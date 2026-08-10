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Szoboszlai Dominik elsők közt üdvözölte az utolsó visszatérőt. Alexis Mac Allister megérkezett Liverpoolba, hogy felkészüljön a 2026/27-es szezonra. A klub edzőközpontjában mindenki nagy örömmel fogadta a világbajnoki döntőig menetelő argentin labdarúgót.

Az utolsó labdarúgó is visszatért a nyári szünetről Liverpoolba, miután Alexis Mac Allister hétfőn megérkezett a klub edzőközpontjába, hogy megkezdje az edzéseket a következő szezonra. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos elsők közt csatlakozott Andoni Iraola vezetőedző együttesének felkészüléséhez, míg a világbajnokságon szereplő játékosok csak később csatlakoztak a munkához. A tornán az argentin középpályás jutott a legtovább, egészen a döntőig. Így Mac Allister volt az is, aki a legkésőbb térhetet vissza Liverpoolba.

Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister Liverpoolban
Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister így üdvözölték egymást Liverpoolban
Fotó: Liverpool FC

Alexis Mac Allister visszatért Liverpoolba

Alexis Mac Allister ugyan Argentína nemzeti csapatával ott volt a világbajnokság döntőjében, végül a finálét Spanyolország nyerte. A 27 éves középpályás így is megérdemelte a pihenést, miután az előző szezont végigjátszotta a Liverpoolban. Arne Slot vezetőedző minden sorozatot figyelembe véve összesen 55 tétmérkőzésen küldte pályára az argentin labdarúgót.

Szoboszlai Dominik így fogadta az argentint

Mac Allister immáron Andoni Iraola vezetésével a 4. szezonjára készül az Anfielden, miután hétfőn megkezdte a 2026/27-es szezonra való felkészülést. A visszatérés pillanatait a kamerák is rögzítették. A felvételeken jól látható, milyen örömmel fogadta mindenki a 27 éves középpályást a klub edzőközpontjában. Szoboszlai Dominik elsők közt, hatalmas mosollyal az arcán, óriási öleléssel fogadta az argentin labdarúgót.

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