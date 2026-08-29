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Andoni Iraola tétmeccsen is bemutatkozott az Anfield Roadon. Az angol labdarúgó Premier League 2. fordulójának szombati, Liverpool-Nottingham Forest meccsén a hazai csapat csalódást okozott, és ismét pontot mentett.

Az új vezetőedző, Andoni Iraola irányításával a Liverpool a nyitófordulóban 2-2-es döntetlent játszott a Newcastle United otthonában, Szoboszlai Dominik a 99. percben értékesített büntetőjével mentett pontot. A magyar játékos szombaton - csakúgy mint Kerkez Milos - kezdőként lépett pályára a Liverpool-Nottingham mérkőzésen. A Vörösök ismét kínlódtak, de végül pontot mentettek.

A Liverpool-Nottingham meccsen Victor Munoz (pirosban)
A Liverpool-Nottingham meccsen Victor Munoz (pirosban) először volt kezdő a Premier League-ben Fotó: OLI SCARFF / AFP
  • Liverpool-Nottingham 2-2 (0-1)

Andoni Iraola érdekes húzást eszközölt a liverpooli kezdőcsapatban, Gakpo ezúttal a jobb oldalon kezdett, Munoz kerül a bal szélre. Az első negyedórában a liverpooli Jacquet két lövést is blokkolt - egyiket az ötösön belül óriási gólhelyzetben. Húsz perc után a kapuralövési arány 4-0 volt a Nottingham javára, a vendégek többször is zavart okoztak Alisson hálója előtt. 

A 24. percben meg is szerezték a vezetést, Sels ívelte fel a labdát a saját térfeléről, Gibbs-White a leshatáron vette át, balra küldte Ndoye-hoz, aki lerázta a védőjét, és laposan a hosszú sarokba lőtt (0-1). A 32. percben egyenlített a Liverpool, de Wirtz gólja előtt Frimpong lesen volt, így hiába ünnepelt az Anfield Road. Hét perccel később Gakpo ívelt be jobbról, Wirtz fejelt, Sels a léc alól tolta fölé a labdát. A 48. percben a Nottingham kis híján növelte az előnyét, Aina a jobb oldalon egy csellel becsapta Munozt, középre passzolt, Igor Jesus egyből lőtt, Alisson vetődve reflexből bele ütött a labdába, ami a felső lécről csúszott fölé.

Liverpool-Nottingham: három gól a szünet után

A 60. percben váratlanul egyenlített a Liverpool, Wirtz tolta Gakpo elé labdát a jobb oldalon, a holland szélső úgy passzolt középre, hogy a labda három védő előtt is elsuhant, és Isak négy méterről - a vetődő kapus mögött - az üres kapuba passzolt (1-1). A 68. percben egy gyors bedobás után Williams balról egyedül tört kapura, átemelte Alisson fölött a labdát, ami mellé ment, de a kapus elütötte a csatárt. A játékvezető büntetőt ítélt: a 11-est Gibbs-White végezte el, és a félmagasan a jobb sarokba lőtt (1-2). A gól után azonnal cserélt Iraola, Gravenberch, Ngumoha és Cimikasz is beállt, Gakpo, Kerkez és Frimpong jött le, majd a 77. percben Nyoni valamit Arajuo is lehetőséget kapott Jacquet valamint Mac Allister helyett. 

A 82. percben parádés góllal egyenlített a Liverpool: Wirtz tökéletes passzt küldött Munozhoz, aki jobbról, 11 méterről, estében tüzelt, a labda a felső lécről vágódott a hálóba (2-2). 

A Liverpool a Nottingham meccs 2-2-re zárult. Csakúgy mint egy hete Newcastle-ben, ismét a hajrában mentett pontot Iraola csapata.

A Liverpool sok hiábával játszott, inkább kínlódott, mint látványos játékot nyújtott. A csapat két meccs után nyeretlen és veretlen, mindössze két ponttal áll.

Szoboszlai Dominik egy 99. perces tizenegyessel mentette meg a Liverpoolt
Liverpoolban kimondták: akkora a baj, hogy Andoni Iraola sem tudja megoldani

 

 

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