Habár csak felkészülési mérkőzésről van szó, de fontos naphoz érkezett Andoni Iraola. A spanyol edző először vezeti hazai környezetben, az Anfield Roadon az FC Liverpoolt, miután a csapat hazatért a tengerentúli túráról. A Liverpool-Monaco meccset vasárnap 15.30-kor játsszák.

Andoni Iraola bemutatkozik az Anfield Roadon a Liverpool-Monaco meccsen

Fotó: Liverpool FC

A spanyol szakember júniusban írt alá az angol klubhoz. Hangsúlyozta, mennyire fontos a kapcsolat kiépítése a Liverpool játékosai és a szurkolótábor között. A drukkerek a tavalyi szezon záró szakaszában az Anfield Roadon többször is kifütyülték a csapatot, és a korábbi edzőt Arne Slotot. Könnyen lehet, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a holland szakembertől végül elköszöntek a szezon után. Nem véletlen, hogy Andoni Iraola a múlt hónapban tartott első sajtótájékoztatóján

az egyik legfontosabb célkitűzésének nevezte, hogy az Anfield Roadon olyan csapat lépjen pályára, amellyel a szurkolók azonosulni tudnak.

Liverpool-Monaco: Andoni Iraola első meccse az Anfield Roadon

„Természetesen a vasárnap nagyon büszke nap lesz számunkra, hiszen ez lesz az első hazai mérkőzésünk, amelyen mi irányítunk” – idézte a Liverpool Echo a baszk edzőt. - Vendégedzőként már szerepeltem az Anfield Roadon, és az egy igazán különleges élmény volt. Még ha az eredmények nem is úgy alakultak, ahogy szerettem volna. Tudom, hogy a Liverpool vezetőedzőjeként teljesen más érzés lesz, és erre nagyon izgatottan készülök. Amikor megérkeztem a klubhoz, a játékosok, a stáb és a szurkolók közötti kötelékről beszéltem. Ez rendkívül fontos, és a jövőben még nagyobb jelentősége lesz. Olyan csapatot szeretnénk adni a szurkolóknak, amellyel igazán azonosulni tudnak, és amelyre büszkék lehetnek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez megvalósuljon."