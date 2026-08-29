A Newcastle elleni szezonnyitón a mezőny egyik leggyengébb teljesítményét nyújtotta Kerkez Milos a szakírók szerint. A mérkőzés után több olyan szituációt is felróttak, ami a 22 éves labdarúgó nevéhez kötődött – ezért sokan máris megkérdőjelezik helyét a csapatban a szombati Liverpool-Nottingham Premier League-mérkőzés előtt. Andoni Iraola szerint sem működött a Vörösök védelme az első bajnoki találkozón, de egy meccs után aligha fogja kispadra ültetni a magyar balhátvédet. A baszk szakember ennél ugyanis sokkal jobban ismeri Kerkezt, akivel remek időszakot éltek meg Bournemouth-ban. A posztra egyébként a klubhoz nyáron visszatért Kosztasz Cimíkasz pályázik még.

Kerkez Milos helye veszélybe került a Liverpool-Nottingham Premier League-mérkőzésre?

Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Liverpool-Nottingham Forest (Premier League)

(Premier League) 13.30 (tv: Spíler 1)

Veszélyben Kerkez Milos helye a Liverpool-Nottingham mérkőzésre?

Kerkez Milos egy évvel ezelőtt igazolt Liverpoolba, ahol kezdeti nehézségekbe ütközött. Szezon közben a klublegenda Andy Robertson többször is kiszorította a csapatból a magyar balhátvédet, aki végül csak visszaverekedte magát a kezdőbe Arne Slotnál. Az új vezetőedzőnél, Andoni Iraolánál a 22 éves labdarúgó lett az elsőszámú opció a védelem szélére. A skót posztrivális távozott a klubtól, Kerkez pedig remek időket élt meg a baszk szakemberrel Bournemouth-ban.

Amikor megláttam, hogy Iraola érkezik a stábjával, természetesen nagyon örültem. Ismernek engem, én is ismerem őket, tudom, hogy sokat tudnak adni a klubnak – különösen Andoni a játékstílusával, az energiájával, és azzal, ahogyan a csapatát irányítani szeretné. Kedveli a direkt támadójátékot, a stílusa feküdni fog a Liverpoolnak

– mondta Iraoláról a magyar labdarúgó, aki a kölcsönből visszatért Kosztasz Cimíkasz személyében kapott új posztriválist.

Tavaly nagyon kemény és furcsa szezonom volt, de most itt vagyok, nagyon keményen edzettem. Nagyon örülök, hogy visszatértem, boldog vagyok, és alig várom, hogy viselhessem a mezt

– fogalmazott a visszatérésekor Cimíkasz.

Gyenge teljesítményt nyújtott a szezonnyitón

A Newcastle ellen végig Kerkez Milos volt a Liverpool balhátvédje, de a mezőny egyik leggyengébb teljesítményét nyújtotta. Angliában arról írtak a mérkőzés után, hogy gyengén és bizonytalanul játszott. Folyamatosan előrejárt, de nem tűnt igazán higgadtnak. Kiemelték, hogy az első perctől kezdve csak idő kérdése volt, mikor fog sárga lapot kapni – ami már a 30. percben megtörtént.