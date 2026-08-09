A Liverpool az első félidőben még meggyőző teljesítményt nyújtott, a szünet után azonban jelentősen visszaesett a játéka. A Monaco a második játékrészben átvette az irányítást, kihasználta az angol csapat hibáit, és végül 3–2-re megfordította a mérkőzést. Andoni Iraola szerint a látványos különbség elsősorban arra vezethető vissza, hogy játékosai egyelőre nincsenek olyan fizikai állapotban, hogy kilencven percen keresztül a kívánt intenzitással futballozzanak.

Andoni Iraola szerint a Liverpool játékosai még nincsenek megfelelő fizikai állapotban

Fotó: News Images/NurPhoto/AFP

„Elég hasonló volt a Leeds elleni mérkőzéshez. Jó első félidőt játszottunk, de jelenleg nincs ennél sokkal több bennünk azon a szinten, amely ahhoz szükséges, hogy így futballozzunk. A második félidőben aztán ők sokkal jobbak voltak. Ahogy mi jobbak voltunk az első félidőben, úgy ők sokkal jobbak voltak a másodikban, és megérdemelték, hogy megfordítsák a mérkőzést. A rutinosabb játékosok különböző szinten tartottak, de a többségük jó állapotban volt” – értékelt a Liverpool edzője.

A Liverpool nem bírta

Iraola szerint elsősorban az okozott problémát, hogy több játékosa még nincs olyan fizikai állapotban, hogy végig magas intenzitással futballozzon.

Még azoknak is volt energiájuk, akik az első vagy a második mérkőzésüket játszották. A probléma az, hogy jelenleg valószínűleg nincs elég belőle 90 percre. Elkezdtek elfáradni, és időbe telik, mire ezen a téren előrelépünk.

A spanyol szakember hangsúlyozta, a Liverpoolnak még további közös munkára van szüksége, és bár pozitívumokat is látott a Monaco elleni találkozón, a hibákból is tanulniuk kell.

„Több edzésre van szükségünk velük. Sok pozitívumot elvihetünk a mai mérkőzésből, de sok negatívumot is” – mondta Iraola, aki kitért a Liverpool két hiányzójára, Jérémy Jacquet-ra és Curtis Jonesra is. A 44 esztendős spanyol szakember reményei szerint mindketten bevethetők lehetnek a Como elleni, jövő vasárnapi felkészülési mérkőzéseken.

„Jérémy esetében úgy döntöttünk, hogy ma nem küldjük pályára, de a következő mérkőzésre már rendben kell lennie. Kicsit több időt vett igénybe nála a dolog, mint amire számítottunk.”