A végéhez közeledik a Liverpool nyári felkészülése a 2026–2027-es idényt megelőzően, a Vörösök vasárnap délután a francia AS Monacót fogadták, Andoni Iraola először irányíthatta csapatát az Anfielden. A spanyol szakember az előzetes elvárásokkal ellentétben ezúttal is a kezdőcsapatban nevezte Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milos viszont csak a kispadon kapott helyet – hasonlóan Iraola első igazolásához, Víctor Munozhoz, a világbajnok spanyol támadó ezen a meccsen mutatkozhatott be új csapatában.

Ezúttal Virigil van Dijk, nem Szoboszlai Dominik volt a Liverpool csapatkapitánya

Fotó: Liverpool/X

A Sunderlandet (4–2) és a Wrexhamet (1–0) is legyőző Liverpool legutóbb a Leeds ellen 2–0-s előnyről szenvedett 4–2-es vereséget, a pontrúgások levédekezése már az előző idényben is komoly gondot jelentett a csapatnak, ez a találkozó pedig ismét rávilágított erre a problémára, amelyre Szoboszlai is felhívta a figyelmet a lefújás után.

A Monaco elleni mérkőzés a július 20-án elhunyt Kevin Keegan emléke előtt tisztelegve egyperces gyászszünettel kezdődött, az Alisson – Frimpong, Van Dijk, Ndukwe, Cimikasz – Gravenberch, Szoboszlai – Koumas, Wirtz, Gakpo – Isak kezdőcsapattal felálló hazaiak nem vártak sokat, azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést, s bár az első lövést a Monaco neve mellett jegyezhettük fel, az első bravúrokat Lukás Hrádeckynek kellett bemutatnia.

Az első negyedóra végén azonban már a 105-szörös finn válogatott kapus sem tudta megmenteni csapatát, Ryan Gravenberch és Szoboszlai remek kényszerítője után a holland hozta ziccerbe Alexander Isakot, aki 13 méterről nagyszerűen kilőtte a jobb alsó sarkot (1–0).

A svéd csatár 13 perccel később ismét főszereplő volt, ám ezúttal a kiszolgáló szerepét vállalta magára, a földön fekve kotorta oda a labdát Florian Wirtz elé, aki mindenki mást megelőzve a kapuba lőtt közelről (2–0).

A Liverpool ismét leadta kétgólos előnyét

A tökéletes félidőt Virgil van Dijk rontotta el, a holland védő Alekszandr Golovinnal szemben szabálytalankodott a tizenhatoson belül, a sértett pedig nem hibázott, visszaállítva az egygólos különbséget a szünet előtt (2–1).