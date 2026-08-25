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A Newcastle elleni döntetlen után több olyan negatív jelenetet is kiemeltek, ami Kerkez Milos nevéhez köthető. Az egyiknél a Liverpool csapatkapitányának, Virgil van Dijknak kellett pár szót intéznie a magyar balhátvédhez, máskor Andoni Iraola vezetőedző arcára ültek ki az érzelmek.

Több jelenet is rávilágított arra a vasárnapi Newcastle-Liverpool Premier League-mérkőzésen, hogy mi az, amit az új vezetőedzőnek, Andoni Iraolának még meg kell tennie ahhoz, hogy játékstílusát az Anfielden is érvényesíteni tudja. Az egyik leglátványosabb jelenet régi-új játékosához, a magyar válogatott Kerkez Miloshoz köthető, amikor a baszk szakember nem tudta leplezni az érzelmeit. Sőt, Virgil van Dijk csapatkapitány sem hagyta szó nélkül, amit a 22 éves balhátvéd csinált.

Kerkez Milos a Newcastle-Liverpool mérkőzésen
Kerkez Milos bizonytalanul futballozott a Newcastle-Liverpool mérkőzésen
Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Kerkez Milost kritizálják Liverpoolban

Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Kerkez Milos kapta az egyik leggyengébb osztályzatot a Newcastle-Liverpool bajnoki után – amit honfitársa, Szoboszlai Dominik mentett 2-2-es döntetlenre tizenegyesből. A 22 éves balhátvéd teljesítményét nemcsak azért érte kritika, mert ő volt az, akit Anthony Elanga lefutott az első gól előtt. A liverpooli szakírók szerint gyengén és bizonytalanul futballozott. Sőt, a Liverpool Echo két olyan szituációt is kiemelt, ami Kerkez nevéhez köthető.

Még az első félidőben történt, hogy Andoni Iraola az oldalvonal mellett szinte küzdött azért, hogy elfojtsa az érzéseit, de minden kiült az arcára. Ugyanis egy örökkévalóságnak tűnt, ahogy Kerkez Milos próbálta megállítani Elangát – aki végül egy szögletet harcolt ki a szituációból.

Virgil van Dijk több aktivitást kért tőle

Ám nem ez volt az egyetlen, amikor a magyar balhátvédnek gondja akadt. 

Egy másik szituációban vonakodott attól, hogy megtámadja az emberét és összecsapjon vele. Ez pedig arra késztette Virgil van Dijk csapatkapitányt, hogy intézzen pár szót a csapattársa felé: legyen proaktívabb, gondolkodjon előre, mielőtt odarohanna és ő maga segítene elhárítani a veszélyt.

A Newcastle a mérkőzésen egyébként minden lehetőséget megragadott a kontrákra, főleg a liverpooli védelem bal oldalán.

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