Habár csak felkészülési mérkőzésről van szó, de fontos naphoz érkezett Andoni Iraola. A spanyol edző először vezeti hazai környezetben, az Anfield Roadon az FC Liverpoolt, miután a csapat hazatért a tengerentúli túráról. A Liverpool-Monaco meccset vasárnap 15.30-kor játsszák.
A spanyol szakember júniusban írt alá az angol klubhoz. Hangsúlyozta, mennyire fontos a kapcsolat kiépítése a Liverpool játékosai és a szurkolótábor között. A drukkerek a tavalyi szezon záró szakaszában az Anfield Roadon többször is kifütyülték a csapatot, és a korábbi edzőt Arne Slotot. Könnyen lehet, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy a holland szakembertől végül elköszöntek a szezon után. Nem véletlen, hogy Andoni Iraola a múlt hónapban tartott első sajtótájékoztatóján
az egyik legfontosabb célkitűzésének nevezte, hogy az Anfield Roadon olyan csapat lépjen pályára, amellyel a szurkolók azonosulni tudnak.
Liverpool-Monaco: Andoni Iraola első meccse az Anfield Roadon
„Természetesen a vasárnap nagyon büszke nap lesz számunkra, hiszen ez lesz az első hazai mérkőzésünk, amelyen mi irányítunk” – idézte a Liverpool Echo a baszk edzőt. - Vendégedzőként már szerepeltem az Anfield Roadon, és az egy igazán különleges élmény volt. Még ha az eredmények nem is úgy alakultak, ahogy szerettem volna. Tudom, hogy a Liverpool vezetőedzőjeként teljesen más érzés lesz, és erre nagyon izgatottan készülök. Amikor megérkeztem a klubhoz, a játékosok, a stáb és a szurkolók közötti kötelékről beszéltem. Ez rendkívül fontos, és a jövőben még nagyobb jelentősége lesz. Olyan csapatot szeretnénk adni a szurkolóknak, amellyel igazán azonosulni tudnak, és amelyre büszkék lehetnek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez megvalósuljon."
Ennek a kapcsolatnak az első fontos lépése lehet a vasárnapi Liverpool-Monaco felkészülési meccs.
A vasárnap tehát fontos állomás ezen az úton. Ez egy olyan út, amelyet szeretném, ha mindannyian együtt élvezhetnénk. Bízom benne, hogy további sikerekhez vezet, valamint sok boldog és emlékezetes pillanatot hoz majd a jövőben.
Az FC Liverpool a tengerentúli túrán számos játékosát nélkülözte, többek között Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Alisson Becker sem szerepelt.
„Most már gyakorlatilag az egész keretünk együtt van, ami természetesen nagyon fontos lesz a következő napokban és hetekben. Victor Munoz, az új igazolásunk, ezen a héten csatlakozott hozzánk, valamint Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Alisson Becker is velünk készül. Alexis Mac Allister, a világbajnokságon szereplő játékosaink közül az utolsó, szintén hétfőn csatlakozik hozzánk” - árulta el a spanyol szakember.
A Liverpool a Monaco elleni mérkőzést követően augusztus 16-án a Comóval találkozik. Az olasz csapat ellen aznap 13 órakor és 19 órakor is pályára lép. Aztán augusztus 23-án a Newcastle otthonában kezdi a Premier League idényét.