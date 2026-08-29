A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool az első félidőben Dan Ndoye góljával került hátrányba, majd a fordulás után Alexander Isak egyenlített. Az 1–1-es állásnál Iraola változtatni akart csapatán, ám a cserék végrehajtása a technikai zónában kialakult probléma miatt percekig húzódott.

A Liverpool feszült meccsen csak egy pontot szerzett

Fotó: Oli Scarff/AFP

A Liverpool vezetőedzője elmondása szerint már két-három perccel korábban jelezte a cseréket a negyedik játékvezetőnek, ám azokat az egyik játékmegszakításnál sem sikerült végrehajtani. Iraola abban bízott, hogy a következő alkalommal már megtörténhet a változtatás, ehelyett folytatódott a játék.

Ennek aztán súlyos következménye lett a Liverpool számára: Liam Delap gyorsan elvégzett bedobása után Neco Williams tört be a tizenhatoson belülre, ahol Alisson szabálytalankodott vele szemben. A játékvezető büntetőt ítélt, Morgan Gibbs-White pedig nem hibázott, így ismét a Nottingham Forest került előnybe.

Az eset videón:

“A professional fourth official cannot take three minutes.” 😳



Andoni Iraola was not happy with the time taken to get the substitutes’ board ready.



🎙️ @jules_breach | 📺 TNT Sports & HBO Max pic.twitter.com/fMfYOjQJPd — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 29, 2026

Iraola kiakadt a negyedik játékvezetőre

A Liverpool vezetőedzője a mérkőzés után a TNT Sportsnak nem is rejtette véka alá a véleményét a történtekről.

Elemezhetjük a tizenegyest, de ilyen nem történhet meg. Egy profi negyedik játékvezetőnek nem tarthat három percig előkészíteni a táblákat egy cseréhez. Már két-három perccel korábban megadtuk neki, kiket akarunk lecserélni

– mondta Iraola.

A baszk szakember elárulta, már az előző játékmegszakításnál bosszús volt, amiért nem hajthatták végre a változtatásokat.

Már akkor mérges voltam, mert az előző megállásnál sem tudtunk cserélni. A bedobás előtt azt gondoltam, most végre megtesszük. Biztosan megmagyarázzák majd, mi történt, de elképesztően sokáig tartott előkészíteni két táblát.

A Liverpool végül így is megmentette az egyik pontot. A 82. percben Florian Wirtz játszotta meg a jobb oldalon Víctor Munozt, aki nagyszerűen fordult kapura, majd a léc segítségével a hálóba bombázott, megszerezve első gólját a Liverpoolban (2–2).

Az első félidő elfogadhatatlan volt a Liverpool részéről

A cserék körüli problémán túl Iraola saját csapatával sem volt maradéktalanul elégedett. A vezetőedző szerint hatalmas különbség volt a Liverpool első és második félidei teljesítménye között.