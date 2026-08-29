A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool az első félidőben Dan Ndoye góljával került hátrányba, majd a fordulás után Alexander Isak egyenlített. Az 1–1-es állásnál Iraola változtatni akart csapatán, ám a cserék végrehajtása a technikai zónában kialakult probléma miatt percekig húzódott.
A Liverpool vezetőedzője elmondása szerint már két-három perccel korábban jelezte a cseréket a negyedik játékvezetőnek, ám azokat az egyik játékmegszakításnál sem sikerült végrehajtani. Iraola abban bízott, hogy a következő alkalommal már megtörténhet a változtatás, ehelyett folytatódott a játék.
Ennek aztán súlyos következménye lett a Liverpool számára: Liam Delap gyorsan elvégzett bedobása után Neco Williams tört be a tizenhatoson belülre, ahol Alisson szabálytalankodott vele szemben. A játékvezető büntetőt ítélt, Morgan Gibbs-White pedig nem hibázott, így ismét a Nottingham Forest került előnybe.
Az eset videón:
Iraola kiakadt a negyedik játékvezetőre
A Liverpool vezetőedzője a mérkőzés után a TNT Sportsnak nem is rejtette véka alá a véleményét a történtekről.
Elemezhetjük a tizenegyest, de ilyen nem történhet meg. Egy profi negyedik játékvezetőnek nem tarthat három percig előkészíteni a táblákat egy cseréhez. Már két-három perccel korábban megadtuk neki, kiket akarunk lecserélni
– mondta Iraola.
A baszk szakember elárulta, már az előző játékmegszakításnál bosszús volt, amiért nem hajthatták végre a változtatásokat.
Már akkor mérges voltam, mert az előző megállásnál sem tudtunk cserélni. A bedobás előtt azt gondoltam, most végre megtesszük. Biztosan megmagyarázzák majd, mi történt, de elképesztően sokáig tartott előkészíteni két táblát.
A Liverpool végül így is megmentette az egyik pontot. A 82. percben Florian Wirtz játszotta meg a jobb oldalon Víctor Munozt, aki nagyszerűen fordult kapura, majd a léc segítségével a hálóba bombázott, megszerezve első gólját a Liverpoolban (2–2).
Az első félidő elfogadhatatlan volt a Liverpool részéről
A cserék körüli problémán túl Iraola saját csapatával sem volt maradéktalanul elégedett. A vezetőedző szerint hatalmas különbség volt a Liverpool első és második félidei teljesítménye között.
„Nem ezt az eredményt akartuk. Két teljesen különböző félidőt láttunk. Az elsőben gyengék voltunk. Még ha nem is volt szerencsénk az ő góljuknál a nagyon szoros VAR-döntéssel, az általunk szerzett, de érvénytelenített gólnál szintén nagyon kevésen múlt a les” – értékelte a Liverpool–Nottingham Forest meccset Iraola.
A Liverpool a fordulás után lényegesen nagyobb intenzitással futballozott, amit már a vezetőedző is pozitívumként emelt ki.
„Más volt az intenzitás. Sokkal intenzívebben és veszélyesebben játszottunk. A második félidővel elégedett voltam, de addigra már késő volt ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. Az első félidő gyenge volt, egyértelműen nem volt elég jó. Amikor 1–1-re egyenlítettünk, nálunk volt a lendület, aztán újra gólt kaptunk, és onnantól minden nehezebbé vált. A teljes fordítást pedig már nem tudtuk véghez vinni.”
Iraola külön kitért Munoz teljesítményére is. A 20 éves spanyol támadó először kezdett Premier League-mérkőzésen a Liverpoolban, és első anfieldi bajnokiját rögtön góllal tette emlékezetessé.
„Szerintem ma nagyon jó volt. Erősen fejezte be a mérkőzést, megszerezte a gólját, mindkét oldalon veszélyt jelentett. Védekezésben is nagyon jó munkát végzett. Ő a mai nap egyik pozitívuma” – dicsérte játékosát a szakember.
A Liverpool trénerét Cody Gakpo jövőjéről is megkérdezték, ám a spanyol szakember nem adott egyértelmű választ – mint ismert, a holland támadó iránt a Manchester City és a Tottenham is érdeklődik.
„Most van két-három napunk, meglátjuk, mi történik mindenkivel. Várom már szeptember 2-át, amikor pontosan tudni fogjuk, milyen keretünk van” – fogalmazott Iraola, aki még hozzátette, hogy csapata mindkét gólját a jobb oldalról készítette elő, és mindkét támadást kifejezetten szépnek tartotta.
A Liverpool két forduló után továbbra is nyeretlen a Premier League-ben: a Newcastle United elleni idegenbeli 2–2 után a Nottingham Foresttel szemben is kétszer kellett hátrányból felállnia a 2–2-es döntetlenhez.