A Liverpool idénybeli első hazai mérkőzésére készül az angol labdarúgó-bajnokságban, szombaton 13.30-kor a Nottingham Forestet fogadja az Anfield Roadon. A Liverpool-Nottingham Forest meccsen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is Andoni Iraola kezdőcsapatában kap helyet.

Andoni Iraola kezdőcsapatot hirdetett a Liverpool-Nottingham Forest meccsre

Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Liverpool-Nottingham Forest

szombat, 13.30

Andoni Iraola kezdőcsapata: Alisson - Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez - Szoboszlai, Mac Allister - Munoz, Wirtz, Gakpo - Isak - írja a klub hivatalos honlapja.

Liverpool-Nottingham: a vendégek nyertek az utóbbi két meccsen

Az FC Liverpool egy hete, a nyitófordulóban 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle United otthonában, Szoboszlai a 99. percben értékesített büntetőjével mentett pontot. Bár papíron esélyesként fogadja riválisát, a Forest a legutóbbi két látogatása alkalmával egyaránt nyerni tudott az Anfielden.

Andoni Iraola csapata számára ugyanakkor jó előjel, hogy legutóbb a 2002/03-as szezonban veszítette el első hazai bajnokiját..