult tavaly, de a szezon végére a csapat alapembere lett, és most úgy gondolják, hiába áramlana sok pénz a klubba, két év múlva is ő lenne az ideális választás a balhátvéd posztra.